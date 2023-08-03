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Кубок Либертадорес
2023

Депортиво Перейра
1:0
Конец матча
Индепендьенте дель Валле
0'
19' Желтая карточка
Родригес Арлей
41' Желтая карточка
Eber Moreno
1:0
58' Гол
Juan Santacruz
90'+6
1
Кинтана
Альдаир
2
Гарсес
Карлос
14
Juan
Quintero
II
29
Carlos
Ramirez
I
16
Eber
Moreno
13
Juan
Zuluaga
25
Jhonny
Vasquez
8
Larry
Angulo
27
Jimer
Fory
28
Juan
Santacruz
30
Родригес
Арлей
1
Рамирес
Мойсес
14
Карабахаль
Матео
80
Ортис
Хулио
2
Agustin
Basso
13
Matias
Fernandez
III
7
Алсивар
Хорди
16
Кристиан
Пеллерано
8
Фаравелли
Лоренсо
9
Родригес
Кевин
II
19
Диас
Лаутаро
10
Сорноса
Хуниор
Депортиво Перейра
3-5-2
Индепендьенте дель Валле
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Перейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jimer Fory 2 0.29
Juan Santacruz 1 0.14
Angelo Rodriguez 1 0.14
Родригес Арлей 1 0.14
Carlos Ramirez I 1 (1) 0.14
Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Лаутаро 3 0.43
Ойос Майкл Райан 2 0.29
Сорноса Хуниор 2 0.29
Фаравелли Лоренсо 1 0.14
Родригес Кевин II 1 0.14
Минда Алан 1 0.14

Карточки

Депортиво Перейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maicol Medina 2 1
Angelo Rodriguez 3 0
Johan Bocanegra 3 0
Jhonny Vasquez 2 0
Родригес Арлей 2 0
Carlos Ramirez I 2 0
Juan Quintero II 1 0
Juan Zuluaga 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Larry Angulo 1 0
Кинтана Альдаир 1 0
Jimer Fory 1 0
Eber Moreno 1 0
Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиан Пеллерано 3 0
Сорноса Хуниор 2 0
Agustin Basso 2 0
Карабахаль Матео 2 0
Рамирес Мойсес 0 1
Фаравелли Лоренсо 1 0
Matias Fernandez III 1 0
Ландасури Антони 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Минда Алан 1 0

Результаты матчей

Депортиво Перейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Депортиво Перейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Индепендьенте дель Валле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
9
Депортиво Перейра
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Индепендьенте дель Валле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
9

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
1
11%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
5
45%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
60%
1
9%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Перейра
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Уила - Депортиво Перейра 2:0 Тигрес ФК - Депортиво Перейра 0:1 Мильонариос - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Депортиво Кали 0:2
Коло-Коло - Депортиво Перейра 0:0 Монагас - Депортиво Перейра 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Унион Магдалена - Депортиво Перейра 0:3 Депортиво Перейра - Атлетико Букараманга 1:1 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Депортиво Пасто - Депортиво Перейра 0:0
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Орландо Пайретс - Индепендьенте дель Валле 3:1 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2
Индепендьенте дель Валле - Эль-Насьональ Кито 3:4 Оренсе - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортиво Куэнка - Индепендьенте дель Валле 1:2 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 4:0 Гуаласео - Индепендьенте дель Валле 1:2 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Либертад Лоха - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Дельфин 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0

Результаты матчей

Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валле

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
1 Флуминенсе
2 Ривер Плейт
1 Интернасьонал Порту Алегре
3 Боливар
1 Атлетико Паранаэнсе
1 Депортиво Перейра
0 Индепендьенте дель Валле
0 Насьональ Монтевидео
0 Бока Хуниорс
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Eber Moreno получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Родригес Арлей получил желтую карточку от судьи
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