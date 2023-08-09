1:0
Второй тайм: 51'
0'
1:0
31' ПенальтиФернандиньо XII
40' Желтая карточкаБехарано Диего
45' Желтая карточкаJose M.F. Moreno Chico4
45' Желтая карточкаФернандиньо XII
Ход матча
31'
1:0
40'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Khellven
3
Ivaldo
26
Erick2
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
-
2 KhellvenЗащитник
-
3 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
78 Кака IIЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
-
22 Madson II
-
17 Hugo Moura
-
-
-
28 Tomas Cuello
-
-
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Bruno SavioПолузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Yomar Rocha
-
24 Javier Uzeda
-
-
30 Lucas Chavez
-
29 Luis Paz
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Боливар
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|3
|0.38
|Сантана Алекс
|2
|0.25
|Витор Буэно
|1
|0.13
|Christian Cardoso
|1
|0.13
|Erick2
|1
|0.13
|Romulo Cruz
|1
|0.13
|Теранс Давид
|1 (1)
|0.13
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.13
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronnie Fernandez2
|4
|0.5
|Бехарано Диего
|3
|0.38
|Вильямиль Габриэль
|2
|0.25
|Эрвиас Пабло
|1
|0.13
|Родригес Патрисио II
|1
|0.13
|Lucas Chavez
|1
|0.13
|Javier Uzeda
|1
|0.13
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|3
|1
|Pablo I
|3
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Каноббио Агустин
|1
|0
|Tomas Cuello
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
|Фернандиньо XII
|1
|0
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сагредо Хесус
|2
|1
|Фернандес Роберто II
|2
|1
|Ronnie Fernandez2
|3
|0
|Вильямиль Габриэль
|3
|0
|Хустиниано Леонель
|2
|0
|Бехарано Диего
|1
|0
|Nicolas Ferreyra
|1
|0
|Родригес Патрисио II
|1
|0
|Вильярроэль Мойзес II
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Jose M.F. Moreno Chico4
|1
|0
|Bryan Bentaberry
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Боливар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Боливар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
9
Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Боливар
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
2
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
2
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
30%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Боливар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боливар - Блуминг 6:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Ориенте Петролеро - Боливар 1:1 Боливар - Стронгест 3:0
Ройял Пари - Боливар 0:0 Боливар - Гуабира 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Боливар - Реал Санта Крус 3:0 Боливар - Серро Портеньо 2:0 Реал Томайпо - Боливар 0:0 Боливар - Атлетико Пальмафлор Винто 5:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 2:1 Боливар - Университарио Винто 1:1 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Насьональ Потоси - Боливар 3:2 Боливар - Вильстерман 1:3 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 Олвейс Реди - Боливар 2:2 Либертад Гран Маморе - Боливар 2:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Боливар
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Боливар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
43
16
34
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 3