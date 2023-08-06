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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Зенит
1:2
Второй тайм: 71'
Динамо Москва
0'
0:1
2' Гол
Тюкавин Константин
1:1
9' Гол в свои ворота
Бальбуэна Фабиан
1:2
33' Гол
Тюкавин Константин
41' Желтая карточка
Макаров Денис
Интервью Даниила Фомина в переры...
Интервью Андрея Мостового в пере...
1:2. Гол Константина Тюкавина (в...
1:1. Автогол Фабиана Бальбуэна (...
0:1. Гол Константина Тюкавина (в...

Ход матча

2'
0:1
Тюкавин Константин
(Нгамалё Николя)
9'
Бальбуэна Фабиан
1:1
33'
1:2
Тюкавин Константин
(Бальбуэна Фабиан)
35'
 
Макаров Денис
Захарян Арсен
41'
 
Макаров Денис
46'
Вендел Маркус
Кейрос Эдуардо
 
46'
Алип Нуралы
Ренан Роберт
 
46'
Фернандес Марио
Мостовой Андрей
 
59'
 
Сазонов Саба
Смолов Фёдор
59'
 
Гагнидзе Лука
Нгамалё Николя
67'
Сергеев Иван
Мантуан Густаво
 
Прогнозы 177
Зенит 84.7% (150)
X 9% (16)
Динамо Москва 6.2% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
Ничья
Динамо Москва
7.44
4.84
7.03
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
77
Ренан
Роберт
25
Эракович
Страхинья
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вильмар
37
Кейрос
Эдуардо
31
Мантуан
Густаво
11
Клаудиньо
17
Мостовой
Андрей
30
Кассьерра
Матео
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
3
Бальбуэна
Фабиан
18
Маричаль
Николас
7
Скопинцев
Дмитрий
93
Лаксальт
Диего
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
10
Смолов
Фёдор
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
Зенит
4-2-3-1
Динамо Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Зенит
Динамо Москва

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

33 матча

54.5%
21.2%
24.3%
18 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.4%
54.5%
6.1%
13 побед 18 ничьих 2 победы

Второй тайм

39.4%
36.4%
24.2%
13 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

38
18

Голов в среднем за матч

2.11
1.2

Среднее время на гол

42
75

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

0.8
0.94

Среднее время на гол

112
95

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.52
1.06

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

59
84

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 3 1
Караваев Вячеслав 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 3 1
Смолов Фёдор 2 0.67
Захарян Арсен 1 0.33
Нгамалё Николя 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакаев Зелимхан 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 1 0
Макаров Денис 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Маричаль Николас 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3
Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1

