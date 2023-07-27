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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Факел
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 54
Факел 13% (7)
X 25.9% (14)
Локомотив Москва 61.1% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Локомотив Москва
3.08
3.69
2.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Факел
Локомотив Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
4:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 1
Аппаев Хызыр 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 1 1
Изидор Вильсон 1 1
Самошников Илья 0 0
Пиняев Сергей 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кудряшов Фёдор 1 0
Марков Евгений 1 0
Божин Сергей 1 0
Мендель Андрей 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзюба Артём 1 0

Результаты матчей

Факел
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Факел
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0
Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0
Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1

Результаты матчей

Факел
Локомотив Москва

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Факел
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ростов
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Ростов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 2
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Рубин Даку Мирлинд 1 (1)
Динамо Москва Смолов Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Урал Кулаков Денис 1
Сочи Юсупов Артур 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2023, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 54
    Факел 13% (7)
    X 25.9% (14)
    Локомотив Москва 61.1% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.08
    3.69
    2.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Локомотив Москва

    Исход игры
    Факел
    13% (7)
    Ничья
    25.9% (14)
    Локомотив Москва
    61.1% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (35)
    Меньше
    30% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    40.7% (22)
    1:1 Ничья
    14.8% (8)
    2:2 Ничья
    9.3% (5)
    2:1 Факел
    7.4% (4)
    0:2 Локомотив Москва
    5.6% (3)
    0:1 Локомотив Москва
    5.6% (3)
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    Факел
    Локомотив Москва
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