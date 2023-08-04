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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Краснодар
0:0
Первый тайм: 21'
Пари НН
0'
Прогнозы 168
Краснодар 88.7% (149)
X 4.8% (8)
Пари НН 6.5% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Пари НН
1.67
4.38
8.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
4
Алонсо
Хуниор
31
Кайо
Панталеао
98
Петров
Сергей
40
Олусегун
Джуниор
53
Черников
Александр
10
Сперцян
Эдуард
88
Кривцов
Никита
11
Батчи
Жоау
9
Кордоба
Джон
25
Нигматуллин
Артур
26
Тихий
Дмитрий
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
27
Живоглядов
Дмитрий
89
Стоцкий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
14
Михайлов
Ярослав
7
Севикян
Эдгар
10
Трошечкин
Александр
Краснодар
4-5-1
Пари НН
5-3-2

История личных встреч

Краснодар
Пари НН

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.6

Среднее время на гол

67
150

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 2 0.67
Кайо Панталеао 1 0.33
Черников Александр 1 0.33
Батчи Жоау 1 0.33
Сперцян Эдуард 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 2 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 0 1
Калинский Николай 1 0
Севикян Эдгар 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пари НН
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Краснодар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0
Краснодар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2
Краснодар - ФК Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6
Пари НН
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3
Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3

Результаты матчей

Краснодар
Пари НН

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
4.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Пари НН
 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 2 2
12.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
14.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
15.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сочи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Краснодар
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Пари НН
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ростов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 3
Динамо Москва Смолов Фёдор 2 (1)
Краснодар Кордоба Джон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Ростов Байрамян Хорен 2
Факел Божин Сергей 2
Краснодар Кордоба Джон 2
Ахмат Камилов Владислав 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Середина первого тайма в нашем матче идет. "Краснодар" не может ничего придумать впереди. Соперник уверенно заиграл в обороне. 
  • Опасный момент
    21'
    МОМЕНТИЩЕ! Сперцян сейчас с левого края подал мяч на дальнюю штангу. Пытался там Кордоба добраться до мяча, но не направил снаряд в сетку. Сфера рядом со стойкой пролетела.
  • 20'
    Петров пошел к воротам соперника по левому флангу, но Калинский против него сработал уверенно в подкате. В итоге аут лишь заработали "быки".
  • Фол, нарушение
    19'
    Снова Олусегун сейчас действовал против Майга, и все же игрок "Краснодара" чуть подтолкнул соперника в спину. Судья снова дал свисток.
  • Штанга
    18'
    Штрафной удар подали футболисты "Краснодара" с левого края. Вернее, ударил тут Сперцян по рамке противника. Мяч угодил в штангу. Ударился в стойку рукой и голкипер "Пари НН". Едва травму он не получил.
  • Фол, нарушение
    17'
    Всем составом на своей половине поля сейчас игроки "Пари НН". Тихий срубает на левом фланге Олусегуна, тут же судья фиксирует фол. Остановка в игре.
  • Фол, нарушение
    15'
    Кордоба сейчас опасно против Майги играл, которому попал по голове ногой. Фол фиксирует главный арбитр встречи. Третье нарушение правил.
  • 14'
    Роман Сафьян прицепил все необходимое оборудование на себя. Теперь он будет боковым рефери, ему пожелаем удачи. Семёнов, если это будет возможно, возьмет на себя обязательства резервного судьи.
  • 13'
    Заморозка также вряд ли рефери Семёнову поможет. Уже приводит обмундирование в порядок резервный рефери, который займет место Дмитрия на поле. Даже на ногу травмированный рефери толком наступить не может...
  • Травма, повреждение
    12'
    Ну ничего себе! Резервный рефери Дмитрий Семёнов оступился на своем фланге и упал на газон. Требуется замена рефери. Главный рефери первым коллеге приходит на помощь.
  • 10'
    Первые 10 минут отыграли соперники на футбольном поле. Пока без забитых мячей оппоненты обходятся, но игра очень даже веселая.
  • 9'
    Неудачно угловой подали игроки "Краснодара". Стоит отметить тот факт, что пока игра полностью под контролем "быком" проходят. Они постоянно владеют инициативой, а вот соперник "сидит" в обороне.
  • Угловой
    8'
    Ух, как Кайо пошел вперед сейчас, не взирая на то, что его сразу двое игроков преследовали. В итоге один из защитников в подкате сыграл против него, выбив мяч за лицевую линию. Угловой. 
  • 7'
    Кордоба всем своим видом показывал, что против него были нарушены правила. Увидел недовольство своего игрока Ивич, после чего обратился к резервному рефери, который лишь пожал плечами. 
  • 6'
    Батчи по центру разгонял атаку своей команды. Последовала передача с левого края в центр, но оказалась она слишком сильной. Сфера за пределы поля улетела. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Владеет инициативой "Краснодар" на половине поля соперника. Следует навесная подача с левого края в штрафную соперника, но на выходе уверенно играет кипер "Пари НН". 
    • Угловой
      4'
      Угловой сейчас разыграли футболисты "Краснодара" с левого края. Последовала подача в центр штрафной, но на выходе уверенно сыграл вратарь.
    • 2'
      Футболисты "Краснодара" вышли на поле в своем традиционном черно-зеленом обмундировании, а игроки "Пари НН" предстали перед нами в черно-голубых цветах. Ворота хозяев в первом тайме справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Все готово к началу встречи, прозвучал свисток Любимова! С центра поля мяч разыграли нижегородцы, удачи командам, поехали!
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Пари НН

    Исход игры
    Краснодар
    89.2% (157)
    Ничья
    4.5% (8)
    Пари НН
    6.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.62% (58)
    Меньше
    55.38% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (52)
    Нет
    60% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    30.1% (53)
    2:1 Краснодар
    16.5% (29)
    1:0 Краснодар
    9.7% (17)
    3:2 Краснодар
    4.5% (8)
    3:1 Краснодар
    4.5% (8)
    3:0 Краснодар
    4% (7)
    2:3 Пари НН
    1.1% (2)
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