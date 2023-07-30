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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 146
Рубин 73.3% (107)
X 22.6% (33)
Оренбург 4.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Оренбург
2.30
3.77
3.40
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Дюпин
Юрий
15
Вуячич
Игор
27
Грицаенко
Алексей
4
Мартынович
Александр
70
Кабутов
Дмитрий
33
Рахмоналиев
Умарали
21
Зотов
Александр
6
Иву
Угучукву
51
Рожков
Илья
44
Даку
Мирлинд
20
Фамейе
Джоэль
99
Сысуев
Николай
2
Полуяхтов
Владимир
22
Перес
Матиас
15
Гойкович
Ренато
25
Печенин
Кирилл
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
55
Капленко
Кирилл
23
Вера
Лукас
Габриэль
7
Гюрлюк
Эмирджан
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
Рубин
3-5-2
Оренбург
4-3-3

История личных встреч

Рубин
Оренбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ТМК
0:1
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.88
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
144

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 1 1
Фамейе Джоэль 1 1
Рожков Илья 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 1
Флорентин Сесар Габриэль 1 1
Вера Лукас Габриэль 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сысуев Николай 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 0
Перес Матиас 1 0

Результаты матчей

Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Оренбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1
Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1
Оренбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Sucleia - Оренбург 1:6
Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4

Результаты матчей

Рубин
Оренбург

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рубин
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Урал
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Крылья Советов
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Ростов
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Динамо Москва
 2 0 1 1 4 - 6 1
11.
Пари НН
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Урал
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Крылья Советов
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пари НН
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Динамо Москва
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 3
Динамо Москва Смолов Фёдор 2 (1)
Спартак Москва Хлусевич Даниил 2
Крылья Советов Гарре Бенхамин 2
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ростов Байрамян Хорен 2
Пари НН Александров Виктор 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Урал Кулаков Денис 1
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Виталий Мешков из Дмитрова. Помогать ему на бровках будут Игорь Демешко из Химок и Владимир Миневич из Смоленска. Резервным арбитром на этот матч назначен Сергей Чебан из Москвы. На VAR будут работать Сергей Карасёв из Москвы и Екатерина Курочкина из Малаховки. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура чемпионата России между казанским "Рубином" и "Оренбургом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2023, осталось считанные секунды.



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  • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 146
Рубин 73.3% (107)
X 22.6% (33)
Оренбург 4.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Оренбург
2.30
3.77
3.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рубин - Оренбург

Исход игры
Рубин
72.8% (107)
Ничья
22.4% (33)
Оренбург
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.61% (64)
Меньше
50.39% (65)
Обе команды забьют
Да
68.99% (89)
Нет
31.01% (40)
Популярный счёт
2:1 Рубин
35.4% (52)
1:0 Рубин
21.1% (31)
1:1 Ничья
17% (25)
2:0 Рубин
5.4% (8)
2:2 Ничья
4.1% (6)
3:2 Рубин
1.4% (2)
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