Тур: 1. Стадион: Фишт.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хохлов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
-
10 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Остойич ИванЗащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
История личных встреч
Сочи
Балтика
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1
Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3
Балтика
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1
Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|2
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|2
|Краснодар
|Кордоба Джон
|1 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|1 (1)
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|1
|Пари НН
|Александров Виктор
|1
|Локомотив Москва
|Дзюба Артём
|1
|Урал
|Кулаков Денис
|1
|Пари НН
|Калинский Николай
|1
|Краснодар
|Кордоба Джон
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи - Балтика
Исход игры
Сочи
71.3% (107)
Ничья
15.3% (23)
Балтика
13.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (52)
Меньше
58.06% (72)
Обе команды забьют
Да
52.42% (65)
Нет
47.58% (59)
Популярный счёт
2:1 Сочи
27.3% (41)
1:0 Сочи
23.3% (35)
2:0 Сочи
12.7% (19)
1:1 Ничья
9.3% (14)
1:2 Балтика
3.3% (5)
3:1 Сочи
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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