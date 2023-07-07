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Спартак Москва
 
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Акрон
Прогнозы 3
Спартак Москва 100% (3)
X 0% (0)
Акрон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Акрон
1.43
4.96
7.62
Все Коэффициенты

История личных встреч

Спартак Москва
Акрон

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1
Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2
Акрон
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2
Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2023, осталось 14 часов 57 минут.



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  • 2 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 3
    Спартак Москва 100% (3)
    X 0% (0)
    Акрон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Акрон
    1.43
    4.96
    7.62
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Спартак Москва - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Акрон

    Исход игры
    Спартак Москва
    100% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Акрон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (2)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (2)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    100% (2)
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    Спартак Москва
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