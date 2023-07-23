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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Факел
Прогнозы 147
Ростов 83% (122)
X 12.9% (19)
Факел 4.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Факел
2.25
4.01
5.10
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Ростов
3-4-3
Факел
3-5-2

История личных встреч

Ростов
Факел

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ТМК
2:0
К
0:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
180

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4
Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3
Факел
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0
Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 2
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Рубин Даку Мирлинд 1 (1)
Динамо Москва Смолов Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Урал Кулаков Денис 1
Пари НН Калинский Николай 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Павел Шадыханов из Москвы. Помогать ему на бровках будут москвичи Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервным арбитром на этот матч назначен Роман Сафьян из Москвы. На VAR будут работать Василий Казарцев из Санкт-Петербурга и Дмитрий Чельцов из Москвы. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура чемпионата России между "Ростовом" и воронежским "Факелом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2023, осталось считанные секунды.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 147
Ростов 83% (122)
X 12.9% (19)
Факел 4.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Факел
2.25
4.01
5.10
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ростов - Факел онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ростов - Факел

Исход игры
Ростов
81.6% (124)
Ничья
12.5% (19)
Факел
5.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
43.55% (54)
Меньше
56.45% (70)
Обе команды забьют
Да
53.23% (66)
Нет
46.77% (58)
Популярный счёт
2:1 Ростов
27.6% (42)
2:0 Ростов
18.4% (28)
1:0 Ростов
17.8% (27)
1:1 Ничья
8.6% (13)
3:1 Ростов
4.6% (7)
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