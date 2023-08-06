Скопинцев завозился с мячом в центре, после чего попытался выкатить сферу на партнера, который до снаряда не достал. Но был рикошет, так что угловой для "Динамо".

Макаров на ближнюю штангу подавал мяч в штрафную. Тюкавин получает удар по лицу и пока не может подняться с газона. Медики уже спешат на помощь Константину.

Вместо Мантуана на поле появился Иван Сергеев в составе питерского коллектива. Марио тем временем подошел к Анатолию Тимощуку, чтобы получить от него некоторые указания.

Фернандес с линии штрафной, находясь справа, нанес выстрел в сторону правой "девятки", но направил мяч значительно выше рамки Марио! Получилось неточно!

В прессинг здорово идет сейчас "Динамо", Барриос оказывается под прессингом трех соперников, но умудряется отдать передачу на Алипа. Круто!

Угловой заработали сейчас футболисты "Зенита". Гагнидзе вернул зачем-то мяч в игру, когда тот уходил за лицевую линию. В итоге от его же ноги мяч за лицевую линию улетел.

Сергеев с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но и тут в подкате защитник играет. Мяч за лицевую линию улетает. Вроде как, уже 10-й угловой для "Зенита".

Фернандес с правого края выполнял передачу в штрафную соперника. В своей штрафной играет футболист "Динамо", выбивший сферу на трибуны.

Неудачно угловой подали футболисты "Зенита", но остается снаряд под контролем питерской команды, которая делает все, чтобы забить второй мяч в рамку соперника.

В офсайде сейчас оказался Фёдор Смолов, который не успел выбежать из "вне игры" в этой ситуации. Судья фиксирует офсайд без особых проблем.

Дуглас Сантос не падает, а зарабатывает новый угловой у ворот соперника. Подача с левого фланга следует на дальнюю штангу - далеко не самый удачный навес.

Вендел опять крайне неточный пас с левого края выполнял, но пас получился неточным. Тимощук у кромки поля уже совещается с помощниками и коллегами. Будут еще замены.

Сегодня на стадионе 24 653 зрителя присутствует. Весьма неплохая посещаемость. Одна из лучших в рамках чемпионата России.

Иван Сергеев готовится выйти в составе питерского коллектива на поле. Своего рода джокером выступает Иван, как правило. И сегодня на его атакующие способности будет сделана ставка.

Мостовой уступил место на поле Марио Фернандесу. Кейрос и Ренан ушли также. Алип и Вендел на газоне появились в стане питерцев. Тройная ротация у "сине-бело-голубых" в перерыве.

В три центральных защитника начинает играть "Зенит" сейчас. Посмотрим, что из этого получится, и принесет ли данная история свои плоды.

Обступил "Зенит" штрафную соперника. С каждой минутой все больше давление питерцев проявляется. "Динамо" ни в коем случае "садиться" на ворота нельзя.

Сантос получил удар по ногам, но рефери даже не стал свистеть в этой ситуации. Очень странно, почему Амелин никак не среагировал на эпизод.

Снова угловой заработали футболисты "Зенита". С правого края последует подача в штрафную. Барриос получил мяч под удар, но пробил прямо в защитника.

МОМЕНТИЩЕ! Барриос нанес мощный удар по воротам соперника, но Шунин потащил мяч по центру, после чего тот же 5-й номер сыграл на добивании - выше ворот!

Скопинцев сыграл сейчас в мяч, после чего Клаудиньо налетел на оппонента, едва не получил также повреждение в игровом столкновении.

Нгамалё недоволен каким-то решением арбитра сейчас, судя по всему. Время идет, а питерский клуб ничего придумать у ворот соперника так и не может.

Барриос черпачок попытался выполнить и отдать пас на Вендела, но эта передача получилась крайне сильной и неточной. Не прошло, хотя задумка была хорошей.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. 1:2, "Динамо" переигрывает "Зенит" после первого тайма в результате дубля Константина Тюкавина.

45' Фернандес отправился переодеваться. Мостовой попросил врачей помассировать ему травмированную часть тела. До конца тайма он, видимо, доиграет. В перерыве будет эта ротация.

45' Снова угловой разыграли питерцы. Подача с левого края от Клаудиньо, и Шунин в красивом стиле забирает сферу в свои перчатки. Тем временем Мостовой падает на газон, показывая, что ему нужна замена. Дернул мышцу футболист.

45' Сантос получил мяч под правую ногу, после чего пальнул по центру рамки Шунина, но мяч не дошел до голкипера, ведь угодил в колено Бальбуэне.

45' Минуту судья добавил.

44' Клаудиньо видел, что защитники реагировали на движение Кассьерры. В итоге бразилец решил пробить с 18-ти метров сам, но в правую "девятку" сферу не закрутил!

43' Не удалось ничего придумать после подачи с фланга игрокам "Зенита", но мяч остается у питерского коллектива, который ищет свои шансы впереди.

42' Смолов после подачи штрафного сыграл сейчас головой в своей штрафной. Мяч выбивается подальше от ворот игроком "Динамо". Вторая волна атаки хозяев приводит к назначению углового.

41' Макаров снес Ренана на газон. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета. Начинают уже нервничать и игроки "бело-голубых".

39' Тимощук пытался убедить рефери, что аут должен был достаться питерской команде, но у судьи на эту ситуацию был свой взгляд. Мяч останется у "Динамо".

38' Дуглас Сантос слева в чужой штрафной получил мяч, после чего нанес удар по рамке соперника, но слишком сильно полетел мяч в сторону ворот соперника. Неудачно.

37' Досталось сейчас по ноге Барриосу. Смолов снес его на газон. Недовольны теперь наставники "Зенита", ведь игроку питерцев приехало по ногам очень солидно.

