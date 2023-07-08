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Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 35'
Акрон
0'
1:0
15' Гол
Мелёшин Павел
1:1
16' Гол
Понсе Андрес

Ход матча

15'
Мелёшин Павел
1:0
16'
1:1
Понсе Андрес
Прогнозы 138
Спартак Москва 94.2% (130)
X 4.3% (6)
Акрон 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Акрон
1.42
5.00
8.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Спартак Москва
Акрон

История личных встреч

Спартак Москва
Акрон

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1
Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2
Акрон
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2
Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0
  • Первый тайм
  • 46'
    После навеса Килина слева к дальней штанге Хлусевич не позволил вверху сыграть Галкину.
  • 45'
    Мозес по центру покатил мяч в штрафную площадь "Акрона", но Мелёшину скоростных качеств не хватило, чтобы убежать к воротам.
  • 44'
    Мелёшин находился в офсайде и за мяч не пошёл бороться после длинного заброса вперёд.
  • 43'
    Литвинов перевод вперёд налево на ход Хлусевичу исполнил слишком сильно. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • 42'
    Небольшая группа болельщиков присутствует на матче. Во втором тайме они располагаются за воротами Волкова.
  • 41'
    Пруцев слева с пятнадцати метров несильно низом пробил в дальний угол. Волков прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • 40'
    Зобнин слева пошёл на трёх соперников, но у угла штрафной площади с мячом расстался. Во втором тайме "Спартак" действует впереди активнее.
  • 39'
    Игнатов попытался справа вывести к воротам Денисова, но передачу сделал чуть сильно.
  • 38'
    Максименко за пределами штрафной площади сыграл ногами. "Спартак" старается с помощью коротких передач перейти в атаку.
  • 37'
    Обменялись команды длинными забросами вперёд. В обе стороны мяч без борьбы достался соперникам.
  • Второй тайм начался
    36'
    Второй тайм первого матча в Тарасовке!
  • Перерыв
    Перерыв! "Спартак" (Москва) - "Акрон" - 1:1.
  • Фол, нарушение
    35'
    Денисов в центре поля сзади ударил по ногам Килина.
  • 34'
    Проомес откатил мяч на Мозеса, который с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 33'
    Савичев на правом фланге не совладал с собственной скоростью и прострел к воротам исполнял уже из-за пределов поля.
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    • Угловой
      32'
      Разыграли угловой удар хозяева. Слева доставить мяч к воротам им не удалось.
    • Опасный момент
      31'
      Промес на линии штрафной площади слева получил мяч, немного сместился к центру и пробил в ближний угол. Волков в прыжке смог справиться с ударом.
    • 30'
      Зобнин с Промесом слева прорвались к воротам. Удар Романа с угла вратарской площади заблокировал Данилкин.
    • 29'
      Промес сделал заброс направо к воротам на Денисова, но Даниил не смог укротить летящий мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Галкин у центрального круга прихватил руками Пруцева.
    • Фол, нарушение
      27'
      Дуарте у центрального круга подтолкнул в спину Понсе.
    • Опасный момент
      26'
      Галкин справа с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
    • 25'
      Мозес справа со штрафного навесил к дальней штанге, откуда Дуарте головой направил мяч выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      24'
      Конюхов на фланге ударил по ногам Мозеса.
    • 23'
      "Акрон" постепенно освоился на поле и стал почаще переносить основные события на половину поля хозяев.
    • Фол, нарушение
      22'
      Игнатов у чужой штрафной площади нарушил правила.
    • Офсайд
      21'
      Понсе забежал в офсайд.
    • 20'
      Ходжаниязов у своей штрафной площади сыграл на перехвате и аккуратно откатил мяч на Волкова.
    • 18'
      "Спартак" подержал мяч в центре поля. Гости осмотрелись и начали прессинговать.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ПОНСЕ!!! Быстро сравняли счёт гости.Последовал навес справа к воротам. Максименко на выходе столкнулся с партнёром и не добрался до мяча, а Понсе сыграл уверенно.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      МЕЛЁШИН!!! Денисов справа навесил на Мелёшина, который головой направил мяч в дальнюю штангу. Сфера от основания стойки отскочила в сетку.
    • 14'
      "Акрон" провёл быструю атаку. Конюхов слева прошёл вперёд и навесил в штрафную площадь, где Понсе сыграл на опережение и головой пробил левее ворот.
    • Травма, повреждение
      12'
      Хлусевичу потребовалась помощь медиков после единоборства с Галкиным в центре поля.
    • Офсайд
      11'
      Мелёшин забрался в офсайд.
    • 10'
      "Акрон" в стартовые минуты использует забросы вперёд на Понсе, но Андресу в одиночку очень сложно "цепляться" за мячи.
    • 8'
      Перевод Промеса слева в штрафную площадь на Денисова соперники перехватили.
    • 7'
      Денисов справа прошёл вперёд, но подачу к воротам исполнять не решился. Мозес перевёл мяч справа в центр на Пруцева.
    • 6'
      "Спартак" уверенно контролирует мяч в первые минуты встречи. Гости в контратаках не преуспевают.
    • Травма, повреждение
      4'
      Понсе с Дуарте столкнулись головами в центре поля. Обоим потребовалась помощь медиков, но всё прошло без заметных повреждений.
    • 3'
      Литвинов слишком сильно исполнил заброс налево на Хлусевича. Даниил упустил мяч за боковую линию поля.
    • 2'
      "Спартак" играет в красной форме, "Акрон" - в чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на базе "Спартака"!
    • До матча
    • Встреча пройдет в формате двух матчей, каждый из которых будет состоять из двух таймов по 35 минут
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют московский «Спартак» и «Акрон». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 16% пользователей.
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    Прогнозы 138
    Спартак Москва 94.2% (130)
    X 4.3% (6)
    Акрон 1.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Акрон
    1.42
    5.00
    8.30
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Спартак Москва 0:0 Акрон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Акрон

    Исход игры
    Спартак Москва
    94.4% (136)
    Ничья
    4.2% (6)
    Акрон
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (42)
    Меньше
    41.67% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (36)
    Нет
    50% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    16% (23)
    2:0 Спартак Москва
    14.6% (21)
    1:0 Спартак Москва
    5.6% (8)
    3:1 Спартак Москва
    4.9% (7)
    3:0 Спартак Москва
    4.2% (6)
    3:2 Спартак Москва
    1.4% (2)
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