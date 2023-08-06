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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Балтика
1:1
Первый тайм: 40'
Факел
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Черов Василий
1:1
14' Гол
Якимов Вячеслав
34' Желтая карточка
Брызгалов Сергей
2:0. Гол Вячеслава Якимова (виде...
1:0. Автогол Василия Черова (вид...

Ход матча

8'
Черов Василий
1:0
14'
1:1
Якимов Вячеслав
(Черов Василий)
34'
 
Брызгалов Сергей
Прогнозы 188
Балтика 57.4% (108)
X 25% (47)
Факел 17.6% (33)
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Балтика
Ничья
Факел
2.45
3.56
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Латышонок
Евгений
2
Жиров
Александр
23
Пуцко
Александр
26
Радмановац
Никола
3
Маляров
Кирилл
7
Фернандес
Роберто
II
6
Кузьмин
Максим
10
Казаев
Ян
19
Пряхин
Сергей
9
Гузина
Гедеон
20
Галоян
Артур
31
Беленов
Александр
92
Брызгалов
Сергей
47
Божин
Сергей
30
Кудряшов
Фёдор
2
Черов
Василий
18
Мендель
Андрей
23
Якимов
Вячеслав
11
Моцпан
Никита
10
Альшин
Ильнур
20
Марков
Евгений
14
Аппаев
Хызыр
Балтика
5-3-2
Факел
3-5-2

История личных встреч

Балтика
Факел

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПД
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

0.67
1.63

Среднее время на гол

135
55

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.56

Среднее время на гол

80
162

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

0.88
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

102
85

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 1 0.33
Кузьмин Максим 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.67
Якимов Вячеслав 1 0.33
Аппаев Хызыр 0 0
Черов Василий 0 0
Моцпан Никита 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузьмин Максим 1 0
Радмановац Никола 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Марков Евгений 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Мендель Андрей 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Факел
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Балтика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Факел
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

0
0
Балтика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5
Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
Факел
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0
Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1