Результаты матчей

Зенит
Динамо Москва

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зенит
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2.
Краснодар
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Зенит
 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
8.
Сочи
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Динамо Москва
 2:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
11.
Балтика
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Рубин
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
13.
Ахмат
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Сочи
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Зенит
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Москва
 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 0:0 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Динамо Москва
 2:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Ахмат
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Сочи
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 3
Оренбург Перес Матиас 3
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Пари НН Сергей Юран 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    73'
    Сергеев с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но и тут в подкате защитник играет. Мяч за лицевую линию улетает. Вроде как, уже 10-й угловой для "Зенита". 
  • Угловой
    72'
    Угловой заработали сейчас футболисты "Зенита". Гагнидзе вернул зачем-то мяч в игру, когда тот уходил за лицевую линию. В итоге от его же ноги мяч за лицевую линию улетел. 
  • 71'
    В прессинг здорово идет сейчас "Динамо", Барриос оказывается под прессингом трех соперников, но умудряется отдать передачу на Алипа. Круто!
  • 70'
    Фернандес с линии штрафной, находясь справа, нанес выстрел в сторону правой "девятки", но направил мяч значительно выше рамки Марио! Получилось неточно!
  • Замена
    68'
    Вместо Мантуана на поле появился Иван Сергеев в составе питерского коллектива. Марио тем временем подошел к Анатолию Тимощуку, чтобы получить от него некоторые указания. 
  • Травма, повреждение
    68'
    Макаров на ближнюю штангу подавал мяч в штрафную. Тюкавин получает удар по лицу и пока не может подняться с газона. Медики уже спешат на помощь Константину.
  • Угловой
    67'
    Скопинцев завозился с мячом в центре, после чего попытался выкатить сферу на партнера, который до снаряда не достал. Но был рикошет, так что угловой для "Динамо".
  • 66'
    Иван Сергеев готовится выйти в составе питерского коллектива на поле. Своего рода джокером выступает Иван, как правило. И сегодня на его атакующие способности будет сделана ставка. 
  • Анонс
    65'
    Сегодня на стадионе 24 653 зрителя присутствует. Весьма неплохая посещаемость. Одна из лучших в рамках чемпионата России.
  • 64'
    Вендел опять крайне неточный пас с левого края выполнял, но пас получился неточным. Тимощук у кромки поля уже совещается с помощниками и коллегами. Будут еще замены. 
  • Угловой
    63'
    Дуглас Сантос не падает, а зарабатывает новый угловой у ворот соперника. Подача с левого фланга следует на дальнюю штангу - далеко не самый удачный навес.
  • Замена
    61'
    Гагнидзе вместо Нгамалё в составе "Динамо" появился тем временем. Сазонов заменил Смолова. Оборонительные редуты усиливает Личка. 
  • Офсайд
    60'
    В офсайде сейчас оказался Фёдор Смолов, который не успел выбежать из "вне игры" в этой ситуации. Судья фиксирует офсайд без особых проблем. 
  • Угловой
    59'
    Неудачно угловой подали футболисты "Зенита", но остается снаряд под контролем питерской команды, которая делает все, чтобы забить второй мяч в рамку соперника. 
  • 58'
    Фернандес с правого края выполнял передачу в штрафную соперника. В своей штрафной играет футболист "Динамо", выбивший сферу на трибуны.
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    • 57'
      Барриос черпачок попытался выполнить и отдать пас на Вендела, но эта передача получилась крайне сильной и неточной. Не прошло, хотя задумка была хорошей. 
    • 56'
      Нгамалё недоволен каким-то решением арбитра сейчас, судя по всему. Время идет, а питерский клуб ничего придумать у ворот соперника так и не может.
    • 55'
      Скопинцев сыграл сейчас в мяч, после чего Клаудиньо налетел на оппонента, едва не получил также повреждение в игровом столкновении.
    • Опасный момент
      53'
      МОМЕНТИЩЕ! Барриос нанес мощный удар по воротам соперника, но Шунин потащил мяч по центру, после чего тот же 5-й номер сыграл на добивании - выше ворот!
    • Угловой
      52'
      Снова угловой заработали футболисты "Зенита". С правого края последует подача в штрафную. Барриос получил мяч под удар, но пробил прямо в защитника.
    • 51'
