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Кубок Либертадорес
2023

Депортиво Перейра
0:0
Первый тайм: 26'
Индепендьенте дель Валле
0'
19' Желтая карточка
Родригес Арлей

Ход матча

19'
Родригес Арлей
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Депортиво Перейра
Ничья
Индепендьенте дель Валле
3.30
3.15
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кинтана
Альдаир
2
Гарсес
Карлос
14
Juan
Quintero
II
29
Carlos
Ramirez
I
16
Eber
Moreno
8
Larry
Angulo
25
Jhonny
Vasquez
13
Juan
Zuluaga
27
Jimer
Fory
30
Родригес
Арлей
28
Juan
Santacruz
1
Рамирес
Мойсес
14
Карабахаль
Матео
80
Ортис
Хулио
2
Agustin
Basso
13
Matias
Fernandez
III
7
Алсивар
Хорди
16
Кристиан
Пеллерано
9
Родригес
Кевин
II
8
Фаравелли
Лоренсо
19
Диас
Лаутаро
10
Сорноса
Хуниор
Депортиво Перейра
3-5-2
Индепендьенте дель Валле
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Перейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jimer Fory 2 0.29
Angelo Rodriguez 1 0.14
Родригес Арлей 1 0.14
Carlos Ramirez I 1 (1) 0.14
Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Лаутаро 3 0.43
Ойос Майкл Райан 2 0.29
Сорноса Хуниор 2 0.29
Фаравелли Лоренсо 1 0.14
Родригес Кевин II 1 0.14
Минда Алан 1 0.14

Карточки

Депортиво Перейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maicol Medina 2 1
Angelo Rodriguez 3 0
Johan Bocanegra 3 0
Jhonny Vasquez 2 0
Родригес Арлей 2 0
Carlos Ramirez I 2 0
Juan Quintero II 1 0
Juan Zuluaga 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Larry Angulo 1 0
Кинтана Альдаир 1 0
Jimer Fory 1 0
Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиан Пеллерано 3 0
Сорноса Хуниор 2 0
Agustin Basso 2 0
Карабахаль Матео 2 0
Рамирес Мойсес 0 1
Фаравелли Лоренсо 1 0
Matias Fernandez III 1 0
Ландасури Антони 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Минда Алан 1 0

Результаты матчей

Депортиво Перейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Депортиво Перейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Индепендьенте дель Валле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
9
Депортиво Перейра
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Индепендьенте дель Валле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
9

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
1
11%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
5
45%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
60%
1
9%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Перейра
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Уила - Депортиво Перейра 2:0 Тигрес ФК - Депортиво Перейра 0:1 Мильонариос - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Депортиво Кали 0:2
Коло-Коло - Депортиво Перейра 0:0 Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Унион Магдалена - Депортиво Перейра 0:3 Депортиво Перейра - Атлетико Букараманга 1:1 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Депортиво Пасто - Депортиво Перейра 0:0
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Орландо Пайретс - Индепендьенте дель Валле 3:1 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2
Индепендьенте дель Валле - Эль-Насьональ Кито 3:4 Оренсе - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 1:2 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 4:0 Гуаласео - Индепендьенте дель Валле 1:2 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Либертад Лоха - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0

Результаты матчей

Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валле

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
1 Флуминенсе
2 Ривер Плейт
1 Интернасьонал Порту Алегре
3 Боливар
1 Атлетико Паранаэнсе
Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валле
Насьональ Монтевидео
Бока Хуниорс
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Родригес Арлей получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Депортиво Перейра
Ничья
Индепендьенте дель Валле
3.30
3.15
2.75
Все Коэффициенты
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