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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 3.
Нефтехимик
 
Позже
Химки
Прогнозы 126
Нефтехимик 31.7% (40)
X 42.9% (54)
Химки 25.4% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Химки
2.70
3.35
2.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Нефтехимик
Химки

История личных встреч

Нефтехимик
Химки

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Максим Вячеславович 1 0.5
Котик Артём 1 0.5
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берковский Илья 1 0.5
Руденко Александр Александрович 1 (1) 0.5

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морозов Кирилл 0 1
Ситдиков Марат 1 0
Бердников Алексей 1 0
Зорин Богдан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корян Аршак 1 0
Андраде Лео 1 0
Скворцов Лев 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Нефтехимик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Нефтехимик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алания - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4
Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Строгино - Нефтехимик 3:6 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Уфа 2:0 Енисей - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Акрон - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1
Химки
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0
Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2

Результаты матчей

Нефтехимик
Химки

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Торпедо Москва
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
СКА-Хабаровск
 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Сокол
 3 2 0 1 4 - 6 6
5.
Родина Москва
 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Алания
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Тюмень
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Енисей
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Нефтехимик
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
КАМАЗ
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Шинник
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Черноморец Нв
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Арсенал Тула
 3 0 2 1 1 - 5 2
15.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Химки
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
ФК Кубань
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Волгарь
 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сокол
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Тюмень
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Торпедо Москва
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
КАМАЗ
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Алания
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Шинник
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Енисей
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Химки
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Енисей
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Акрон
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Родина Москва
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
СКА-Хабаровск
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Нефтехимик
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Тюмень
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
ФК Кубань
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Волгарь
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Весь список

Топ нарушителей
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 2
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Енисей Стежко Виталий 2
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Напомним, что в первом туре "Нефтехимик" забил на исходе первой минуты игры, сейчас уже соперник нижнекамцев мог забить еще более быстрый гол.
  • Штанга
    1'
    30 секунд потребовалось "Химкам", чтобы создать острый момент - Руденко врывается в штранфую, обыгрывает на замахе Шоркина и пробивает низом в правый от себя угол - штанга спасает ворота хозяев!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 3-го тура Мелбет-Первой лиги "Нефтехимик" принимает "Химки". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
Прогнозы 126
Нефтехимик 31.7% (40)
X 42.9% (54)
Химки 25.4% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Химки
2.70
3.35
2.80
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Где смотреть матч Нефтехимик - Химки онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нефтехимик - Химки

Исход игры
Нефтехимик
31.7% (40)
Ничья
42.9% (54)
Химки
25.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
40.17% (47)
Меньше
59.83% (70)
Обе команды забьют
Да
82.05% (96)
Нет
17.95% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (49)
2:1 Нефтехимик
17.5% (22)
1:2 Химки
14.3% (18)
1:0 Нефтехимик
7.9% (10)
0:1 Химки
4.8% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:0 Нефтехимик
2.4% (3)
1:3 Химки
1.6% (2)
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