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Кубок Либертадорес
2023

Флуминенсе
0:0
Второй тайм: 77'
Архентинос Хуниорс
0'
43' Желтая карточка
Pablo Minissale
49' Желтая карточка
Luciano Gondou
54' Желтая карточка
Marco Di Cesare
71' Желтая карточка
Huan Nino2
75' Желтая карточка
Андре
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
40
Diogo
VII
45
Vinicius
Lima
7
Андре
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
21
Ариас
Джон
20
Federico
Lanzillota
30
Pablo
Minissale
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
17
Franco
Moyano
5
Редондо
Федерико
8
Alan
Rodriguez3
18
Santiago
Gabriel
Montiel
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
32
Luciano
Gondou
Флуминенсе
4-3-3
Архентинос Хуниорс
3-5-1-1

История личных встреч

Флуминенсе
Архентинос Хуниорс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
2:4
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 6 0.75
Ариас Джон 2 0.25
Samuel VII 1 0.13
Vitor Mendes 1 0.13
Huan Nino2 1 0.13
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрера Хавьер 2 0.25
Leonardo Heredia 2 0.25
Lucas Villalba 1 0.13
Авалос Габриэль 1 0.13
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.13
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.13

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 3 0
Марсело Виера 1 1
Андре 2 0
Кано Херман 2 0
Ариас Джон 2 0
Huan Nino2 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Samuel VII 1 0
Vinicius Lima 1 0
Vitor Mendes 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 5 1
Fabricio Dominguez 1 1
Santiago Gabriel Montiel 1 1
Kevin Mac Allister 2 0
Marco Di Cesare 2 0
Alexis Arias I 0 1
Thiago Nuss 0 1
Авалос Габриэль 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Franco Moyano 1 0
Pablo Minissale 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
4
Флуминенсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Архентинос Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2
Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Архентинос Хуниорс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
1 Флуминенсе
2 Ривер Плейт
1 Интернасьонал Порту Алегре
3 Боливар
1 Атлетико Паранаэнсе
1 Депортиво Перейра
0 Индепендьенте дель Валле
0 Насьональ Монтевидео
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Фламенго
0 Олимпия Асунсьон
4 Атлетико Насьональ II
2 Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Весь список
  • 49'
    Лусиано Гунду получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Пабло Миниссале получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Архентинос Хуниорс
2.93
3.55
6.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Флуминенсе 0:0 Архентинос Хуниорс онлайн

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