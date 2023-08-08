0:0
Второй тайм: 77'
0'
43' Желтая карточкаPablo Minissale
49' Желтая карточкаLuciano Gondou
54' Желтая карточкаMarco Di Cesare
71' Желтая карточкаHuan Nino2
75' Желтая карточкаАндре
Ход матча
43'
49'
54'
71'
72'
75'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
40
Diogo
VII
7
Андре
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
21
Ариас
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
40 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 KenoНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
21 Ариас ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 ДжованниНападающий
- Нападающий
-
99 LeleНападающий
-
22 Pedro Rangel
-
-
20 Daniel XII
-
23 Guga3
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Thiago Nuss
-
-
10 Gaston Veron
-
-
-
41 Alan Lescano
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Флуминенсе
Архентинос Хуниорс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|6
|0.75
|Ариас Джон
|2
|0.25
|Samuel VII
|1
|0.13
|Vitor Mendes
|1
|0.13
|Huan Nino2
|1
|0.13
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрера Хавьер
|2
|0.25
|Leonardo Heredia
|2
|0.25
|Lucas Villalba
|1
|0.13
|Авалос Габриэль
|1
|0.13
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.13
|Miguel Angel Torren
|1 (1)
|0.13
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|3
|0
|Марсело Виера
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Кано Херман
|2
|0
|Ариас Джон
|2
|0
|Huan Nino2
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Villalba
|5
|1
|Fabricio Dominguez
|1
|1
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|1
|Kevin Mac Allister
|2
|0
|Marco Di Cesare
|2
|0
|Alexis Arias I
|0
|1
|Thiago Nuss
|0
|1
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
4
Флуминенсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Архентинос Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2
Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Архентинос Хуниорс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
34
25
16
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 3
|Бока Хуниорс
|Вальдес Бруно
|2 1