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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Факел
0:1
Первый тайм: 28'
Локомотив Москва
0'
13' Желтая карточка
Аппаев Хызыр
0:1
13' Гол
Дзюба Артём
24' Желтая карточка
Погостнов Егор
0:1. Гол Артема Дзюбы (видео). М...

Ход матча

13'
Аппаев Хызыр
 
13'
0:1
Дзюба Артём
20'
Суслов Кирилл
Калинин Игорь
 
24'
 
Погостнов Егор
Прогнозы 155
Факел 12.3% (19)
X 20.6% (32)
Локомотив Москва 67.1% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Локомотив Москва
6.30
3.95
2.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Беленов
Александр
2
Черов
Василий
47
Божин
Сергей
13
Калинин
Игорь
28
Магаль
Руслан
18
Мендель
Андрей
33
Квеквескири
Ираклий
11
Моцпан
Никита
10
Альшин
Ильнур
20
Марков
Евгений
14
Аппаев
Хызыр
22
Лантратов
Илья
77
Самошников
Илья
20
Кузьмичёв
Иван
59
Погостнов
Егор
71
Тикнизян
Наир
17
Жемалетдинов
Рифат
6
Баринов
Дмитрий
10
Изидор
Вильсон
93
Карпукас
Артём
9
Пиняев
Сергей
7
Дзюба
Артём
Факел
3-5-2
Локомотив Москва
4-5-1

История личных встреч

Факел
Локомотив Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
4:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 0.5
Аппаев Хызыр 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 1 0.5
Изидор Вильсон 1 0.5
Самошников Илья 0 0
Пиняев Сергей 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кудряшов Фёдор 1 0
Марков Евгений 1 0
Божин Сергей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзюба Артём 1 0

Результаты матчей

Факел
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Факел
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0
Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0
Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1

Результаты матчей

Факел
Локомотив Москва

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Факел
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Урал
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Локомотив Москва
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Ростов
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Рубин
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Оренбург
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Пари НН
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Динамо Москва
 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Факел
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Урал
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Рубин
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крылья Советов
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Локомотив Москва
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Факел
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Локомотив Москва
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Динамо Москва
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Пари НН
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Оренбург
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 3
Динамо Москва Смолов Фёдор 2 (1)
Рубин Фамейе Джоэль 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 2
Крылья Советов Гарре Бенхамин 2
Весь список

