Тур: 24.
0:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фабра
Франк
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Matias GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Бока Хуниорс
Уракан
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
17
Голов в среднем за матч
1
1.7
Среднее время на гол
90
52
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.4
0.67
Среднее время на гол
225
135
Всего голов
13
23
Голов в среднем за матч
0.68
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
131
74
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|6
|0.25
|Пайеро Мартин
|4
|0.17
|Luca Langoni
|3
|0.13
|Фигаль Хорхе
|3
|0.13
|Ромеро Оскар
|2
|0.08
|Бенедетто Дарио
|2
|0.08
|Фернандес Пол
|2
|0.08
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Медина Кристиан
|1
|0.04
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Васкес Луис
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Cordero
|4
|0.17
|Gabriel Gudino
|3
|0.13
|Matias Coccaro
|2 (1)
|0.08
|Santiago Hezze
|2
|0.08
|Карлос Гауто Хуан
|1
|0.04
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0.04
|Тобио Фернандо
|1
|0.04
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.04
|Walter Mazzanti
|1
|0.04
|Federico Fattori
|0
|0
|Fernando Torrent
|0
|0
|Lucas Merolla
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Алан
|8
|0
|Фигаль Хорхе
|6
|1
|Фернандес Пол
|7
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|2
|Вальдес Бруно
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Вейгандт Марсело
|2
|1
|Валентини Николас
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Фабра Франк
|3
|0
|Медина Кристиан
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Jorge Almiron
|1
|1
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Эстебан Ролон
|0
|1
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patricio Pizarro
|5
|2
|Гастон Сауро
|4
|1
|Santiago Hezze
|5
|0
|Matias Coccaro
|3
|1
|Joaquin Novillo
|4
|0
|Тобио Фернандо
|2
|1
|Federico Fattori
|3
|0
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Lucas Abraham Chavez
|3
|0
|Jonas Acevedo
|3
|0
|Nicolas Cordero
|3
|0
|Guillermo Benitez1
|3
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Walter Mazzanti
|2
|0
|Сото Гильермо
|2
|0
|Sebastian Battaglia
|1
|0
|Lucas Merolla
|1
|0
|Lucas Carrizo
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Agostino Spina
|1
|0
|Santiago Lujan
|1
|0
|Карлос Гауто Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Уракан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
3
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Уракан
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
7
10
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
57% (13)
13% (3)
Уракан
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
65% (15)
17% (4)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
11
13
Голы по времени матча
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
4
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
29%
61-75
5
31%
2
29%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
7
47%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
3
27%
1-15
6
50%
5
45%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
26
17
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
8 Не забивали 14
5
19%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
5
19%
4
24%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
9
35%
3
18%
76-90
Пропущено
21
26
12 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
3
14%
4
15%
1-15
7
33%
6
23%
16-30
2
10%
8
31%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
3
14%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0
Уракан
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Уракан
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
0
14 раз 61%
1
5 раз 22%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
56
57
38
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
48
38
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
914
815
419
320
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|42 - 15
|54
|2.
|23
|13
|5
|5
|38 - 20
|44
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|24
|11
|8
|5
|33 - 23
|41
|5.
|24
|11
|7
|6
|31 - 19
|40
|6.
|24
|10
|9
|5
|27 - 19
|39
|7.
|24
|10
|7
|7
|31 - 26
|37
|8.
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|24
|10
|5
|9
|20 - 21
|35
|10.
|24
|9
|7
|8
|26 - 19
|34
|11.
|0:0
|24
|9
|6
|9
|25 - 22
|33
|12.
|24
|9
|5
|10
|25 - 27
|32
|13.
|24
|8
|8
|8
|31 - 31
|32
|14.
|24
|7
|10
|7
|24 - 28
|31
|15.
|23
|7
|9
|7
|20 - 21
|30
|16.
|23
|7
|8
|8
|19 - 22
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 30
|28
|18.
|24
|7
|7
|10
|22 - 22
|28
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|23
|6
|9
|8
|20 - 27
|27
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|23
|5
|10
|8
|22 - 27
|25
|23.
|24
|6
|7
|11
|17 - 30
|25
|24.
|24
|5
|10
|9
|23 - 25
|25
|25.
|24
|4
|13
|7
|19 - 27
|25
|26.
|23
|5
|9
|9
|17 - 25
|24
|27.
|0:0
|24
|4
|8
|12
|16 - 27
|20
|28.
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|2.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|3.
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|9.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|10.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|16 - 9
|22
|11.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|12.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|13.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|15.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|17.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|18.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|19.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|20.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|21.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|22.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|23.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|24.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|25.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|26.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|28.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|13.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|14.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|16.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|17.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|19.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|21.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|22.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|23.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|24.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|25.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|26.
|12
|1
|5
|6
|8 - 17
|8
|27.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|7 - 15
|7
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 8
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8