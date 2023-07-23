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Главным арбитром на этот матч назначен Павел Шадыханов из Москвы. Помогать ему на бровках будут москвичи Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервным арбитром на этот матч назначен Роман Сафьян из Москвы. На VAR будут работать Василий Казарцев из Санкт-Петербурга и Дмитрий Чельцов из Москвы.