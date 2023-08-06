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РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Сочи
0:0
Первый тайм: 31'
Ахмат
0'
Прогнозы 148
Сочи 63.5% (94)
X 27% (40)
Ахмат 9.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Ахмат
2.29
3.69
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Заболотный
Николай
4
Литвинов
Вячеслав
3
Дркушич
Ваня
45
Миладинович
Иван
27
Заика
Кирилл
16
Нобоа
Кристиан
14
Кравцов
Кирилл
17
Макарчук
Артём
24
Силвейра
Мигел
11
Джорджевич
Лука
6
Юсупов
Артур
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
55
Тодорович
Дарко
6
Челикович
Ясмин
59
Харин
Евгений
21
Олейников
Иван
18
Камилов
Владислав
29
Ильин
Владимир
94
Тимофеев
Артём
7
Бериша
Бернард
13
Конате
Мохамед
II
Сочи
3-4-3
Ахмат
4-5-1

История личных встреч

Сочи
Ахмат

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
81

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 1 0.33
Дркушич Ваня 1 0.33
Джорджевич Лука 0 0
Силвейра Мигел 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 2 (2) 0.67
Агаларов Гамид 1 (1) 0.33

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 1 1
Камилов Владислав 2 0
Быстров Марат 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Челикович Ясмин 1 0

Результаты матчей

Сочи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сочи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

0
0
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2
Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0
Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2
Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2

Результаты матчей

Сочи
Ахмат

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сочи
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2.
Краснодар
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Зенит
 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
8.
Сочи
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Динамо Москва
 2:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
11.
Балтика
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Рубин
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
13.
Ахмат
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Сочи
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Зенит
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Москва
 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 0:0 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Динамо Москва
 2:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Ахмат
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Сочи
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 3
Оренбург Перес Матиас 3
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Пари НН Сергей Юран 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Теперь уже сочинцы отмечаются штрафным, Джорджевич после навеса Силвейры пытался пробить головой, однако мяч задел голову Тимофеева и прошел выше ворот.
  • 31'
    Ничего опасного не принес очередной "стандарт" "Ахмата", пока количество никак не перерастёт в качество.
  • Фол, нарушение
    30'
    Конате цепляется за мяч на правом фланге атаки и в борьбе с двумя соперниками зарабатывает штрафной.
  • Фол, нарушение
    29'
    Харин получает небольшое повреждение в единоборстве с Джорджевичем, но помощи врачей Евгению не потребовалось.
  • Офсайд
    28'
    Заброс по флангу в направлении Джорджевича прерывается судейской трелью, в огромном офсайде оказался черногорец.
  • 26'
    Олейников исполняет проникающий пас в штрафную в расчёте на Ильина, однако мяч становится легкой добычей Заболотного.
  • 25'
    По-прежнему у нас отсутствуют удары в створ ворот, моментов команды не создают совсем. Хотя тур в целом получается довольно результативным, может и у нас команды разгонятся.
  • 23'
    Пауза на водопой у нас в середине первого тайма, душновато в Сочи даже в девятом часу вечера.
  • 22'
    Макарчук после диагонального перевода от партнера в касание простреливает в центр штрафной, однако в ту зону никто из сочинцев не успевает.
  • 21'
    Следом гости заработали штрафной в центральной зоне, однако после заброса Тодоровича Челикович не смог выиграть верховую борьбу.
  • Угловой
    19'
    Угловой с правого фланга подает Тодорович, Ильин головой скидывает мяч на дальнюю штангу, куда совсем немного не успевает Харин.
  • 18'
    Макарчук с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Шелия на выходе до мяча не дотягивается, но на дальней штанге игроков "Сочи" не оказалось.
  • Судья
    17'
    Сигнализируют игроки "Сочи", что Уциев играет рукой в собственной штрафной площади, однако свисток Павла Шадыханова молчит.
  • 16'
    Олейников исполняет тонкую передачу в чужую штрафную в расчёте на Конате, однако Заболотный читает игру и забирает мяч на выходе.
  • Угловой
    15'
    Угловой с левого фланга исполняют сочинцы, Литвинов выигрывает верховую борьбу, однако пробивает головой рядом со штангой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      Дркушич включился в атаку и попытался пробить с дальней дистанции, мяч прошел мимо створа, однако касание соперника зафиксировано.
    • Офсайд
      13'
      Силвейра врывается в штрафную с правого края и пробивает низом, однако Тодорович блокирует эту попытку, плюс офсайд зафиксирован в этой атаке.
    • 12'
      По-прежнему без ворот действуют команды в эти минуты, заброс в штрафную "Ахмата" сделали сочинцы, однако мяч достался Шелии.
    • Фол, нарушение
      11'
      Харин срывает атаку соперника фолом против Силвейры, пока арбитр с желтыми карточками не спешит.
    • 10'
      Отметим, что "Ахмат" исторически тяжело играет против "Сочи", лишь в апреле команда Сергея Ташуева впервые обыграла этого соперника.
    • 8'
      Стремительное начало от "Ахмата" продолжения не получает, достаточно спокойный ход встречи в эти минуты без ворот.
    • 6'
      Напомним, что "Ахмат" проиграл оба матча на старте чемпионата России, у "Сочи" в активе домашняя победа над "Балтикой" и выездное поражение от "Краснодара".
    • Травма, повреждение
      4'
      А сейчас Конате оказывается на газоне, помощь врачей требуется нападающему "Ахмата".
    • 3'
      Еще один выпад "Ахмата" завершается ударом Конате с правого края штрафной, правда, точности форварду гостей снова не хватило.
    • Офсайд
      2'
      Первая атака грозненцев завершается ударом Конате из пределов штрафной, но в створ форвард "Ахмата" не попал, плюс у Мохамеда зафиксирован офсайд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 3-го тура Российской премер-лиги "Сочи" принимает "Ахмат". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 148
    Сочи 63.5% (94)
    X 27% (40)
    Ахмат 9.5% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Ахмат
    2.29
    3.69
    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 0:0 Ахмат

    Исход игры
    Сочи
    63.1% (94)
    Ничья
    26.8% (40)
    Ахмат
    10.1% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.78% (77)
    Меньше
    41.22% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    80.15% (105)
    Нет
    19.85% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    43.6% (65)
    1:1 Ничья
    18.8% (28)
    1:0 Сочи
    8.1% (12)
    2:0 Сочи
    6% (9)
    1:2 Ахмат
    2.7% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    4:3 Сочи
    2% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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    Сочи
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