Моцпан на этот раз разыграл корнер с Альшиным, а уже после этого игроки "Факела" на левой половине поля заставили Изидора нарушить правила.

Моцпан со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Локомотива" сыграли очень внимательно и без особого труда перехватили мяч.

Центральный защитник "Локомотива" Егор Погостнов получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Погостнов нарушил правила против Маркова.

С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади на Маркова, казалось, что Погостнов вновь действует на грани фола, но на этот раз Василий Казарцев дал свисток в пользу "Локомотива".

Альшин с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лантратов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Угловой у ворот "Факела". Жемалетдинов выполнил подачу к центру линии вратарской, Дзюба под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, мяч был выбит на правый фланг игроками воронежского клуба.

Изидор из глубины поля выполнил сильный заброс к радиусу штрафной площади на ход Дзюбе, Калинин оттёр Артёма от мяча, а затем уже у правого угла вратарской мяч перехватил Беленов.

Моцпан с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Марков не смог подстроиться под мяч и завершить момент ударом головой по воротам.

Дзюба в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Квеквескири. Игроки "Факела" очень быстро разыграли стандарт.

Марков от правого угла штрафной площади выполнил мягкий заброс на правый угол штрафной площади на ход Моцпану, Никита раскачал Баринова и выполнил передачу в центр к линии вратарской, но в итоге получилось так, что мяч прошёл между Аппаевым и Альшиным.

Защитник "Факела" Игорь Калинин получил мышечное повреждение после рывка в штрафную площадь за Дзюбой, в итоге для него матч закончен очень быстро.

Активный Моцпан вновь совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Никита выполнил прострел в центр к линии вратарской, Баринов грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на угловой.

Моцпан с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Баринов в борьбе с Аппаевым невольно головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Божин при ударе в касание попал в спину Менделю, который был у линии вратарской, мяч отскочил к левому углу вратарской на Черова, который изначально неплохо убрал на замахе Самошникова, но затем Василий пробил как раз в защитника "Локомотива".

16' Аппаев при проходе вперёд по левому флангу ушёл от Баринова, далее Хызыр выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, где никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

15' Пиняев перестарался в борьбе за мяч на правом углу штрафной площади "Факела" и нарушил правила против Калинина.

14' Форвард "Факела" Хызыр Аппаев получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

13' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Дзюба!!! Угловой заработали игроки "Локомотива". Жемалетдинов выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Факела" выбили мяч на левый фланг, но первыми на подборе были игроки московского клуба. Жемалетдинов получил мяч от Баринова, Рифат сместился у углу штрафной площади и сильно пробил по воротам, мяч попал в перекладину и отскочил в центр к линии вратарской, где уже Дзюба "продавил" Божина и головой отправил мяч в сетку.

12' Тикнизян с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

11' Самошников из аута с правого фланга вбросил мяч в центр штрафной площади, Беленов ошибся при игре на выходе, Дзюба чуть подтолкнул голкипера "Факела", Мендель головой выбил мяч в радиус штрафной площади, Баринов был первым на подборе, Дмитрий быстро пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

10' Альшин на этот раз при выходе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Аппаевым, далее уже Ильнур под давлением соперника от лицевой линии поля выполнил прострел в центр штрафной площади, Тикнизян грамотно отработал в обороне и выбил мяч подальше от своих ворот.

9' Альшин разогнал атаку по левой половине поля, а затем Ильнур выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Кузьмичёв за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

8' Моцпан в центре поля нарушил правила против Жемалетдинова. Игроки "Локомотива" не стали торопиться при розыгрыше мяча.