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Приветствую вас на матче Первой лиги "Ленинградец" - "Родина".

– Команды шесть раз играли между собой +2=1-0 при разнице мячей 12:5

– Все очные встречи команды провели в рамках Второй лиги

– В крайней очной встрече, в июне 2021 года, «Ленинградец» одержал победу 5:1

– В двух очных матчах из трёх одна из команд забивала пять мячей

Нас ожидает интересная игра дебютанта "лучшей лиги мира" против одного из фаворитов текущего сезона. Работать для вас сегодня будет Константин Лицин.