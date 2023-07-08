Зобнин слева пошёл на трёх соперников, но у угла штрафной площади с мячом расстался. Во втором тайме "Спартак" действует впереди активнее.

Пруцев слева с пятнадцати метров несильно низом пробил в дальний угол. Волков прилёг на газон и забрал мяч в руки.

Небольшая группа болельщиков присутствует на матче. Во втором тайме они располагаются за воротами Волкова.

Литвинов перевод вперёд налево на ход Хлусевичу исполнил слишком сильно. Мяч улетел за боковую линию поля.

Мелёшин находился в офсайде и за мяч не пошёл бороться после длинного заброса вперёд.

Мозес по центру покатил мяч в штрафную площадь "Акрона", но Мелёшину скоростных качеств не хватило, чтобы убежать к воротам.

После навеса Килина слева к дальней штанге Хлусевич не позволил вверху сыграть Галкину.

Савичев на правом фланге не совладал с собственной скоростью и прострел к воротам исполнял уже из-за пределов поля.

Проомес откатил мяч на Мозеса, который с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Денисов в центре поля сзади ударил по ногам Килина.

Второй тайм первого матча в Тарасовке!

Обменялись команды длинными забросами вперёд. В обе стороны мяч без борьбы достался соперникам.

Максименко за пределами штрафной площади сыграл ногами. "Спартак" старается с помощью коротких передач перейти в атаку.

Игнатов попытался справа вывести к воротам Денисова, но передачу сделал чуть сильно.

"Акрон" постепенно освоился на поле и стал почаще переносить основные события на половину поля хозяев.

Конюхов на фланге ударил по ногам Мозеса.

Мозес справа со штрафного навесил к дальней штанге, откуда Дуарте головой направил мяч выше перекладины.

Галкин справа с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

Дуарте у центрального круга подтолкнул в спину Понсе.

Промес сделал заброс направо к воротам на Денисова, но Даниил не смог укротить летящий мяч.

Зобнин с Промесом слева прорвались к воротам. Удар Романа с угла вратарской площади заблокировал Данилкин.

Промес на линии штрафной площади слева получил мяч, немного сместился к центру и пробил в ближний угол. Волков в прыжке смог справиться с ударом.

Разыграли угловой удар хозяева. Слева доставить мяч к воротам им не удалось.

22' Игнатов у чужой штрафной площади нарушил правила.

21' Понсе забежал в офсайд.

20' Ходжаниязов у своей штрафной площади сыграл на перехвате и аккуратно откатил мяч на Волкова.

18' "Спартак" подержал мяч в центре поля. Гости осмотрелись и начали прессинговать.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ПОНСЕ!!! Быстро сравняли счёт гости.Последовал навес справа к воротам. Максименко на выходе столкнулся с партнёром и не добрался до мяча, а Понсе сыграл уверенно.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МЕЛЁШИН!!! Денисов справа навесил на Мелёшина, который головой направил мяч в дальнюю штангу. Сфера от основания стойки отскочила в сетку.

14' "Акрон" провёл быструю атаку. Конюхов слева прошёл вперёд и навесил в штрафную площадь, где Понсе сыграл на опережение и головой пробил левее ворот.

12' Хлусевичу потребовалась помощь медиков после единоборства с Галкиным в центре поля.

11' Мелёшин забрался в офсайд.

10' "Акрон" в стартовые минуты использует забросы вперёд на Понсе, но Андресу в одиночку очень сложно "цепляться" за мячи.

8' Перевод Промеса слева в штрафную площадь на Денисова соперники перехватили.

7' Денисов справа прошёл вперёд, но подачу к воротам исполнять не решился. Мозес перевёл мяч справа в центр на Пруцева.

6' "Спартак" уверенно контролирует мяч в первые минуты встречи. Гости в контратаках не преуспевают.

4' Понсе с Дуарте столкнулись головами в центре поля. Обоим потребовалась помощь медиков, но всё прошло без заметных повреждений.

3' Литвинов слишком сильно исполнил заброс налево на Хлусевича. Даниил упустил мяч за боковую линию поля.

2' "Спартак" играет в красной форме, "Акрон" - в чёрной.