      Сантос получил удар по ногам, но рефери даже не стал свистеть в этой ситуации. Очень странно, почему Амелин никак не среагировал на эпизод.
    • 50'
      Обступил "Зенит" штрафную соперника. С каждой минутой все больше давление питерцев проявляется. "Динамо" ни в коем случае "садиться" на ворота нельзя.
    • 48'
      В три центральных защитника начинает играть "Зенит" сейчас. Посмотрим, что из этого получится, и принесет ли данная история свои плоды.
    • Замена
      47'
      Мостовой уступил место на поле Марио Фернандесу. Кейрос и Ренан ушли также. Алип и Вендел на газоне появились в стане питерцев. Тройная ротация у "сине-бело-голубых" в перерыве. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в Санкт-Петербурге! Пожелаем удачи командам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. 1:2, "Динамо" переигрывает "Зенит" после первого тайма в результате дубля Константина Тюкавина. 
    • 45'
      Фернандес отправился переодеваться. Мостовой попросил врачей помассировать ему травмированную часть тела. До конца тайма он, видимо, доиграет. В перерыве будет эта ротация.
    • Травма, повреждение
      45'
      Снова угловой разыграли питерцы. Подача с левого края от Клаудиньо, и Шунин в красивом стиле забирает сферу в свои перчатки. Тем временем Мостовой падает на газон, показывая, что ему нужна замена. Дернул мышцу футболист. 
    • 45'
      Сантос получил мяч под правую ногу, после чего пальнул по центру рамки Шунина, но мяч не дошел до голкипера, ведь угодил в колено Бальбуэне. 
    • Дополнительное время
      45'
      Минуту судья добавил.
    • 44'
      Клаудиньо видел, что защитники реагировали на движение Кассьерры. В итоге бразилец решил пробить с 18-ти метров сам, но в правую "девятку" сферу не закрутил!
    • 43'
      Не удалось ничего придумать после подачи с фланга игрокам "Зенита", но мяч остается у питерского коллектива, который ищет свои шансы впереди. 
    • Угловой
      42'
      Смолов после подачи штрафного сыграл сейчас головой в своей штрафной. Мяч выбивается подальше от ворот игроком "Динамо". Вторая волна атаки хозяев приводит к назначению углового. 
    • Желтая карточка
      41'
      Макаров снес Ренана на газон. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета. Начинают уже нервничать и игроки "бело-голубых". 
    • 39'
      Тимощук пытался убедить рефери, что аут должен был достаться питерской команде, но у судьи на эту ситуацию был свой взгляд. Мяч останется у "Динамо".
    • Фол, нарушение
      38'
      Дуглас Сантос слева в чужой штрафной получил мяч, после чего нанес удар по рамке соперника, но слишком сильно полетел мяч в сторону ворот соперника. Неудачно.
    • Фол, нарушение
      37'
      Досталось сейчас по ноге Барриосу. Смолов снес его на газон. Недовольны теперь наставники "Зенита", ведь игроку питерцев приехало по ногам очень солидно.
    • 36'
      Паршивлюк о чем-то беседует с Личкой. Наставник "Динамо" чем-то недоволен. Неужели действиями своего защитника? Или что-то другое возмутило специалиста?
    • Травма, повреждение
      35'
      Макаров вместо Захаряна на поле в составе "Динамо" появился. Судя по всему, футболист "бело-голубых" получил травму. Обступили его врачи, спросил о состоянии Арсена и Личка. Будем надеяться, что травма несерьезная. 
    • 2 гола - дубль!
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮКАВИН! 1:2!
      Что творит Константин? Что-то невероятное происходит на поле! Бальбуэна выполнил передачу на Тюкавина, который получил мяч на грани офсайда. Обработал мяч игрок "Динамо", после чего направил сферу в левый угол! Какой же красавец 70-й номер "Динамо"!
    • Фол, нарушение
      32'
      Фомин оттолкнул сейчас Барриоса. Главный рефери встречи дал свисток, чем вызвал бурю негодований со стороны скамейки "Динамо" и виновника эпизода. 
    • 31'
      Старается больше через центр "Динамо" играть в первом тайме. Вот и сейчас на Нгамалё последовала передача. Игрок "Динамо" на Захаряна сбрасывал сферу, но мяч выбил в центр поля оппонент. 
    • 29'
      Снова Фёдор ковырнул мяч мимо соперника. Смолов пытался найти Захаряна, однако последовала передача в спину партнеру по команде. Хватается за голову скамейка москвичей. 
    • 28'
      Неудачно разыграл угловой сейчас игроками питерской команды. Следует навес на дальнюю штангу, и никто до сферы в этой ситуации не добирается. 
    • Угловой
      27'
      Мостовой пытался с левого края прострелить мяч в штрафную соперника, но Лаксальт успел его опередить, выбив снаряд на угловой. Пятый корнер в матче. 
    • Угловой
      25'
      Еще один угловой в матче, но теперь у ворот "Зенита". Последовала подача с левого края на Смолова, который не смог за сферу зацепиться. Ренан выбивает мяч подальше от рамки.
