Тур: 15.
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаJoao Magno
57' Желтая карточкаIgor Rabello
66' Желтая карточкаBruno Melo
73' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
74' Желтая карточкаГонсалвеш Диего
84' Желтая карточкаФранко Алан
90' Желтая карточкаВаргас Эдуардо
90' Красная карточкаАрана Гильерме
90' Желтая карточкаLucas Halter
90' Желтая карточкаАллано Лима
90'+9
Ход матча
45'
57'
66'
74'
74'
84'
90'
90'
90'
90'
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
6
Sander
55
Luis
Oyama
12
Willian
VI
45
Joao
Magno
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
23
Франко
Алан
17
Igor
Gomes
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
6 SanderЗащитник
- Полузащитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Joao MagnoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
-
77 Аллано ЛимаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Dodozinho
-
66 Hugo Farias
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
-
-
49 Patrick I
-
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Гойяс
Атлетико Минейро
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
21 матч
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
4.8%
71.4%
23.8%
1 победа 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
0.91
Среднее время на гол
81
99
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.91
1.2
Среднее время на гол
47
75
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.52
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
59
85
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Melo
|2
|0.13
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.13
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.13
|Магиньо
|2
|0.13
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.07
|Alesson Batista
|1
|0.07
|Everton Morelli
|1
|0.07
|Lucas Halter
|1
|0.07
|Joao Magno
|1
|0.07
|Dodozinho
|1
|0.07
|Sander
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|0.4
|Паулиньо Жозе
|3
|0.2
|Павон Кристиан
|2
|0.13
|Hyoran
|2
|0.13
|Варгас Эдуардо
|1
|0.07
|Кардек Алан
|1
|0.07
|Лемос Маурисио
|1
|0.07
|Сарачо Федерико
|1
|0.07
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|6
|1
|Bruno Melo
|6
|0
|Lucas Halter
|4
|1
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Гильерме Маркес
|2
|1
|Willian VI
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Аллано Лима
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Everton Morelli
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Joao Magno
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|5
|1
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Саравия Ренсо
|3
|1
|Hyoran
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Батталья Родриго
|3
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Эверсон
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
1
Гойяс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
2
8
Гойяс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
6
9
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
3
33%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
14%
2
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
0
0%
4
24%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
33%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
25
15
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
16%
3
20%
1-15
6
24%
1
7%
16-30
4
16%
4
27%
31-45
6
24%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
20%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0
Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0
Результаты матчей
Гойяс
Атлетико Минейро
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
411
510
213
114
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 5