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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Балтика
 
Позже
Факел
Прогнозы 67
Балтика 58.2% (39)
X 32.8% (22)
Факел 9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Факел
2.42
3.56
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Балтика
Факел

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПД
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

0.67
1.63

Среднее время на гол

135
55

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.56

Среднее время на гол

80
162

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

0.88
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

102
85

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 1 0.5
Кузьмин Максим 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 1
Аппаев Хызыр 0 0
Моцпан Никита 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузьмин Максим 1 0
Радмановац Никола 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Марков Евгений 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Мендель Андрей 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Факел
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Балтика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Факел
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

0
0
Балтика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5
Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
Факел
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0
Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1

Результаты матчей

Балтика
Факел

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Балтика
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
4.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
15.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сочи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Пари НН
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ростов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 3
Динамо Москва Смолов Фёдор 2 (1)
Краснодар Кордоба Джон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Ростов Байрамян Хорен 2
Факел Божин Сергей 2
Краснодар Кордоба Джон 2
Ахмат Камилов Владислав 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Балтика 58.2% (39)
    X 32.8% (22)
    Факел 9% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Факел
    2.42
    3.56
    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика - Факел

    Исход игры
    Балтика
    58.2% (39)
    Ничья
    32.8% (22)
    Факел
    9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.07% (26)
    Меньше
    55.93% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    72.88% (43)
    Нет
    27.12% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    25.4% (17)
    1:1 Ничья
    25.4% (17)
    1:0 Балтика
    14.9% (10)
    3:2 Балтика
    6% (4)
    2:0 Балтика
    4.5% (3)
    0:0 Ничья
    3% (2)
    2:2 Ничья
    3% (2)
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