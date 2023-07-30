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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 3.
Динамо Махачкала
0:0
Первый тайм: 33'
ФК Кубань
0'
Прогнозы 132
Динамо Махачкала 73.5% (97)
X 17.4% (23)
ФК Кубань 9.1% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
ФК Кубань
2.00
3.50
4.70
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Динамо Махачкала
ФК Кубань

История личных встреч

Динамо Махачкала
ФК Кубань

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левин Гаррик 1 0.33

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 2 0
Алибеков Муталип 1 0
Касинтура Эгаш 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуперка Валерий 2 0
Левин Гаррик 2 0
Байрыев Азат 1 0
Смирнов Александр 1 0
Таказов Сослан 1 0
Лаук Максим 1 0
Махатадзе Георгий 1 0
Жилов Ислам 1 0
Абдоков Нури 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Кубань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Динамо Махачкала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ФК Кубань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Динамо Махачкала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ФК Кубань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0
Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
ФК Кубань
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
КАМАЗ - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Енисей 1:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 ФК Кубань - Дружба 2:2
ФК Кубань - Кубань Холдинг 1:2 ФК Кубань - Биолог-Новокубанск 3:0 Уфа - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Енисей 0:2 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2

Результаты матчей

Динамо Махачкала
ФК Кубань

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Торпедо Москва
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
СКА-Хабаровск
 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Тюмень
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Сокол
 3 2 0 1 4 - 6 6
6.
Родина Москва
 1:1 3 1 2 0 5 - 1 5
7.
Ленинградец
 1:1 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Алания
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Нефтехимик
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
КАМАЗ
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Енисей
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Шинник
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Черноморец Нв
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Динамо Махачкала
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
15.
Арсенал Тула
 3 0 2 1 1 - 5 2
16.
Химки
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
ФК Кубань
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Волгарь
 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Тюмень
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Сокол
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Торпедо Москва
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Нефтехимик
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Родина Москва
 1:1 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
КАМАЗ
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Шинник
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Алания
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Ленинградец
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Динамо Махачкала
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Химки
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ФК Кубань
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Енисей
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 1:1 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Енисей
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Родина Москва
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
ФК Кубань
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
Химки
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Динамо Махачкала
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
СКА-Хабаровск
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Нефтехимик
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Волгарь
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Весь список

Топ нарушителей
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Тюмень Маркелов Иван 2
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 2
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Енисей Стежко Виталий 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    34'
    Муталиеву медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    33'
    Ковачевич в центре поля грубо сыграл против Муталиева и получил жёлтую карточку.
  • 32'
    Тимур Магомедов неудачно сыграл на выходе за пределами штрафной площади, столкнувшись с Алибековым. Обошлось всё без серьёзных повреждений.
  • 31'
    Юсупов со штрафного с двадцати пяти метров пробил пробил над стенкой в левый угол. Нестеренко сделал пару шагов в сторону и мяч поймал.
  • Угловой
    30'
    Касинтура от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. После выноса на подборе сыграл Юсупов и заработал для хозяев опасный штрафной.
  • 28'
    Махатадзе справа со штрафного навесил к воротам, где Таказову вверху не позволил сыграть Касинтура.
  • 27'
    Глушков не смог нанести удар по воротам после заброса слева к штрафной площади. Мяч отскочил к Нестеренко.
  • 26'
    "Динамо" продолжает уверенный контроль мяча, но продвигаться вперёд хозяевам удаётся с большим трудом.
  • 24'
    Полтайма "Кубань" провела в обороне. Всего пару раз гости за это время приближались к чужим воротам. Сумеют ли гости дальше переломить ситуацию на поле?
  • Угловой
    23'
    Следующая подача Лисаковича от углового флага пошла на Шумахова, который адресную скидку исполнить не сумел.
  • Угловой
    22'
    Лисакович от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч отскочил к Храмцову, который исполнил скидку к дальней штанге, Алибеков рванул к стойке, но до футбольного снаряда не добрался.
  • 21'
    Касинтура справа ушёл от Жилова, но пас Эгаша в центр получился неточным.
  • 20'
    У Храмцова слева не получилась подача. Мяч улетел за пределы поля.
  • 18'
    Лисакович потерял мяч на чужой половине поля, но на подстраховке сыграл Алибеков, быстро сыгравший на вынос.
  • Травма, повреждение
    17'
    Лауку потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Ражаб Магомедов справа прорвался к воротам. Первый удар махачкалинца заблокировал Тавказов, а второй отразил Нестеренко.
    • 14'
      "Динамо" продолжает подолгу разыгрывать мяч на чужой половине поля, а гости рассчитывают на быстрые контратаки, которые им иногда удаются.
    • 13'
      Юсупов справа с пятнадцати метров после скидки Глушкова низом пробил в дальний угол. Нестеренко прилёг на газон и забрал мяч в руки.
    • 12'
      Навес Кагермазова справа в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • 11'
      Мосейчук справа с дальней дистанции пробил неточно по воротам.
    • 10'
      Юсупов справа прошёл вперёд, но его передачу в центр заблокировал Махатадзе.
    • 9'
      Махатадзе первый угловой удар в матче разыграл с партнёром. Навес слева в штрафную площадь к удару по воротам не привёл.
    • Опасный момент
      8'
      Мосейчук справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Тимур Магомедов удар отразил.
    • 7'
      Отметим, что "Динамо" после долгого перерыва вернулось на свой стадион в Махачкале. Большинство своих домашних матчей в прошлом сезоне они провели в Каспийске.
    • 6'
      Мосейчук справа попытался разогнать атаку гостей, но на перехвате сыграл Храмцов. максим откатил мяч на голкипера.
    • 5'
      Касинтура по центру рванул к воротам, но пройти двух соперников у линии штрафной площади Эгашу не удалось.
    • 4'
      Очень плотно играет краснодарская оборона с соперниками на своей половине поля. Доставить мяч в штрафную площадь хозяевам не удаётся.
    • 3'
      "Динамо" сразу расположилось у чужой штрафной площади. Мяч больше находится слева, откуда забросов к воротам нет.
    • 2'
      "Динамо" играет в синей форме, "Кубань" - в зелёной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Труде" имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют махачкалинское «Динамо» и «Кубань». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 132
    Динамо Махачкала 73.5% (97)
    X 17.4% (23)
    ФК Кубань 9.1% (12)
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    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    ФК Кубань
    2.00
    3.50
    4.70
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    Где смотреть матч Динамо Махачкала 0:0 ФК Кубань онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 ФК Кубань

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    73.5% (97)
    Ничья
    17.4% (23)
    ФК Кубань
    9.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.43% (42)
    Меньше
    65.57% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    46.72% (57)
    Нет
    53.28% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Махачкала
    32.6% (43)
    2:1 Динамо Махачкала
    24.2% (32)
    1:1 Ничья
    11.4% (15)
    2:0 Динамо Махачкала
    11.4% (15)
    1:2 ФК Кубань
    5.3% (7)
    0:0 Ничья
    3% (4)
    0:1 ФК Кубань
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