    • 24'
      Сантос на Кассьерру с левого края снова отправлял мяч, но игрок "Зенита" проиграл борьбу Паршивлюку, который головой сумел вынести мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Нгамалё сейчас жесткий фол совершил против Клаудиньо. Без желтой карточки для игрока дело обошлось. Ждем подачи в исполнении игроков питерского коллектива. 
    • 22'
      Середина первого тайма у нас идет уже. На левом фланге Сантос получил мяч, отдал передачу на Кассьерру, которому не удалось отыграть в касание на Барриоса. 
    • 20'
      Кержакову сейчас пришлось слишком далеко из рамки выходить и выбивать мяч в аут. Прессинговали его соперники, но вратарь "Зенита" принял верное решение в такой ситуации. 
    • Офсайд
      19'
      У Мантуана было "вне игры" на правом краю сейчас обнаружено. Был офсайд у футболиста, на повторе это действительно можно детально рассмотреть.
    • 18'
      Клаудиньо перевел мяч из центра на правый край. Оттуда Караваев красиво навесил на дальнюю штангу, и Кассьерра головой пробил чуть выше цели.
    • 17'
      Дуглас Сантос не успел сейчас за Смоловым. Фёдор ворвался в чужую штрафную и пробил в ближний правый угол, но слишком далек был от успеха тут нападающий москвичей.
    • 16'
      Неудачно "Зенит" подал угловой. Нгамалё разгонял атаку своего коллектива, однако выполнил крайне неудачный пас на Тюкавина, который потерял сферу на левом фланге. 
    • Угловой
      14'
      Кассьерра после подачи от углового флага с правого края нанес удар по воротам соперника. Мяч рикошетом от ноги защитника снова на угловой улетел. Третий корнер в матче. 
    • Угловой
      13'
      Сантос с левого края на Кассьерру выполнял передачу, но там каким-то чудом мяч не пустили в центр штрафной защитники "Динамо". Но будет в матче угловой. 
    • Опасный момент
      12'
      МОМЕНТИЩЕ! Бегут в атаку сейчас хозяева снова. Клаудиньо получил передачу от Кассьерры, и почти с линии штрафной нанес выстрел по рамке Шунина. Антон в прыжке зафиксировал мяч в перчатках!
    • Гол в свои ворота
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! БАЛЬБУЭНА!
      Сравнивает счет "Динамо"! Обрезались теперь на своей половине поля. Кассьерра выполнял передачу с левого края в центр. Там до мяча не добрался Клаудиньо, а вот Бальбуэна красиво подрезал сферу под правую стойку. Гол в свои ворота!
    • 10'
      Довольно долго сейчас мячом владеет питерский коллектив. Мостовой с левого края выполнял прострел на ближнюю штангу, где были только защитники "Динамо". 
    • Фол, нарушение
      8'
      Захарян в попытке перехватить снаряд фолит против Барриоса. Судья был рядом с эпизодом и сразу же дал свисток, остановив игру.
    • 7'
      Мантуан получил справа мяч в чужой штрафной. В касание он попытался пробить по рамке соперника, но угодил в близ стоящего защитника. Впрочем, "Зениту" удалось мяч сохранить под своим контролем. 
    • 6'
      Смолов в касание из центра делал передачу на Тюкавина, которого на долю секунды опередил один из защитников, выбивший мяч за пределы поля. В аут. 
    • 4'
      Удалось избежать офсайда Тюкавину в прошлом эпизоде. Сыграл он просто наилучшим образом, на опережении. Скопинцев с левого края простреливал мяч в штрафную соперника - получилось слишком сильно и неточно. 
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮКАВИН! 0:1!
      Обрезал Ренан команду. Нгамалё получил передачу от Тюкавина, дождался подключения партнера в штрафной и отдал обратный пас ему. В итоге Тюкавин с близкого расстояния переправил сферу в сетку! Шикарный старт для "бело-голубых"!
    • 2'
      Сильная подача с левого края пошла на ближнюю штангу. Смолов там пытался навязать борьбу Кержакову, но Михаил доработал в этой ситуации наилучшим образом.
    • Угловой
      2'
      Скопинцев разгонял первую атаку "Динамо" по левому флангу и сумел добиться назначения углового удара футболист московского коллектива. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал наш поединок! С центра поля мяч разыграли футболисты "Динамо"! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 1:2 Динамо Москва

    Исход игры
    Зенит
    84.7% (150)
    Ничья
    9% (16)
    Динамо Москва
    6.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.15% (92)
    Меньше
    31.85% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    65.93% (89)
    Нет
    34.07% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    23.7% (42)
    2:0 Зенит
    17.5% (31)
    3:1 Зенит
    16.4% (29)
    1:0 Зенит
    4% (7)
    3:2 Зенит
    2.8% (5)
    2:2 Ничья
    2.8% (5)
    3:0 Зенит
    2.3% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (3)
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