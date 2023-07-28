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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Сочи
Прогнозы 53
Краснодар 88.7% (47)
X 3.8% (2)
Сочи 7.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Сочи
1.74
4.27
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар
Сочи

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
0:2
WЗКР
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 1 1
Черников Александр 1 1
Батчи Жоау 1 1
Сперцян Эдуард 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 1 1
Дркушич Ваня 1 1
Джорджевич Лука 0 0
Силвейра Мигель 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сочи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Краснодар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сочи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0
Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2
Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2
Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1

Результаты матчей

Краснодар
Сочи

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ростов
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Ростов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 2
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Рубин Даку Мирлинд 1 (1)
Динамо Москва Смолов Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Урал Кулаков Денис 1
Сочи Юсупов Артур 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2023, осталось 2 дня 12 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Краснодар 88.7% (47)
    X 3.8% (2)
    Сочи 7.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Сочи
    1.74
    4.27
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Сочи

    Исход игры
    Краснодар
    88.7% (47)
    Ничья
    3.8% (2)
    Сочи
    7.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (33)
    Нет
    32.65% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    39.6% (21)
    2:0 Краснодар
    20.8% (11)
    3:1 Краснодар
    9.4% (5)
    1:0 Краснодар
    7.5% (4)
    1:2 Сочи
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    Краснодар
    Сочи
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