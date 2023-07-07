Позже
История личных встреч
Спартак Москва
Акрон
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1
Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2
Акрон
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2
Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0
Прогнозы на матч Спартак Москва - Акрон
Исход игры
Спартак Москва
100% (2)
Ничья
0% (0)
Акрон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
100% (2)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (2)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
100% (2)
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