Результаты матчей

Балтика
Факел

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Балтика
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2.
Краснодар
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
8.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
9.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Рубин
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
11.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Балтика
 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Факел
 1:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Сочи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Балтика
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Факел
 1:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Факел
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Балтика
 1:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Динамо Москва Смолов Фёдор 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Перес Матиас 3
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Пари НН Сергей Юран 1 1
Ростов Байрамян Хорен 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Беленов от линии штрафной площади сильно выбил мяч к левому углу штрафной площади "Балтики", Аппаев проиграл борьбу за верховой мяч Радмановацу. 
  • 41'
    Жиров с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 40'
    Маляров и Кузьмин разогнали атаку по правому флангу, Максим в итоге выполнил подачу в центр штрафной площади, гости выиграли верховую борьбу за мяч и выбили его на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Моцпан перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Балтики", правила были нарушены против Пуцко. 
  • Опасный момент
    38'
    Гузина зацепился за мяч у левого угла штрафной площади после вброса его из аута, далее уже Гедеон выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Галоян подработал мяч и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 37'
    Казаев подкараулил отскок мяча на половине поля соперника и с приличной дистанции в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Марков в центре поля нарушил правила против Пряхина. Игроки "Балтики" быстро разыграли стандарт. 
  • 35'
    Маляров из аута вбросил мяч на правый угол штрафной площади, Гузина в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо и в итоге Беленов выловил его без особого труда. 
  • Желтая карточка
    34'
    Фланговый защитник "Факела" Сергей Брызгалов получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • 33'
    Маляров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Брызгалов грудью сбросил мяч Беленову, который убежал к левому углу штрафной, едва вновь не возникла опасная ситуация в штрафной площади воронежского клуба. 
  • 32'
    Галоян с правой половины поля выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной площади, защитники "Факела" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 31'
    Моцпан с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Марков в прыжке головой под давлением Пуцко пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 30'
    Альшин от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч задел Фернандеса и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    29'
    Моцпан с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гузина выиграл верховую борьбу за мяч и выбил его точно в угловой флажок, подбор был за футболистами "Балтики". 
  • 28'
    Аппаев выполнил передачу на ход Альшину по левому флангу, Ильнур от левого угла штрафной площади в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади на Маркова, Пуцко оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
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    • Фол, нарушение
      27'
      Якимов в центре поля нарушил правила против Казаева. Игроки "Балтики" на этот раз уже быстро разыграли стандарт, но провести опасную атаку не получилось. 
    • Угловой
      26'
      Кузьмин с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут. 
    • 25'
      Прохин хорошо поработал на левом фланге у штрафной площади "Факела", Божину пришлось в подкате выбивать мяч на угловой. 
    • 24'
      Возобновляется у нас игра, "Балтика" сразу же с новыми силами вновь пошла в атаку. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Мендель в центре поля огрел по ногам Пряхина. Алексей Сухой после свистка в пользу "Балтики" показал, что настало время футболистам сходить попить воды и перевести дух. 
    • 22'
      Активный Гузина совершил рывок вперёд по правому флангу, от углового флажка Гедеон выполнил подачу во вратарскую, Беленов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • Угловой
      21'
      Кузьмин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге футболисты "Факела" выбили мяч в аут. 
    • 20'
      Галоян выполнил передачу к правому углу штрафной площади при развитии атаки по правой половине поля, Гузина сразу же выполнил подачу в центр штрафной площади, Черов не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • Офсайд
      19'
      Гузина совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, где мяч попал в руку Альшину, который играл в подкате. Однако, всё это не имеет значения, Гузина при передаче на ход оказался в офсайде. 
    • 18'
      Моцпан со стандарта выполнил слишком сильную подачу для партнёров по команде на правый угол вратарской, мяч в итоге стал лёгкой добычей для Латышонка. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Казаев на своей половине поля нарушил правила против Маркова. "Факел" тщательно готовится к стандарту. 
    • Травма, повреждение
      16'
      Малярову досталось в борьбе за мяч на правом фланге с Кудряшовым, но Кирилл достаточно быстро показал, что он готов играть дальше. 
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Беленов из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, Марков выиграл верховую борьбу за мяч в центре поля и сбросил его на Аппаева, Хызыр далее разогнал атаку по центру и выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Черова, Василий в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной площади, Якимов оторвался от защитников "Балтики" и в падении головой пробил в левый угол ворот, Латышонок задел мяч, но не смог спасти свою команду. 
    • 14'
      Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Кузьмину на правый угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 13'
      Достаточно быстро поднялись Альшин и Мендель, оба футболиста "Факела" показали, что они готовы играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      12'
      Альшин и Мендель по итогам прошлого эпизода получили повреждения, Алексей Сухой в итоге вынужден был остановить игру. 
    • 11'
      Маляров при проходе вперёд по правому флангу удачно обыграл Альшина, а затем Кирилл выполнил подачу в центр штрафной площади, Мендель неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих владений. 
    • 10'
      "Балтика" очень активно начала домашний матч, в итоге пока что команда Сергея Игнашевича по делу ведёт в счёте. 
    • Гол в свои ворота
      9'
      АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Радмановац с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кузьмин под давлением Кудряшова не очень удачно головой пробил в левый угол ворот, но тут оказалась нога Черова, которая совсем не к месту влезла в момент, в итоге мяч резко пошёл под правую штангу и Беленов уже ничего не смог поделать. 
    • Судья
      8'
      Фернандес теперь уже с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кузьмин в борьбе с Кудряшовым оказался на газоне, Алексей Сухой показал, что нужно играть дальше. 
    • 7'
      Жиров с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Маляров под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • 6'
      Болельщиков на стадионе в Калининграде сегодня из-за погоды собралось не очень много на стадионе, но всё же они стараются активно поддерживать родную команду. 
    • Офсайд
      5'
      Из центра поля последовала передача на ход Маркову по правому флангу, форвард "Факела" забрался в небольшой офсайд. Пока что с созиданием у обеих команд на старте матча есть проблемы. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Гузина в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Божина. Игроки "Факела" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 3'
      Сразу же "Балтика" попыталась провести атаку по левой половине поля, но у Малярова не прошла передача на левый угол штрафной площади, Беленов немного размялся при игре на выходе.
    • 2'
      Сегодня в Калининграде очень жарко и душно, а поэтому рассчитывать на высокий темп матча будет достаточно проблематично. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что сегодня "Балтика" и "Факел" покажут в Калининграде интересный и непредсказуемый футбол, где победит сильнейший. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 1:1 Факел

    Исход игры
    Балтика
    57.4% (108)
    Ничья
    25% (47)
    Факел
    17.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.85% (57)
    Меньше
    56.15% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (90)
    Нет
    30.77% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    19.7% (37)
    1:1 Ничья
    17.6% (33)
    1:0 Балтика
    16.5% (31)
    1:2 Факел
    3.7% (7)
    2:0 Балтика
    3.2% (6)
    3:2 Балтика
    2.7% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (5)
    0:0 Ничья
    1.1% (2)
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    Факел
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