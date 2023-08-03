0:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
19'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Eber
Moreno
13
Juan
Zuluaga
27
Jimer
Fory
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Eber MorenoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan ZuluagaПолузащитник
-
27 Jimer ForyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Морено ХуанВратарь
- Защитник
-
20 Монрой ХордиЗащитник
-
-
-
-
19 Yimmi Congo
-
-
32 Javier Mena
-
-
38 Ewil Murillo
-
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
80 Ортис ХулиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Диас ЛаутароНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Паэс КендриНападающий
-
12 Alexis Villa
-
-
-
-
Главный тренер: Мартин Анселми
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Перейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jimer Fory
|2
|0.29
|Angelo Rodriguez
|1
|0.14
|Родригес Арлей
|1
|0.14
|Carlos Ramirez I
|1 (1)
|0.14
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Лаутаро
|3
|0.43
|Ойос Майкл Райан
|2
|0.29
|Сорноса Хуниор
|2
|0.29
|Фаравелли Лоренсо
|1
|0.14
|Родригес Кевин II
|1
|0.14
|Минда Алан
|1
|0.14
Карточки
Депортиво Перейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maicol Medina
|2
|1
|Angelo Rodriguez
|3
|0
|Johan Bocanegra
|3
|0
|Jhonny Vasquez
|2
|0
|Родригес Арлей
|2
|0
|Carlos Ramirez I
|2
|0
|Juan Quintero II
|1
|0
|Juan Zuluaga
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Larry Angulo
|1
|0
|Кинтана Альдаир
|1
|0
|Jimer Fory
|1
|0
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиан Пеллерано
|3
|0
|Сорноса Хуниор
|2
|0
|Agustin Basso
|2
|0
|Карабахаль Матео
|2
|0
|Рамирес Мойсес
|0
|1
|Фаравелли Лоренсо
|1
|0
|Matias Fernandez III
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Минда Алан
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Перейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Депортиво Перейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Индепендьенте дель Валле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
9
Депортиво Перейра
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Индепендьенте дель Валле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
9
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
1
11%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
5
45%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
60%
1
9%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Перейра
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Уила - Депортиво Перейра 2:0 Тигрес ФК - Депортиво Перейра 0:1 Мильонариос - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Депортиво Кали 0:2
Коло-Коло - Депортиво Перейра 0:0 Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Унион Магдалена - Депортиво Перейра 0:3 Депортиво Перейра - Атлетико Букараманга 1:1 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Депортиво Пасто - Депортиво Перейра 0:0
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Орландо Пайретс - Индепендьенте дель Валле 3:1 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2
Индепендьенте дель Валле - Эль-Насьональ Кито 3:4 Оренсе - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 1:2 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 4:0 Гуаласео - Индепендьенте дель Валле 1:2 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Либертад Лоха - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0
Результаты матчей
Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валле
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
42
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Вальдес Бруно
|2 1
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2