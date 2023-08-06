По-прежнему у нас отсутствуют удары в створ ворот, моментов команды не создают совсем. Хотя тур в целом получается довольно результативным, может и у нас команды разгонятся.

Олейников исполняет проникающий пас в штрафную в расчёте на Ильина, однако мяч становится легкой добычей Заболотного.

Заброс по флангу в направлении Джорджевича прерывается судейской трелью, в огромном офсайде оказался черногорец.

Харин получает небольшое повреждение в единоборстве с Джорджевичем, но помощи врачей Евгению не потребовалось.

Конате цепляется за мяч на правом фланге атаки и в борьбе с двумя соперниками зарабатывает штрафной.

Ничего опасного не принес очередной "стандарт" "Ахмата", пока количество никак не перерастёт в качество.

Теперь уже сочинцы отмечаются штрафным, Джорджевич после навеса Силвейры пытался пробить головой, однако мяч задел голову Тимофеева и прошел выше ворот.

23' Пауза на водопой у нас в середине первого тайма, душновато в Сочи даже в девятом часу вечера.

22' Макарчук после диагонального перевода от партнера в касание простреливает в центр штрафной, однако в ту зону никто из сочинцев не успевает.

21' Следом гости заработали штрафной в центральной зоне, однако после заброса Тодоровича Челикович не смог выиграть верховую борьбу.

19' Угловой с правого фланга подает Тодорович, Ильин головой скидывает мяч на дальнюю штангу, куда совсем немного не успевает Харин.

18' Макарчук с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Шелия на выходе до мяча не дотягивается, но на дальней штанге игроков "Сочи" не оказалось.

17' Сигнализируют игроки "Сочи", что Уциев играет рукой в собственной штрафной площади, однако свисток Павла Шадыханова молчит.

16' Олейников исполняет тонкую передачу в чужую штрафную в расчёте на Конате, однако Заболотный читает игру и забирает мяч на выходе.