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Кубок Либертадорес
2023

Флуминенсе
2:0
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
43' Желтая карточка
Pablo Minissale
49' Желтая карточка
Luciano Gondou
54' Желтая карточка
Marco Di Cesare
71' Желтая карточка
Huan Nino2
75' Желтая карточка
Андре
76' Желтая карточка
Редондо Федерико
83' Желтая карточка
Джон Кеннеди
1:0
86' Гол
Samuel VII
90' Красная карточка
Милито Габриэль
90' Желтая карточка
Samuel VII
2:0
91' Гол
Джон Кеннеди
91' Желтая карточка
Santiago Gabriel Montiel
91' Вторая желтая карточка
Santiago Gabriel Montiel
90'+11
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
40
Diogo
VII
45
Vinicius
Lima
7
Андре
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
21
Ариас
Джон
20
Federico
Lanzillota
30
Pablo
Minissale
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
17
Franco
Moyano
5
Редондо
Федерико
8
Alan
Rodriguez3
18
Santiago
Gabriel
Montiel
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
32
Luciano
Gondou
Флуминенсе
4-3-3
Архентинос Хуниорс
3-5-1-1

История личных встреч

Флуминенсе
Архентинос Хуниорс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
2:4
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 6 0.75
Samuel VII 2 0.25
Ариас Джон 2 0.25
Джон Кеннеди 1 0.13
Vitor Mendes 1 0.13
Huan Nino2 1 0.13
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрера Хавьер 2 0.25
Leonardo Heredia 2 0.25
Lucas Villalba 1 0.13
Авалос Габриэль 1 0.13
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.13
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.13

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 3 0
Марсело Виера 1 1
Джон Кеннеди 2 0
Андре 2 0
Кано Херман 2 0
Samuel VII 2 0
Ариас Джон 2 0
Huan Nino2 2 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Vinicius Lima 1 0
Vitor Mendes 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 5 1
Santiago Gabriel Montiel 2 2
Fabricio Dominguez 1 1
Kevin Mac Allister 2 0
Marco Di Cesare 2 0
Милито Габриэль 0 1
Alexis Arias I 0 1
Thiago Nuss 0 1
Авалос Габриэль 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Franco Moyano 1 0
Pablo Minissale 1 0
Luciano Gondou 1 0
Редондо Федерико 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
4
Флуминенсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Архентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
38%
2
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2
Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Архентинос Хуниорс

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Ривер Плейт
1 Интернасьонал Порту Алегре
3 Боливар
1 Атлетико Паранаэнсе
1 Депортиво Перейра
0 Индепендьенте дель Валле
0 Насьональ Монтевидео
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Фламенго
0 Олимпия Асунсьон
4 Атлетико Насьональ II
2 Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Пабло Миниссале получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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