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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Сочи
Прогнозы 140
Краснодар 86.4% (121)
X 7.9% (11)
Сочи 5.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Сочи
1.84
4.27
5.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Сафонов
Матвей
7
Ахметов
Ильзат
53
Черников
Александр
31
Кайо
Панталеао
4
Алонсо
Хуниор
98
Петров
Сергей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
10
Сперцян
Эдуард
88
Кривцов
Никита
11
Батчи
Жоау
9
Кордоба
Джон
12
Заболотный
Николай
34
Маргасов
Тимофей
45
Миладинович
Иван
3
Дркушич
Ваня
17
Макарчук
Артём
6
Юсупов
Артур
4
Литвинов
Вячеслав
14
Кравцов
Кирилл
11
Джорджевич
Лука
24
Силвейра
Мигель
8
Батырев
Амир
Краснодар
4-4-2
Сочи
4-4-2

История личных встреч

Краснодар
Сочи

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
0:2
WЗКР
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 1 1
Черников Александр 1 1
Батчи Жоау 1 1
Сперцян Эдуард 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 1 1
Дркушич Ваня 1 1
Джорджевич Лука 0 0
Силвейра Мигель 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сочи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Краснодар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сочи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0
Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2
Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2
Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1

Результаты матчей

Краснодар
Сочи

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Зенит
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Урал
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Крылья Советов
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Ростов
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Рубин
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Оренбург
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Пари НН
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Динамо Москва
 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Факел
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Урал
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Рубин
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крылья Советов
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Факел
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Динамо Москва
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Пари НН
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Оренбург
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Динамо Москва Смолов Фёдор 2 (1)
Факел Марков Евгений 2
Рубин Фамейе Джоэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Ростов Байрамян Хорен 2
Факел Божин Сергей 2
Оренбург Перес Матиас 2
Пари НН Александров Виктор 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 2-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" принимает "Сочи". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2023, осталось 24 минуты.



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  • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 140
Краснодар 86.4% (121)
X 7.9% (11)
Сочи 5.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Сочи
1.84
4.27
5.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Краснодар - Сочи

Исход игры
Краснодар
86.3% (120)
Ничья
7.9% (11)
Сочи
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (84)
Меньше
31.71% (39)
Обе команды забьют
Да
73.17% (90)
Нет
26.83% (33)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
41% (57)
2:0 Краснодар
12.2% (17)
3:1 Краснодар
11.5% (16)
1:0 Краснодар
10.1% (14)
1:1 Ничья
5.8% (8)
1:2 Сочи
3.6% (5)
3:0 Краснодар
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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