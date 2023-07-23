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РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Балтика
Прогнозы 146
Сочи 73.3% (107)
X 14.4% (21)
Балтика 12.3% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Балтика
2.20
3.83
4.12
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12
Заболотный
Николай
45
Миладинович
Иван
4
Литвинов
Вячеслав
3
Дркушич
Ваня
34
Маргасов
Тимофей
6
Юсупов
Артур
14
Кравцов
Кирилл
19
Шипунов
Тимофей
17
Макарчук
Артём
11
Джорджевич
Лука
7
Крамарич
Мартин
1
Латышонок
Евгений
3
Маляров
Кирилл
23
Пуцко
Александр
26
Радмановац
Никола
19
Пряхин
Сергей
20
Галоян
Артур
10
Казаев
Ян
7
Фернандес
Роберто
II
2
Жиров
Александр
22
Мусаев
Тамерлан
11
Барков
Дмитрий
Сочи
3-5-2
Балтика
3-5-2

История личных встреч

Сочи
Балтика

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1
Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3
Балтика
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1
Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 2
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Рубин Даку Мирлинд 1 (1)
Динамо Москва Смолов Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Урал Кулаков Денис 1
Пари НН Калинский Николай 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Рад приветствовать вас на матче "Сочи" - "Балтика" в первом туре РПЛ. Работать на месте комментатора для вас буду я, Константин Лицин. 
  • Команды играли между собой 14 раз. Пять побед у "Сочи". Восемь у "Балтики". Одна ничья. Разница мячей 16:19. Большинство матчей команды провели в рамках ФНЛ. 
  • Главный судья матча - Рафаэль Шафеев из Волгограда. Помогать на бровках ему будут: Максим Ковалёв из Реутова, Рустам Мухтаров из Петрозаводска. 
  • Последний раз калининградская "Балтика" играла в РПЛ 25 лет назад. Кто-то тогда даже не родился, кто-то впервые поцеловался, кто-то проживал свои лучшие или худшие годы. О том, каким был мир тогда
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2023, осталось считанные секунды.



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Прогнозы 146
Сочи 73.3% (107)
X 14.4% (21)
Балтика 12.3% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Балтика
2.20
3.83
4.12
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сочи - Балтика онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сочи - Балтика

Исход игры
Сочи
71.3% (107)
Ничья
15.3% (23)
Балтика
13.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (52)
Меньше
58.06% (72)
Обе команды забьют
Да
52.42% (65)
Нет
47.58% (59)
Популярный счёт
2:1 Сочи
27.3% (41)
1:0 Сочи
23.3% (35)
2:0 Сочи
12.7% (19)
1:1 Ничья
9.3% (14)
1:2 Балтика
3.3% (5)
3:1 Сочи
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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