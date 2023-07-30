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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 3.
Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 28'
Черноморец Нв
0'
Прогнозы 134
Торпедо Москва 90.3% (121)
X 6% (8)
Черноморец Нв 3.7% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Черноморец Нв
1.95
3.70
5.37
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Торпедо Москва
Черноморец Нв

История личных встреч

Торпедо Москва
Черноморец Нв

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лебеденко Игорь 1 0.33
Рейна Йорди 1 0.33
Москвичёв Владимир 1 0.33
Юзепчук Роман 1 0.33
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 1 0.33

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабурин Егор 1 0
Калугин Никита 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Усанов Алексей 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Чурич Марио 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Денис 1 0
Коробов Дмитрий 1 0
Саадуев Шамиль 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2
Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2
Черноморец Нв
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4
Форте - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1 Черноморец Нв - Легион Махачкала 2:0 Дружба - Черноморец Нв 0:3 Черноморец Нв - Алания-2 2:1 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 2:2 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Спартак-Нальчик 2:0 Форте - Черноморец Нв 1:2 ФДС Виста - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - СКА-2 Хабаровск 2:1 Черноморец Нв - Ессентуки 2:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Черноморец Нв

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Торпедо Москва
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
СКА-Хабаровск
 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Сокол
 3 2 0 1 4 - 6 6
5.
Родина Москва
 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Алания
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Тюмень
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Енисей
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Нефтехимик
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
КАМАЗ
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Черноморец Нв
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Арсенал Тула
 3 0 2 1 1 - 5 2
14.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Шинник
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Волгарь
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Химки
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
ФК Кубань
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сокол
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Торпедо Москва
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
КАМАЗ
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Алания
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Черноморец Нв
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Шинник
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Енисей
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Химки
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 0:0 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Торпедо Москва
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Родина Москва
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Черноморец Нв
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Волгарь
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
СКА-Хабаровск
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Нефтехимик
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
ФК Кубань
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Шинник
 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 3
Сокол Бабаев Владлен 2
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
Весь список

Топ нарушителей
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 2
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Енисей Стежко Виталий 2
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    СААДУЕВ!!!
  • 26'
    Не сразу Зырянов покинул скамейку запасных. Небольшая пауза случилась в матче. Много было разговоров, которые ничем не завершились.
  • Красная карточка
    25'
    Константоину Георгиевичу Зырянову предъявлена красная карточка. Тренер "Черноморца" не согласился с тем, кто должен вводить мяч из аута рядом со скамейкой гостей. После откидки футбольного снаряда тренер и увидел перед собой карточку от арбитра.
  • 24'
    Первая половина тайма прошла с минимумом опасных моментов. Делькин вывел на ударную позицию Маклакова, который с шестнадцати метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    22'
    Рейна от углового флага покатил мяч на партнёра. Подачу Усанова слева к воротам соперники перехватили.
  • 21'
    Саадуев справа навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Бабурин и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    20'
    Прострел Юзепчука справа к воротам перехватили защитники "Черноморца". Подачу от углового флага исполнил Чурич. На дальней штанге москвичам удачно сыграть не удалось.
  • 19'
    Подачу Маклакова слева к воротам перехватил Шляков. "Черноморец" старается отвечать своими атаками на каждый выпад соперников вперёд.
  • 18'
    Манелов справа попытался вывести к воротам Юзепчука, но Адаев выиграл забег у Романа и откатил мяч на Фролкина.
  • 17'
    Прострел Адаева слева к воротам перехватил Бородин. Новороссийцы продолжат игру, вбросив мяч руками из-за боковой линии поля.
  • Фол, нарушение
    16'
    Шляков в центре поля сбил Саадуева.
  • 15'
    Подачу Маклакова слева на Абакарова соперники перехватили.
  • 14'
    Маклаков слева сделал пас к штрафной площади на Саадуева. Шамиль неудачно сыграл на приёме и до удара по воротам дело довести не смог.
  • 12'
    "Черноморец" подержал мяч в центре поля, сбивая наступательный порыв хозяев.
  • 11'
    После навеса справа Самсонов у дальней штанги с лёта с острого угла пробил выше ворот.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      Шляков справа навесил к дальней штанге. Рейна сделал скидку в центр штрафной площади, где партнёрам сыграть не удалось.
    • 9'
      Рейна слева со штрафного навесил на Калугина, у которого удар головой точным не получился.
    • Фол, нарушение
      8'
      Фомин на фланге ударил сзади по ногам Рейну.
    • Угловой
      7'
      Самсонов выбил мяч от ворот после первой подачи гостей от углового флага в матче.
    • Опасный момент
      6'
      Саадуев слева метров с тридцати пробил в дальний угол. Бабурин в прыжке с трудом отбил мяч, который перед ним ударился о газон.
    • Травма, повреждение
      5'
      Саадуев у чужой штрафной площади безрассудно пошёл на Шлякова. Оба игрока после неприятного стыка полежали на газоне, но Фисенко медиков на поле не стал приглашать.
    • 4'
      Гараев на правом фланге не смог поймать мяч на ногу после не самой удачной передачи вперёд от партнёра.
    • Фол, нарушение
      3'
      Манелов в центре поля нарушил правила. Команды первые минуты встречи проводят осторожно, не отправляясь большими силами вперёд.
    • 2'
      "Торпедо" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Черноморец" - в полосатых чине-белых футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч в "Лужниках"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют московское «Торпедо» и новороссийский «Черноморец». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 134
    Торпедо Москва 90.3% (121)
    X 6% (8)
    Черноморец Нв 3.7% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Черноморец Нв
    1.95
    3.70
    5.37
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Торпедо Москва 0:0 Черноморец Нв онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Черноморец Нв

    Исход игры
    Торпедо Москва
    90.3% (121)
    Ничья
    6% (8)
    Черноморец Нв
    3.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (50)
    Меньше
    58.33% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    45.83% (55)
    Нет
    54.17% (65)
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    2:1 Торпедо Москва
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    2:0 Торпедо Москва
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    3:1 Торпедо Москва
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