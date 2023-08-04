1:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаАллан Соуза
23' Желтая карточкаЭнрике Бруно
23' Желтая карточкаТоррес Иван
30' Желтая карточкаHugo Fernandez
34' Желтая карточкаОртис Ричард
1:0
49' ГолЭнрике Бруно
82' Желтая карточкаСаласар Виктор
90'+8
Ход матча
2'
23'
23'
30'
34'
49'
1:0
82'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
32
Аллан
Соуза
27
Энрике
Бруно
17
Marcos
Gomez
11
Торрес
Иван
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
32 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Андре СилваНападающий
-
31 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
-
30 Кастро ПаблоНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
48 Jesus Igor
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Marcos GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Торрес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
38 Alan Cano
-
35 Diego Torres
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Арсе Франсиско
История личных встреч
Фламенго
Олимпия Асунсьон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
5
4
Среднее время на гол
18
22
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
36
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|3
|0.43
|Энрике Бруно
|2
|0.29
|Габриэл Барбоза
|2
|0.29
|Viktor Hugo
|2
|0.29
|Лео Перейра
|1
|0.14
|Уэсли Лопес
|1
|0.14
|Матеузиньо
|1
|0.14
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guillermo Paiva
|4
|0.57
|Кардосо Фернандо
|3
|0.43
|Diego Torres
|2
|0.29
|Торрес Иван
|1
|0.14
|Facundo Bruera
|1
|0.14
|Mateo Gamarra
|1
|0.14
|Сильва Алехандро
|1 (1)
|0.14
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|2
|1
|Видаль Артуро
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Аллан Соуза
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрес Иван
|3
|0
|Manuel Romero
|1
|1
|Ортис Ричард
|2
|0
|Саласар Виктор
|2
|0
|Кардосо Фернандо
|1
|0
|Diego Torres
|1
|0
|Guillermo Paiva
|1
|0
|Facundo Zavala
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Hugo Fernandez
|1
|0
|Luis Zarate
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Асунсьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
8
Фламенго
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Олимпия Асунсьон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
11
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
100%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
13
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
17%
4
31%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
6
50%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3
Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 1:2 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 3:2 Олимпия Асунсьон - Такуари 1:2
Олимпия Асунсьон - Мелгар 4:1 Олимпия Асунсьон - Ресистенсия 4:1 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Гуарани Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:3 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Гуайрена - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:1 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 1:0
Результаты матчей
Фламенго
Олимпия Асунсьон
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Олимпия Асунсьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
16
25
16
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 3
|Бока Хуниорс
|Вальдес Бруно
|2 1