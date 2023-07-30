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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 3.
Ленинградец
0:0
Первый тайм: 2'
Родина Москва
0'
Прогнозы 132
Ленинградец 24.2% (32)
X 41.7% (55)
Родина Москва 34.1% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ленинградец
Ничья
Родина Москва
3.20
3.30
2.43
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ленинградец
Родина Москва

История личных встреч

Ленинградец
Родина Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

П
1:5
П
5:2
ВДЗЗ
2:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
5

Среднее время на гол

25
18

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2.67
3

Тотал матчей

4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
30

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суханов Эдуард 1 (1) 0.5
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 2 1
Гордюшенко Астемир 1 0.5
Куль Руслан 1 (1) 0.5

Карточки

Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костин Сергей 1 0
Суханов Эдуард 1 0
Левин Максим 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Заурбек 1 0
Насыров Исламжан 1 0
Калмыков Амур 1 0
Воропаев Артём 1 0
Тимошенко Иван 1 0

Результаты матчей

Ленинградец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Ленинградец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ленинградец
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Енисей - Ленинградец 0:1 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0
Муром - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Ленинградец - Торпедо Владимир 2:1 Чертаново - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Ленинградец - Муром 1:1 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Ленинградец - Новосибирск 4:2 Ленинградец - Луки-Энергия 2:0 Зенит-2 - Ленинградец 1:1
Родина Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1
Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1

Результаты матчей

Ленинградец
Родина Москва

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ленинградец
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Торпедо Москва
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
СКА-Хабаровск
 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Сокол
 3 2 0 1 4 - 6 6
5.
Родина Москва
 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Алания
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Тюмень
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Енисей
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Нефтехимик
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
КАМАЗ
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Шинник
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Черноморец Нв
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Арсенал Тула
 3 0 2 1 1 - 5 2
15.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Химки
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
ФК Кубань
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Волгарь
 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сокол
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Тюмень
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Торпедо Москва
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
КАМАЗ
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Алания
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Шинник
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Енисей
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Химки
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Енисей
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Акрон
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Родина Москва
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
СКА-Хабаровск
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Нефтехимик
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Тюмень
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
ФК Кубань
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Волгарь
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Весь список

Топ нарушителей
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 2
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Енисей Стежко Виталий 2
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    "Родина" подает с левого фланга, Калмыков выпрыгивает выше всех, однако бьет не очень сильно. Карабашев ловит мяч. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался. 
  • До матча

  • Приветствую вас на матче Первой лиги "Ленинградец" - "Родина". 

    – Команды шесть раз играли между собой +2=1-0 при разнице мячей 12:5
    – Все очные встречи команды провели в рамках Второй лиги
    – В крайней очной встрече, в июне 2021 года, «Ленинградец» одержал победу 5:1
    – В двух очных матчах из трёх одна из команд забивала пять мячей  

    Нас ожидает интересная игра дебютанта "лучшей лиги мира" против одного из фаворитов текущего сезона. Работать для вас сегодня будет Константин Лицин. 

Прогнозы 132
Ленинградец 24.2% (32)
X 41.7% (55)
Родина Москва 34.1% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ленинградец
Ничья
Родина Москва
3.20
3.30
2.43
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ленинградец 0:0 Родина Москва онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ленинградец 0:0 Родина Москва

Исход игры
Ленинградец
24.2% (32)
Ничья
41.7% (55)
Родина Москва
34.1% (45)
Тотал 2.5
Больше
31.4% (38)
Меньше
68.6% (83)
Обе команды забьют
Да
68.6% (83)
Нет
31.4% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (45)
1:2 Родина Москва
15.2% (20)
1:0 Ленинградец
9.8% (13)
0:2 Родина Москва
8.3% (11)
2:1 Ленинградец
6.8% (9)
0:1 Родина Москва
6.8% (9)
0:0 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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Ленинградец
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