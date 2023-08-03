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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Атлетико Минейро
0:1
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
29' Гол
Вейга Рафаэль
62' Желтая карточка
Менино Габриэль
68' Желтая карточка
Жонатан Луис
77' Желтая карточка
Арана Гильерме
90'+6
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
16
Igor
Rabello
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
21
Батталья
Родриго
5
Отавио
II
9
Павон
Кристиан
15
Сарачо
Федерико
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
8
Рафаэл
Жозе
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

35 матчей

34.3%
40%
25.7%
12 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.4%
54.3%
14.3%
11 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.7%
45.7%
28.6%
9 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
КЛ
0:0
КЛ
2:2
СA
0:0
СA
2:2
КЛ
1:1
КЛ
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
БСА
0:2
КБ
2:0
КБ
0:1
БСА
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.37
1.06

Среднее время на гол

65
84

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.25
0.89

Среднее время на гол

72
100

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.31
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

68
92

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 3 0.43
Igor Gomes 3 0.43
Халк Живанилдо 1 0.14
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 5 0.71
Гомес Густаво 3 0.43
Рони III 2 0.29
Пикерес Хоакин 2 0.29
Вейга Рафаэль 2 (1) 0.29
Лопес Хосе Мануэль 1 0.14
Наварро Рафа 1 0.14
Endrick 1 0.14

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Мариано 2 1
Паулиньо Жозе 2 0
Батталья Родриго 2 0
Павон Кристиан 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Арана Гильерме 1 0
Rubens 1 0
Отавио II 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жаилсон Маркес 1 1
Гомес Густаво 2 0
Луан Гарсия IV 2 0
Richard Rios 0 1
Роша Маркос 1 0
Жонатан Луис 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Рони III 1 0
Пикерес Хоакин 1 0
Менино Габриэль 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
10
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
11

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
100%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
17
0 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
5
71%
3
18%
61-75
1
14%
4
24%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1
Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
1 Флуминенсе
2 Ривер Плейт
1 Интернасьонал Порту Алегре
3 Боливар
1 Атлетико Паранаэнсе
1 Депортиво Перейра
0 Индепендьенте дель Валле
0 Насьональ Монтевидео
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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