Глушков не смог нанести удар по воротам после заброса слева к штрафной площади. Мяч отскочил к Нестеренко.

Махатадзе справа со штрафного навесил к воротам, где Таказову вверху не позволил сыграть Касинтура.

Касинтура от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. После выноса на подборе сыграл Юсупов и заработал для хозяев опасный штрафной.

Юсупов со штрафного с двадцати пяти метров пробил пробил над стенкой в левый угол. Нестеренко сделал пару шагов в сторону и мяч поймал.

Тимур Магомедов неудачно сыграл на выходе за пределами штрафной площади, столкнувшись с Алибековым. Обошлось всё без серьёзных повреждений.

Ковачевич в центре поля грубо сыграл против Муталиева и получил жёлтую карточку.

Лисакович потерял мяч на чужой половине поля, но на подстраховке сыграл Алибеков, быстро сыгравший на вынос.

У Храмцова слева не получилась подача. Мяч улетел за пределы поля.

Касинтура справа ушёл от Жилова, но пас Эгаша в центр получился неточным.

Лисакович от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч отскочил к Храмцову, который исполнил скидку к дальней штанге, Алибеков рванул к стойке, но до футбольного снаряда не добрался.

Следующая подача Лисаковича от углового флага пошла на Шумахова, который адресную скидку исполнить не сумел.

Полтайма "Кубань" провела в обороне. Всего пару раз гости за это время приближались к чужим воротам. Сумеют ли гости дальше переломить ситуацию на поле?

"Динамо" продолжает уверенный контроль мяча, но продвигаться вперёд хозяевам удаётся с большим трудом.

16' Ражаб Магомедов справа прорвался к воротам. Первый удар махачкалинца заблокировал Тавказов, а второй отразил Нестеренко.

14' "Динамо" продолжает подолгу разыгрывать мяч на чужой половине поля, а гости рассчитывают на быстрые контратаки, которые им иногда удаются.

13' Юсупов справа с пятнадцати метров после скидки Глушкова низом пробил в дальний угол. Нестеренко прилёг на газон и забрал мяч в руки.

12' Навес Кагермазова справа в центр штрафной площади соперники перехватили.

11' Мосейчук справа с дальней дистанции пробил неточно по воротам.

10' Юсупов справа прошёл вперёд, но его передачу в центр заблокировал Махатадзе.

9' Махатадзе первый угловой удар в матче разыграл с партнёром. Навес слева в штрафную площадь к удару по воротам не привёл.

8' Мосейчук справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Тимур Магомедов удар отразил.

7' Отметим, что "Динамо" после долгого перерыва вернулось на свой стадион в Махачкале. Большинство своих домашних матчей в прошлом сезоне они провели в Каспийске.