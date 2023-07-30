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Главным арбитром на этот матч назначен Виталий Мешков из Дмитрова. Помогать ему на бровках будут Игорь Демешко из Химок и Владимир Миневич из Смоленска. Резервным арбитром на этот матч назначен Сергей Чебан из Москвы. На VAR будут работать Сергей Карасёв из Москвы и Екатерина Курочкина из Малаховки.