  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Атлетико Минейро
0:1
Второй тайм: 72'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
29' Гол
Вейга Рафаэль
63' Желтая карточка
Менино Габриэль
68' Желтая карточка
Жонатан Луис
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
16
Igor
Rabello
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
21
Батталья
Родриго
5
Отавио
II
9
Павон
Кристиан
15
Сарачо
Федерико
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
8
Рафаэл
Жозе
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

35 матчей

34.3%
40%
25.7%
12 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.4%
54.3%
14.3%
11 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.7%
45.7%
28.6%
9 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
КЛ
0:0
КЛ
2:2
СA
0:0
СA
2:2
КЛ
1:1
КЛ
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
БСА
0:2
КБ
2:0
КБ
0:1
БСА
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.37
1.06

Среднее время на гол

65
84

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.25
0.89

Среднее время на гол

72
100

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.31
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

68
92

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 3 0.43
Igor Gomes 3 0.43
Халк Живанилдо 1 0.14
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 5 0.71
Гомес Густаво 3 0.43
Рони III 2 0.29
Пикерес Хоакин 2 0.29
Вейга Рафаэль 2 (1) 0.29
Лопес Хосе Мануэль 1 0.14
Наварро Рафа 1 0.14
Endrick 1 0.14

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Мариано 2 1
Паулиньо Жозе 2 0
Батталья Родриго 2 0
Павон Кристиан 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Rubens 1 0
Отавио II 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жаилсон Маркес 1 1
Гомес Густаво 2 0
Луан Гарсия IV 2 0
Richard Rios 0 1
Роша Маркос 1 0
Жонатан Луис 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Рони III 1 0
Пикерес Хоакин 1 0
Менино Габриэль 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
10
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
11

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
100%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
16
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
4
25%
46-60
5
71%
3
19%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1
Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
1 Флуминенсе
2 Ривер Плейт
1 Интернасьонал Порту Алегре
3 Боливар
1 Атлетико Паранаэнсе
1 Депортиво Перейра
0 Индепендьенте дель Валле
0 Насьональ Монтевидео
0 Бока Хуниорс
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Сарачо Федерико уходит с поля. Игор Гомес выходит вместо него
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
2.60
4.50
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 