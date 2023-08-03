0:1
Конец матча
0'
0:1
29' ГолВейга Рафаэль
62' Желтая карточкаМенино Габриэль
68' Желтая карточкаЖонатан Луис
77' Желтая карточкаАрана Гильерме
90'+6
Ход матча
29'
0:1
62'
65'
68'
77'
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
49 Patrick I
-
17 Igor Gomes
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
-
27 Richard Rios
-
9 Endrick
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
20 матчей
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
35 матчей
34.3%
40%
25.7%
12 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.4%
54.3%
14.3%
11 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
25.7%
45.7%
28.6%
9 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.37
1.06
Среднее время на гол
65
84
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.25
0.89
Среднее время на гол
72
100
Всего голов
46
34
Голов в среднем за матч
1.31
0.97
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
68
92
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|3
|0.43
|Igor Gomes
|3
|0.43
|Халк Живанилдо
|1
|0.14
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|5
|0.71
|Гомес Густаво
|3
|0.43
|Рони III
|2
|0.29
|Пикерес Хоакин
|2
|0.29
|Вейга Рафаэль
|2 (1)
|0.29
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.14
|Наварро Рафа
|1
|0.14
|Endrick
|1
|0.14
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Мариано
|2
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Павон Кристиан
|2
|0
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жаилсон Маркес
|1
|1
|Гомес Густаво
|2
|0
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Richard Rios
|0
|1
|Роша Маркос
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Пикерес Хоакин
|1
|0
|Менино Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
10
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
11
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
100%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
17
0 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
5
71%
3
18%
61-75
1
14%
4
24%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1
Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
52
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Вальдес Бруно
|2 1
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2