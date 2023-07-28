Тур: 3.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Торпедо Москва
Черноморец Нв
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лебеденко Игорь
|1
|0.5
|Рейна Йорди
|1
|0.5
|Москвичёв Владимир
|1
|0.5
|Юзепчук Роман
|1
|0.5
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Владислав
|1
|0.5
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабурин Егор
|1
|0
|Калугин Никита
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Усанов Алексей
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Чурич Марио
|1
|0
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Денис
|1
|0
|Коробов Дмитрий
|1
|0
|Саадуев Шамиль
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2
Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2
Черноморец Нв
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4
Форте - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1 Черноморец Нв - Легион Махачкала 2:0 Дружба - Черноморец Нв 0:3 Черноморец Нв - Алания-2 2:1 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 2:2 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Спартак-Нальчик 2:0 Форте - Черноморец Нв 1:2 ФДС Виста - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - СКА-2 Хабаровск 2:1 Черноморец Нв - Ессентуки 2:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Черноморец Нв
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Черноморец Нв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|2
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|2
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|2
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 1
|ФК Кубань
|Чуперка Валерий
|2
|Енисей
|Стежко Виталий
|2
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|2
|ФК Кубань
|Левин Гаррик
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Черноморец Нв
Исход игры
Торпедо Москва
91.1% (51)
Ничья
5.4% (3)
Черноморец Нв
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
52% (26)
Меньше
48% (24)
Обе команды забьют
Да
56% (28)
Нет
44% (22)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
41.1% (23)
2:0 Торпедо Москва
23.2% (13)
1:0 Торпедо Москва
16.1% (9)
1:2 Черноморец Нв
3.6% (2)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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