Топ нарушителей
Ростов Байрамян Хорен 2
Оренбург Перес Матиас 2
Пари НН Александров Виктор 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    31'
    Угловой у ворот "Факела". Жемалетдинов выполнил подачу к центру линии вратарской, Дзюба под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, мяч был выбит на правый фланг игроками воронежского клуба.
  • 30'
    Альшин с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лантратов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    29'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади на Маркова, казалось, что Погостнов вновь действует на грани фола, но на этот раз Василий Казарцев дал свисток в пользу "Локомотива". 
  • Желтая карточка
    28'
    Центральный защитник "Локомотива" Егор Погостнов получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Погостнов нарушил правила против Маркова. 
  • 27'
    Моцпан со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Локомотива" сыграли очень внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • Желтая карточка
    26'
    Полузащитник "Локомотива" Вильсон Изидор в итоге получил жёлтую карточку за грубую игру. 
  • Угловой
    25'
    Моцпан на этот раз разыграл корнер с Альшиным, а уже после этого игроки "Факела" на левой половине поля заставили Изидора нарушить правила. 
  • Угловой
    24'
    Моцпан с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Баринов в борьбе с Аппаевым невольно головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Божин при ударе в касание попал в спину Менделю, который был у линии вратарской, мяч отскочил к левому углу вратарской на Черова, который изначально неплохо убрал на замахе Самошникова, но затем Василий пробил как раз в защитника "Локомотива". 
  • 23'
    Активный Моцпан вновь совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Никита выполнил прострел в центр к линии вратарской, Баринов грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на угловой. 
  • Замена
    22'
    В составе "Факела" произошла замена. Вместо Игоря Калинина на поле вышел Кирилл Суслов. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Защитник "Факела" Игорь Калинин получил мышечное повреждение после рывка в штрафную площадь за Дзюбой, в итоге для него матч закончен очень быстро. 
  • Опасный момент
    20'
    Марков от правого угла штрафной площади выполнил мягкий заброс на правый угол штрафной площади на ход Моцпану, Никита раскачал Баринова и выполнил передачу в центр к линии вратарской, но в итоге получилось так, что мяч прошёл между Аппаевым и Альшиным. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Дзюба в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Квеквескири. Игроки "Факела" очень быстро разыграли стандарт. 
  • 18'
    Моцпан с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Марков не смог подстроиться под мяч и завершить момент ударом головой по воротам. 
  • 17'
    Изидор из глубины поля выполнил сильный заброс к радиусу штрафной площади на ход Дзюбе, Калинин оттёр Артёма от мяча, а затем уже у правого угла вратарской мяч перехватил Беленов. 
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    • 16'
      Аппаев при проходе вперёд по левому флангу ушёл от Баринова, далее Хызыр выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, где никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Пиняев перестарался в борьбе за мяч на правом углу штрафной площади "Факела" и нарушил правила против Калинина. 
    • Желтая карточка
      14'
      Форвард "Факела" Хызыр Аппаев получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Описание гола
      13'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Дзюба!!! Угловой заработали игроки "Локомотива". Жемалетдинов выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Факела" выбили мяч на левый фланг, но первыми на подборе были игроки московского клуба. Жемалетдинов получил мяч от Баринова, Рифат сместился у углу штрафной площади и сильно пробил по воротам, мяч попал в перекладину и отскочил в центр к линии вратарской, где уже Дзюба "продавил" Божина и головой отправил мяч в сетку. 
    • 12'
      Тикнизян с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Опасный момент
      11'
      Самошников из аута с правого фланга вбросил мяч в центр штрафной площади, Беленов ошибся при игре на выходе, Дзюба чуть подтолкнул голкипера "Факела", Мендель головой выбил мяч в радиус штрафной площади, Баринов был первым на подборе, Дмитрий быстро пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 10'
      Альшин на этот раз при выходе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Аппаевым, далее уже Ильнур под давлением соперника от лицевой линии поля выполнил прострел в центр штрафной площади, Тикнизян грамотно отработал в обороне и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 9'
      Альшин разогнал атаку по левой половине поля, а затем Ильнур выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Кузьмичёв за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Моцпан в центре поля нарушил правила против Жемалетдинова. Игроки "Локомотива" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 7'
      Аппаев прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Локомотива" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • Угловой
      6'
      Угловой у ворот "Локомотива". Моцпан выполнил подачу на ближний угол вратарской, Баринов хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 5'
      Из центра поля последовал ещё один заброс на правый угол штрафной площади "Факела", на этот раз заброс был безадресным, Беленов немого размялся при игре на выходе. 
    • 4'
      Баринов с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Дзюба головой сбросил мяч в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 3'
      Перед началом матча символический удар по мячу нанёс Неманья Пейчинович, который не чужой для "Локомотива" и конечно же "Факела". 
    • 2'
      Сегодня в Воронеже практически все билеты были проданы, а поэтому у "Факела" традиционно будет очень сильная поддержка. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Пока что во втором туре чемпионата России никто не может выиграть, несколько команд упускали победы на последних минутах. Сегодня в Воронеже наверняка будет очень упорная и непредсказуемая игра, а поэтому рассчитывать на три очка "Факелу" и "Локомотиву" будет затруднительно. 
    • Первый тайм
    • 24'
      Погостнов Егор получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Калинин Игорь уходит с поля. Суслов Кирилл выходит вместо него
    • 13'
      Г О О О О Л - Дзюба Артём бьет в цель!
    • 13'
      Аппаев Хызыр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:1 Локомотив Москва

    Исход игры
    Факел
    12.3% (19)
    Ничья
    20.6% (32)
    Локомотив Москва
    67.1% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.06% (82)
    Меньше
    35.94% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    79.69% (102)
    Нет
    20.31% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    37.4% (58)
    1:1 Ничья
    14.2% (22)
    0:1 Локомотив Москва
    9% (14)
    2:2 Ничья
    5.2% (8)
    0:2 Локомотив Москва
    5.2% (8)
    2:1 Факел
    4.5% (7)
    1:3 Локомотив Москва
    2.6% (4)
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    Факел
    Локомотив Москва
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