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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 15.
Гойяс
0:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
45' Желтая карточка
Joao Magno
57' Желтая карточка
Igor Rabello
66' Желтая карточка
Bruno Melo
73' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
74' Желтая карточка
Гонсалвеш Диего
84' Желтая карточка
Франко Алан
90' Желтая карточка
Варгас Эдуардо
90' Красная карточка
Арана Гильерме
90' Желтая карточка
Lucas Halter
90' Желтая карточка
Аллано Лима
90'+9
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
6
Sander
70
Оливейро
Андерсон
II
55
Luis
Oyama
12
Willian
VI
40
Everton
Morelli
7
Vinicius
XII
45
Joao
Magno
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
16
Igor
Rabello
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
8
Эденилсон
дос
Сантос
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
10
Паулиньо
Жозе
17
Igor
Gomes
7
Халк
Живанилдо
Гойяс
4-5-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Гойяс
Атлетико Минейро

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

4.8%
71.4%
23.8%
1 победа 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
БСА
2:3
БСА
0:1
БСА
4:1
БСА
0:0
КБ
2:1
КБ
2:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
4:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
0.91

Среднее время на гол

81
99

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.91
1.2

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.52
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

59
85

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Melo 2 0.13
Гильерме Маркес 2 (1) 0.13
Matheus Peixoto 2 (1) 0.13
Магиньо 2 0.13
Аподи Диаллиссон 1 0.07
Alesson Batista 1 0.07
Everton Morelli 1 0.07
Lucas Halter 1 0.07
Joao Magno 1 0.07
Dodozinho 1 0.07
Sander 0 0
Диего Рибас 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 (2) 0.4
Паулиньо Жозе 3 0.2
Павон Кристиан 2 0.13
Hyoran 2 0.13
Варгас Эдуардо 1 0.07
Кардек Алан 1 0.07
Лемос Маурисио 1 0.07
Сарачо Федерико 1 0.07
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 6 1
Bruno Melo 6 0
Lucas Halter 4 1
Ze Ricardo2 5 0
Гильерме Маркес 2 1
Willian VI 3 0
Диего Рибас 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Alesson Batista 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Бруно Араужо 1 0
Vinicius XII 1 0
Аллано Лима 1 0
Лукас Джонни 1 0
Everton Morelli 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Luis Oyama 1 0
Matheus Santos 1 0
Joao Magno 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 5 1
Халк Живанилдо 5 0
Саравия Ренсо 3 1
Hyoran 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Батталья Родриго 3 0
Феррейра Мариано 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Павон Кристиан 3 0
Отавио II 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Эверсон 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Rubens 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0

Результаты матчей

Гойяс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
1
Гойяс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

2
8
Гойяс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
3
33%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
14%
2
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
0
0%
4
24%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
33%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

25
15
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
16%
3
20%
1-15
6
24%
1
7%
16-30
4
16%
4
27%
31-45
6
24%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
20%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0
Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0

Результаты матчей

Гойяс
Атлетико Минейро

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 13 0 2 26 - 7 39
2.
Фламенго
 15 8 3 4 27 - 18 27
3.
Гремио
 14 8 2 4 24 - 20 26
4.
Сан-Паулу
 15 7 4 4 22 - 14 25
5.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 6 7 2 25 - 13 25
7.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 22 - 16 24
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 7 2 6 20 - 18 23
9.
Форталеза Сеара
 15 6 5 4 16 - 12 23
10.
Крузейро
 15 6 4 5 16 - 11 22
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 6 4 5 13 - 16 22
12.
Атлетико Минейро
 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Куяба
 15 5 4 6 14 - 17 19
14.
Сантос
 15 4 4 7 16 - 23 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 15 3 4 8 15 - 23 13
17.
Гойяс
 15 3 3 9 14 - 26 12
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Атлетико Паранаэнсе
 8 6 1 1 14 - 7 19
4.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
5.
Гремио
 8 5 2 1 17 - 9 17
6.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
7.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
8.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 4 2 1 7 - 4 14
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Крузейро
 8 3 1 4 4 - 6 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 9 - 6 12
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
16.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Сантос
 7 1 1 5 3 - 12 4
18.
Сан-Паулу
 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Флуминенсе Андре 1 5
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      Игор Рабелло получил желтую карточку от судьи
    • 55'
      Joao Magno уходит с поля. Гонсалвеш Диего выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Joao Magno получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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