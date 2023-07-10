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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 24.
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 39'
Уракан
0'
25' Желтая карточка
Guillermo Benitez1

Ход матча

25'
 
Guillermo Benitez1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Уракан
1.97
3.08
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
25
Вальдес
Бруно
15
Валентини
Николас
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
36
Медина
Кристиан
5
Варела
Алан
19
Барко
Валентин
16
Мерентиель
Мигель
38
Васкес
Луис
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
28
Joaquin
Novillo
14
Guillermo
Benitez1
5
Santiago
Hezze
11
Годой
Фернандо
23
Matias
Gomez
33
Карлос
Гауто
Хуан
7
Matias
Coccaro
21
Walter
Mazzanti
Бока Хуниорс
4-4-2
Уракан
4-4-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Уракан

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:1
ЛП
0:3
ЛП
0:2
КДМЭП
3:0
С
0:0
С
0:0
С
3:3
П
1:1
П
0:0
П
0:2
КА
0:2
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
0:3
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

1
1.7

Среднее время на гол

90
52

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.4
0.67

Среднее время на гол

225
135

Всего голов

13
23

Голов в среднем за матч

0.68
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

131
74

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 6 0.25
Пайеро Мартин 4 0.17
Luca Langoni 3 0.13
Фигаль Хорхе 3 0.13
Ромеро Оскар 2 0.08
Бенедетто Дарио 2 0.08
Фернандес Пол 2 0.08
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Медина Кристиан 1 0.04
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Васкес Луис 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Cordero 4 0.17
Gabriel Gudino 3 0.13
Matias Coccaro 2 (1) 0.08
Santiago Hezze 2 0.08
Карлос Гауто Хуан 1 0.04
Гарсия Хуан Мануэль 1 0.04
Тобио Фернандо 1 0.04
Гарро Хуан Фернандо 1 0.04
Walter Mazzanti 1 0.04
Federico Fattori 0 0
Fernando Torrent 0 0
Lucas Merolla 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Guillermo Benitez1 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Алан 8 0
Фигаль Хорхе 6 1
Фернандес Пол 7 0
Фернандес Игнасио 2 2
Вальдес Бруно 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Вейгандт Марсело 2 1
Валентини Николас 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Фабра Франк 3 0
Медина Кристиан 3 0
Барко Валентин 3 0
Мерентиель Мигель 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Jorge Almiron 1 1
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Эстебан Ролон 0 1
Бенедетто Дарио 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patricio Pizarro 5 2
Гастон Сауро 4 1
Santiago Hezze 5 0
Matias Coccaro 3 1
Joaquin Novillo 4 0
Тобио Фернандо 2 1
Federico Fattori 3 0
Gabriel Gudino 3 0
Lucas Abraham Chavez 3 0
Jonas Acevedo 3 0
Nicolas Cordero 3 0
Guillermo Benitez1 3 0
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Fernando Torrent 2 0
Walter Mazzanti 2 0
Сото Гильермо 2 0
Sebastian Battaglia 1 0
Lucas Merolla 1 0
Lucas Carrizo 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Agostino Spina 1 0
Santiago Lujan 1 0
Карлос Гауто Хуан 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Уракан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
3
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Уракан
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

7
10
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
57% (13)
13% (3)
Уракан
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
65% (15)
17% (4)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

11
13

Голы по времени матча

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
4
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
29%
61-75
5
31%
2
29%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
7
47%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
3
27%
1-15
6
50%
5
45%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

26
17
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
8 Не забивали 14
5
19%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
5
19%
4
24%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
9
35%
3
18%
76-90

Пропущено

21
26
12 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
3
14%
4
15%
1-15
7
33%
6
23%
16-30
2
10%
8
31%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
3
14%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0
Уракан
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Уракан

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
0
14 раз 61%
1
5 раз 22%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
6
5
7
1.5
3
8
2
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
4
8
3
8
1.5
1
11
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
9
14
8
15
1.5
4
19
3
20
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 24 11 7 6 31 - 19 40
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Годой Крус
 24 10 7 7 31 - 26 37
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 24 10 5 9 20 - 21 35
10.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
11.
Бока Хуниорс
 0:0 24 9 6 9 25 - 22 33
12.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
13.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
14.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 7 9 7 20 - 21 30
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 8 8 19 - 22 29
17.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 7 9 20 - 30 28
18.
Сармьенто
 24 7 7 10 22 - 22 28
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Индепендьенте Авельянеда
 23 5 10 8 22 - 27 25
23.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
24.
Велес Сарсфилд
 24 5 10 9 23 - 25 25
25.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
26.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
27.
Уракан
 0:0 24 4 8 12 16 - 27 20
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 5 0 12 - 0 29
3.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
8.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
10.
Бока Хуниорс
 0:0 13 6 4 3 16 - 9 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
14.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
15.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
19.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
20.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
21.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
22.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
23.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
24.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 0:0 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
11.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
12.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
14.
Бока Хуниорс
 0:0 11 3 2 6 9 - 13 11
15.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
16.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
18.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
23.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
24.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 5 6 8 - 17 8
27.
Уракан
 0:0 13 1 4 8 7 - 15 7
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Ланус Leandro Diaz III 1 8
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Guillermo Benitez получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Уракан
1.97
3.08
4.50
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