  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 75
Зенит 84% (63)
X 6.7% (5)
Динамо Москва 9.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Динамо Москва
1.54
5.00
7.03
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Зенит
Динамо Москва

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

33 матча

54.5%
21.2%
24.3%
18 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.4%
54.5%
6.1%
13 побед 18 ничьих 2 победы

Второй тайм

39.4%
36.4%
24.2%
13 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

38
18

Голов в среднем за матч

2.11
1.2

Среднее время на гол

42
75

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

0.8
0.94

Среднее время на гол

112
95

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.52
1.06

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

59
84

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 3 1.5
Караваев Вячеслав 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 2 1
Тюкавин Константин 1 0.5
Захарян Арсен 1 0.5
Нгамалё Николя 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакаев Зелимхан 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Маричаль Николас 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3
Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1

Результаты матчей

Зенит
Динамо Москва

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зенит
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
4.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
15.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сочи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Пари НН
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ростов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 3
Динамо Москва Смолов Фёдор 2 (1)
Краснодар Кордоба Джон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Ростов Байрамян Хорен 2
Факел Божин Сергей 2
Краснодар Кордоба Джон 2
Ахмат Камилов Владислав 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 25% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 75
    Зенит 84% (63)
    X 6.7% (5)
    Динамо Москва 9.3% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Динамо Москва
    1.54
    5.00
    7.03
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Зенит - Динамо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Динамо Москва

    Исход игры
    Зенит
    84.2% (64)
    Ничья
    6.6% (5)
    Динамо Москва
    9.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.44% (47)
    Меньше
    26.56% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    67.19% (43)
    Нет
    32.81% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    25% (19)
    2:0 Зенит
    15.8% (12)
    3:1 Зенит
    14.5% (11)
    3:2 Зенит
    6.6% (5)
    3:0 Зенит
    5.3% (4)
    4:0 Зенит
    2.6% (2)
    1:2 Динамо Москва
    2.6% (2)
    2:2 Ничья
    2.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Зенит
    Динамо Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     