36' Паршивлюк о чем-то беседует с Личкой. Наставник "Динамо" чем-то недоволен. Неужели действиями своего защитника? Или что-то другое возмутило специалиста?

35' Макаров вместо Захаряна на поле в составе "Динамо" появился. Судя по всему, футболист "бело-голубых" получил травму. Обступили его врачи, спросил о состоянии Арсена и Личка. Будем надеяться, что травма несерьезная.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮКАВИН! 1:2!

Что творит Константин? Что-то невероятное происходит на поле! Бальбуэна выполнил передачу на Тюкавина, который получил мяч на грани офсайда. Обработал мяч игрок "Динамо", после чего направил сферу в левый угол! Какой же красавец 70-й номер "Динамо"!

32' Фомин оттолкнул сейчас Барриоса. Главный рефери встречи дал свисток, чем вызвал бурю негодований со стороны скамейки "Динамо" и виновника эпизода.

31' Старается больше через центр "Динамо" играть в первом тайме. Вот и сейчас на Нгамалё последовала передача. Игрок "Динамо" на Захаряна сбрасывал сферу, но мяч выбил в центр поля оппонент.

29' Снова Фёдор ковырнул мяч мимо соперника. Смолов пытался найти Захаряна, однако последовала передача в спину партнеру по команде. Хватается за голову скамейка москвичей.

28' Неудачно разыграл угловой сейчас игроками питерской команды. Следует навес на дальнюю штангу, и никто до сферы в этой ситуации не добирается.

27' Мостовой пытался с левого края прострелить мяч в штрафную соперника, но Лаксальт успел его опередить, выбив снаряд на угловой. Пятый корнер в матче.

25' Еще один угловой в матче, но теперь у ворот "Зенита". Последовала подача с левого края на Смолова, который не смог за сферу зацепиться. Ренан выбивает мяч подальше от рамки.

24' Сантос на Кассьерру с левого края снова отправлял мяч, но игрок "Зенита" проиграл борьбу Паршивлюку, который головой сумел вынести мяч в аут.

23' Нгамалё сейчас жесткий фол совершил против Клаудиньо. Без желтой карточки для игрока дело обошлось. Ждем подачи в исполнении игроков питерского коллектива.

22' Середина первого тайма у нас идет уже. На левом фланге Сантос получил мяч, отдал передачу на Кассьерру, которому не удалось отыграть в касание на Барриоса.

20' Кержакову сейчас пришлось слишком далеко из рамки выходить и выбивать мяч в аут. Прессинговали его соперники, но вратарь "Зенита" принял верное решение в такой ситуации.

19' У Мантуана было "вне игры" на правом краю сейчас обнаружено. Был офсайд у футболиста, на повторе это действительно можно детально рассмотреть.

18' Клаудиньо перевел мяч из центра на правый край. Оттуда Караваев красиво навесил на дальнюю штангу, и Кассьерра головой пробил чуть выше цели.

17' Дуглас Сантос не успел сейчас за Смоловым. Фёдор ворвался в чужую штрафную и пробил в ближний правый угол, но слишком далек был от успеха тут нападающий москвичей.

16' Неудачно "Зенит" подал угловой. Нгамалё разгонял атаку своего коллектива, однако выполнил крайне неудачный пас на Тюкавина, который потерял сферу на левом фланге.

14' Кассьерра после подачи от углового флага с правого края нанес удар по воротам соперника. Мяч рикошетом от ноги защитника снова на угловой улетел. Третий корнер в матче.

13' Сантос с левого края на Кассьерру выполнял передачу, но там каким-то чудом мяч не пустили в центр штрафной защитники "Динамо". Но будет в матче угловой.

12' МОМЕНТИЩЕ! Бегут в атаку сейчас хозяева снова. Клаудиньо получил передачу от Кассьерры, и почти с линии штрафной нанес выстрел по рамке Шунина. Антон в прыжке зафиксировал мяч в перчатках!

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! БАЛЬБУЭНА!

Сравнивает счет "Динамо"! Обрезались теперь на своей половине поля. Кассьерра выполнял передачу с левого края в центр. Там до мяча не добрался Клаудиньо, а вот Бальбуэна красиво подрезал сферу под правую стойку. Гол в свои ворота!

10' Довольно долго сейчас мячом владеет питерский коллектив. Мостовой с левого края выполнял прострел на ближнюю штангу, где были только защитники "Динамо".

8' Захарян в попытке перехватить снаряд фолит против Барриоса. Судья был рядом с эпизодом и сразу же дал свисток, остановив игру.

7' Мантуан получил справа мяч в чужой штрафной. В касание он попытался пробить по рамке соперника, но угодил в близ стоящего защитника. Впрочем, "Зениту" удалось мяч сохранить под своим контролем.

6' Смолов в касание из центра делал передачу на Тюкавина, которого на долю секунды опередил один из защитников, выбивший мяч за пределы поля. В аут.

4' Удалось избежать офсайда Тюкавину в прошлом эпизоде. Сыграл он просто наилучшим образом, на опережении. Скопинцев с левого края простреливал мяч в штрафную соперника - получилось слишком сильно и неточно.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮКАВИН! 0:1!

Обрезал Ренан команду. Нгамалё получил передачу от Тюкавина, дождался подключения партнера в штрафной и отдал обратный пас ему. В итоге Тюкавин с близкого расстояния переправил сферу в сетку! Шикарный старт для "бело-голубых"!

2' Сильная подача с левого края пошла на ближнюю штангу. Смолов там пытался навязать борьбу Кержакову, но Михаил доработал в этой ситуации наилучшим образом.

2' Скопинцев разгонял первую атаку "Динамо" по левому флангу и сумел добиться назначения углового удара футболист московского коллектива.