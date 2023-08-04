Кордоба сейчас опасно против Майги играл, которому попал по голове ногой. Фол фиксирует главный арбитр встречи. Третье нарушение правил.

Всем составом на своей половине поля сейчас игроки "Пари НН". Тихий срубает на левом фланге Олусегуна, тут же судья фиксирует фол. Остановка в игре.

Штрафной удар подали футболисты "Краснодара" с левого края. Вернее, ударил тут Сперцян по рамке противника. Мяч угодил в штангу. Ударился в стойку рукой и голкипер "Пари НН". Едва травму он не получил.

Снова Олусегун сейчас действовал против Майга, и все же игрок "Краснодара" чуть подтолкнул соперника в спину. Судья снова дал свисток.

Петров пошел к воротам соперника по левому флангу, но Калинский против него сработал уверенно в подкате. В итоге аут лишь заработали "быки".

МОМЕНТИЩЕ! Сперцян сейчас с левого края подал мяч на дальнюю штангу. Пытался там Кордоба добраться до мяча, но не направил снаряд в сетку. Сфера рядом со стойкой пролетела.

Середина первого тайма в нашем матче идет. "Краснодар" не может ничего придумать впереди. Соперник уверенно заиграл в обороне.

14' Роман Сафьян прицепил все необходимое оборудование на себя. Теперь он будет боковым рефери, ему пожелаем удачи. Семёнов, если это будет возможно, возьмет на себя обязательства резервного судьи.

13' Заморозка также вряд ли рефери Семёнову поможет. Уже приводит обмундирование в порядок резервный рефери, который займет место Дмитрия на поле. Даже на ногу травмированный рефери толком наступить не может...

12' Ну ничего себе! Резервный рефери Дмитрий Семёнов оступился на своем фланге и упал на газон. Требуется замена рефери. Главный рефери первым коллеге приходит на помощь.

10' Первые 10 минут отыграли соперники на футбольном поле. Пока без забитых мячей оппоненты обходятся, но игра очень даже веселая.

9' Неудачно угловой подали игроки "Краснодара". Стоит отметить тот факт, что пока игра полностью под контролем "быком" проходят. Они постоянно владеют инициативой, а вот соперник "сидит" в обороне.

8' Ух, как Кайо пошел вперед сейчас, не взирая на то, что его сразу двое игроков преследовали. В итоге один из защитников в подкате сыграл против него, выбив мяч за лицевую линию. Угловой.

7' Кордоба всем своим видом показывал, что против него были нарушены правила. Увидел недовольство своего игрока Ивич, после чего обратился к резервному рефери, который лишь пожал плечами.