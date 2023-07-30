Тур: 3.
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ильин СергейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Левин МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кирьяков Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Сокол АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Куль РусланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
История личных встреч
Ленинградец
Родина Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
3.5
5
Среднее время на гол
25
18
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2.67
3
Тотал матчей
4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
30
Бомбардиры внутри турнира
Ленинградец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суханов Эдуард
|1 (1)
|0.5
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|2
|1
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.5
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.5
Карточки
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костин Сергей
|1
|0
|Суханов Эдуард
|1
|0
|Левин Максим
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Заурбек
|1
|0
|Насыров Исламжан
|1
|0
|Калмыков Амур
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Тимошенко Иван
|1
|0
Результаты матчей
Ленинградец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Ленинградец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ленинградец
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Енисей - Ленинградец 0:1 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0
Муром - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Ленинградец - Торпедо Владимир 2:1 Чертаново - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Ленинградец - Муром 1:1 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Ленинградец - Новосибирск 4:2 Ленинградец - Луки-Энергия 2:0 Зенит-2 - Ленинградец 1:1
Родина Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1
Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1
Результаты матчей
Ленинградец
Родина Москва
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ленинградец
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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|Акрон
|Килин Антон
|3
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|2
|Сокол
|Бабаев Владлен
|2
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|2
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 1
|СКА-Хабаровск
|Бавин Юрий
|2
|ФК Кубань
|Чуперка Валерий
|2
|Енисей
|Стежко Виталий
|2
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ленинградец 0:0 Родина Москва
Исход игры
Ленинградец
24.2% (32)
Ничья
41.7% (55)
Родина Москва
34.1% (45)
Тотал 2.5
Больше
31.4% (38)
Меньше
68.6% (83)
Обе команды забьют
Да
68.6% (83)
Нет
31.4% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (45)
1:2 Родина Москва
15.2% (20)
1:0 Ленинградец
9.8% (13)
0:2 Родина Москва
8.3% (11)
2:1 Ленинградец
6.8% (9)
0:1 Родина Москва
6.8% (9)
0:0 Ничья
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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