Прострел Юзепчука справа к воротам перехватили защитники "Черноморца". Подачу от углового флага исполнил Чурич. На дальней штанге москвичам удачно сыграть не удалось.

Саадуев справа навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Бабурин и забрал мяч в руки.

Рейна от углового флага покатил мяч на партнёра. Подачу Усанова слева к воротам соперники перехватили.

Первая половина тайма прошла с минимумом опасных моментов. Делькин вывел на ударную позицию Маклакова, который с шестнадцати метров пробил выше ворот.

Константоину Георгиевичу Зырянову предъявлена красная карточка. Тренер "Черноморца" не согласился с тем, кто должен вводить мяч из аута рядом со скамейкой гостей. После откидки футбольного снаряда тренер и увидел перед собой карточку от арбитра.

Не сразу Зырянов покинул скамейку запасных. Небольшая пауза случилась в матче. Много было разговоров, которые ничем не завершились.

После навеса справа Самсонов у дальней штанги с лёта с острого угла пробил выше ворот.

Маклаков слева сделал пас к штрафной площади на Саадуева. Шамиль неудачно сыграл на приёме и до удара по воротам дело довести не смог.

Манелов справа попытался вывести к воротам Юзепчука, но Адаев выиграл забег у Романа и откатил мяч на Фролкина.

Подачу Маклакова слева к воротам перехватил Шляков. "Черноморец" старается отвечать своими атаками на каждый выпад соперников вперёд.

10' Шляков справа навесил к дальней штанге. Рейна сделал скидку в центр штрафной площади, где партнёрам сыграть не удалось.

9' Рейна слева со штрафного навесил на Калугина, у которого удар головой точным не получился.

8' Фомин на фланге ударил сзади по ногам Рейну.

7' Самсонов выбил мяч от ворот после первой подачи гостей от углового флага в матче.

6' Саадуев слева метров с тридцати пробил в дальний угол. Бабурин в прыжке с трудом отбил мяч, который перед ним ударился о газон.

5' Саадуев у чужой штрафной площади безрассудно пошёл на Шлякова. Оба игрока после неприятного стыка полежали на газоне, но Фисенко медиков на поле не стал приглашать.

4' Гараев на правом фланге не смог поймать мяч на ногу после не самой удачной передачи вперёд от партнёра.

3' Манелов в центре поля нарушил правила. Команды первые минуты встречи проводят осторожно, не отправляясь большими силами вперёд.

2' "Торпедо" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Черноморец" - в полосатых чине-белых футболках и синих трусах.