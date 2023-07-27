Тур: 2. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
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История личных встреч
Факел
Локомотив Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|1
|1
|Аппаев Хызыр
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|1
|1
|Изидор Вильсон
|1
|1
|Самошников Илья
|0
|0
|Пиняев Сергей
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Марков Евгений
|1
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзюба Артём
|1
|0
Результаты матчей
Факел
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Факел
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0
Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0
Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1
Результаты матчей
Факел
Локомотив Москва
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Факел
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|2
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|2
|Краснодар
|Кордоба Джон
|1 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|1 (1)
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|1
|Пари НН
|Александров Виктор
|1
|Факел
|Кудряшов Фёдор
|1
|Локомотив Москва
|Дзюба Артём
|1
|Урал
|Кулаков Денис
|1
|Сочи
|Юсупов Артур
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Локомотив Москва
Исход игры
Факел
13% (7)
Ничья
25.9% (14)
Локомотив Москва
61.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
70% (35)
Меньше
30% (15)
Обе команды забьют
Да
82% (41)
Нет
18% (9)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
40.7% (22)
1:1 Ничья
14.8% (8)
2:2 Ничья
9.3% (5)
2:1 Факел
7.4% (4)
0:2 Локомотив Москва
5.6% (3)
0:1 Локомотив Москва
5.6% (3)
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