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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 3.
Ленинградец
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 55
Ленинградец 27.3% (15)
X 34.5% (19)
Родина Москва 38.2% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ленинградец
Ничья
Родина Москва
3.20
3.35
2.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ленинградец
Родина Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

П
1:5
П
5:2
ВДЗЗ
2:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
5

Среднее время на гол

25
18

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2.67
3

Тотал матчей

4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
30

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суханов Эдуард 1 (1) 0.5
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 2 1
Гордюшенко Астемир 1 0.5
Куль Руслан 1 (1) 0.5

Карточки

Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костин Сергей 1 0
Суханов Эдуард 1 0
Левин Максим 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Заурбек 1 0
Насыров Исламжан 1 0
Калмыков Амур 1 0
Воропаев Артём 1 0
Тимошенко Иван 1 0

Результаты матчей

Ленинградец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Ленинградец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ленинградец
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Енисей - Ленинградец 0:1 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0
Муром - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Ленинградец - Торпедо Владимир 2:1 Чертаново - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Ленинградец - Муром 1:1 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Ленинградец - Новосибирск 4:2 Ленинградец - Луки-Энергия 2:0 Зенит-2 - Ленинградец 1:1
Родина Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1
Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1

Результаты матчей

Ленинградец
Родина Москва

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ленинградец
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Торпедо Москва
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Родина Москва
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Алания
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Тюмень
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Енисей
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Нефтехимик
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
КАМАЗ
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Сокол
 2 1 0 1 3 - 6 3
12.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Химки
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
ФК Кубань
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Волгарь
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
КАМАЗ
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Сокол
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Алания
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Енисей
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Химки
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Родина Москва
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Нефтехимик
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
ФК Кубань
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Весь список

Топ нарушителей
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Енисей Стежко Виталий 2
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 2
ФК Кубань Левин Гаррик 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ленинградец - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2023, осталось 2 дня 10 часов 42 минуты.



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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 55
    Ленинградец 27.3% (15)
    X 34.5% (19)
    Родина Москва 38.2% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ленинградец
    Ничья
    Родина Москва
    3.20
    3.35
    2.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ленинградец - Родина Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ленинградец - Родина Москва

    Исход игры
    Ленинградец
    27.3% (15)
    Ничья
    34.5% (19)
    Родина Москва
    38.2% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (18)
    Меньше
    64.71% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (34)
    Нет
    33.33% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (16)
    1:2 Родина Москва
    18.2% (10)
    1:0 Ленинградец
    12.7% (7)
    0:2 Родина Москва
    9.1% (5)
    2:1 Ленинградец
    5.5% (3)
    0:1 Родина Москва
    5.5% (3)
    3:2 Ленинградец
    3.6% (2)
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    Ленинградец
    Родина Москва
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