Тур: 2. Стадион: Ахмат-Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 МойзесЗащитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Носков ЕгорПолузащитник
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Ахмат
ЦСКА Москва
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
6 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 15 побед
32 матча
12.5%
12.5%
75%
4 победы 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
9.4%
37.5%
53.1%
3 победы 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
18.8%
34.4%
46.8%
6 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
0.73
0.47
Среднее время на гол
122
191
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.94
1.87
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
44
36
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|1
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|1
|1
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камилов Владислав
|1
|0
|Челикович Ясмин
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1
Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3
ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2
Результаты матчей
Ахмат
ЦСКА Москва
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ахмат
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|2 (1)
|Факел
|Марков Евгений
|2
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|2
|Ростов
|Байрамян Хорен
|2
|Факел
|Божин Сергей
|2
|Оренбург
|Перес Матиас
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|1
|Факел
|Кудряшов Фёдор
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - ЦСКА Москва
Исход игры
Ахмат
12.7% (20)
Ничья
20.9% (33)
ЦСКА Москва
66.5% (105)
Тотал 2.5
Больше
60.94% (78)
Меньше
39.06% (50)
Обе команды забьют
Да
81.25% (104)
Нет
18.75% (24)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
38% (60)
1:1 Ничья
16.5% (26)
0:1 ЦСКА Москва
7% (11)
0:2 ЦСКА Москва
6.3% (10)
1:3 ЦСКА Москва
3.8% (6)
2:1 Ахмат
3.2% (5)
3:2 Ахмат
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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