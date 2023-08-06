Казаев подкараулил отскок мяча на половине поля соперника и с приличной дистанции в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

Гузина зацепился за мяч у левого угла штрафной площади после вброса его из аута, далее уже Гедеон выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Галоян подработал мяч и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Моцпан перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Балтики", правила были нарушены против Пуцко.

Маляров и Кузьмин разогнали атаку по правому флангу, Максим в итоге выполнил подачу в центр штрафной площади, гости выиграли верховую борьбу за мяч и выбили его на левый фланг.

Жиров с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Беленов от линии штрафной площади сильно выбил мяч к левому углу штрафной площади "Балтики", Аппаев проиграл борьбу за верховой мяч Радмановацу.

Аппаев выполнил передачу на ход Альшину по левому флангу, Ильнур от левого угла штрафной площади в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади на Маркова, Пуцко оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

Моцпан с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гузина выиграл верховую борьбу за мяч и выбил его точно в угловой флажок, подбор был за футболистами "Балтики".

Альшин от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч задел Фернандеса и ушёл на угловой.

Моцпан с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Марков в прыжке головой под давлением Пуцко пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Галоян с правой половины поля выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной площади, защитники "Факела" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Маляров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Брызгалов грудью сбросил мяч Беленову, который убежал к левому углу штрафной, едва вновь не возникла опасная ситуация в штрафной площади воронежского клуба.

Маляров из аута вбросил мяч на правый угол штрафной площади, Гузина в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо и в итоге Беленов выловил его без особого труда.

27' Якимов в центре поля нарушил правила против Казаева. Игроки "Балтики" на этот раз уже быстро разыграли стандарт, но провести опасную атаку не получилось.

26' Кузьмин с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.

25' Прохин хорошо поработал на левом фланге у штрафной площади "Факела", Божину пришлось в подкате выбивать мяч на угловой.

24' Возобновляется у нас игра, "Балтика" сразу же с новыми силами вновь пошла в атаку.

23' Мендель в центре поля огрел по ногам Пряхина. Алексей Сухой после свистка в пользу "Балтики" показал, что настало время футболистам сходить попить воды и перевести дух.

22' Активный Гузина совершил рывок вперёд по правому флангу, от углового флажка Гедеон выполнил подачу во вратарскую, Беленов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

21' Кузьмин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге футболисты "Факела" выбили мяч в аут.

20' Галоян выполнил передачу к правому углу штрафной площади при развитии атаки по правой половине поля, Гузина сразу же выполнил подачу в центр штрафной площади, Черов не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

19' Гузина совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, где мяч попал в руку Альшину, который играл в подкате. Однако, всё это не имеет значения, Гузина при передаче на ход оказался в офсайде.