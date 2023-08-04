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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Фламенго
1:0
Конец матча
Олимпия Асунсьон
0'
2' Желтая карточка
Аллан Соуза
23' Желтая карточка
Энрике Бруно
23' Желтая карточка
Торрес Иван
30' Желтая карточка
Hugo Fernandez
34' Желтая карточка
Ортис Ричард
1:0
49' Гол
Энрике Бруно
82' Желтая карточка
Саласар Виктор
90'+8
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
32
Аллан
Соуза
20
Жерсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
10
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
12
Juan
Espinola
3
Сильва
Алехандро
23
Романа
Джохан
15
Mateo
Gamarra
36
Facundo
Zavala
14
Кардосо
Фернандо
17
Marcos
Gomez
6
Ортис
Ричард
11
Торрес
Иван
7
Hugo
Fernandez
19
Гонсалес
Вальтер
Фламенго
4-2-2-2
Олимпия Асунсьон
4-4-2

История личных встреч

Фламенго
Олимпия Асунсьон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
5:1
КЛ
1:4

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

5
4

Среднее время на гол

18
22

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
36

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 3 0.43
Энрике Бруно 2 0.29
Габриэл Барбоза 2 0.29
Viktor Hugo 2 0.29
Лео Перейра 1 0.14
Уэсли Лопес 1 0.14
Матеузиньо 1 0.14
Олимпия Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guillermo Paiva 4 0.57
Кардосо Фернандо 3 0.43
Diego Torres 2 0.29
Торрес Иван 1 0.14
Facundo Bruera 1 0.14
Mateo Gamarra 1 0.14
Сильва Алехандро 1 (1) 0.14

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 2 1
Видаль Артуро 2 0
Рибейро Эвертон 1 0
Кастро Пабло 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Тьяго Маия 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Аллан Соуза 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Viktor Hugo 1 0
Олимпия Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрес Иван 3 0
Manuel Romero 1 1
Ортис Ричард 2 0
Саласар Виктор 2 0
Кардосо Фернандо 1 0
Diego Torres 1 0
Guillermo Paiva 1 0
Facundo Zavala 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Hugo Fernandez 1 0
Luis Zarate 1 0

Результаты матчей

Фламенго
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Асунсьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
8
Фламенго
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Олимпия Асунсьон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
11

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
40%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
100%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
13
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
17%
4
31%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
6
50%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3
Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 1:2 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 3:2 Олимпия Асунсьон - Такуари 1:2
Олимпия Асунсьон - Мелгар 4:1 Олимпия Асунсьон - Ресистенсия 4:1 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Гуарани Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:3 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Гуайрена - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:1 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 1:0

Результаты матчей

Фламенго
Олимпия Асунсьон

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Олимпия Асунсьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
2
1
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
3
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
1 Флуминенсе
2 Ривер Плейт
1 Интернасьонал Порту Алегре
3 Боливар
1 Атлетико Паранаэнсе
1 Депортиво Перейра
0 Индепендьенте дель Валле
0 Насьональ Монтевидео
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Фламенго
0 Олимпия Асунсьон
4 Атлетико Насьональ II
2 Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Ортис Ричард получил желтую карточку от судьи
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