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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Балтика
Прогнозы 88
Спартак Москва 86.4% (76)
X 3.4% (3)
Балтика 10.2% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Балтика
1.54
5.84
8.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Спартак Москва
Балтика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 2 2
Мозес Виктор 1 1
Игнатов Михаил 0 0
Промес Квинси 0 0
Бонгонда Тео 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Диао Кейта 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузьмин Максим 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2
Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2
Балтика
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1
Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Балтика

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ростов
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сочи
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Ростов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Урал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ахмат
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Балтика
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 2
Краснодар Кордоба Джон 1 (1)
Рубин Даку Мирлинд 1 (1)
Динамо Москва Смолов Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Локомотив Москва Дзюба Артём 1
Урал Кулаков Денис 1
Сочи Юсупов Артур 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2023, осталось 2 дня 11 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 88
    Спартак Москва 86.4% (76)
    X 3.4% (3)
    Балтика 10.2% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Балтика
    1.54
    5.84
    8.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Балтика

    Исход игры
    Спартак Москва
    86.4% (76)
    Ничья
    3.4% (3)
    Балтика
    10.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (30)
    Меньше
    58.33% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (27)
    Нет
    62.5% (45)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    39.8% (35)
    3:1 Спартак Москва
    10.2% (9)
    2:1 Спартак Москва
    9.1% (8)
    1:0 Спартак Москва
    5.7% (5)
    3:4 Балтика
    4.5% (4)
    3:0 Спартак Москва
    4.5% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (2)
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    Спартак Москва
    Балтика
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