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Кубок Либертадорес
2023

Атлетико Паранаэнсе
2:0
Итог после пенальти
4
5
Боливар
0'
1:0
31' Пенальти
Фернандиньо XII
40' Желтая карточка
Бехарано Диего
45' Желтая карточка
Jose M.F. Moreno Chico4
45' Желтая карточка
Фернандиньо XII
2:0
67' Гол
Роке Витор
70' Желтая карточка
Ronnie Fernandez2
77' Желтая карточка
Bryan Bentaberry
4 5
2:1
Бехарано Диего
Marcelo XIII
3:1
3:2
Хустиниано Леонель
Витор Буэно
4:2
4:3
Сауседо Фернандо
Фернандиньо XII
5:3
5:4
Альгараньяс Кармело
Видаль Артуро
6:4
6:5
Bruno Savio
Thiago Heleno
6:5
1
Bento
Krepski
2
Khellven
3
Ivaldo
44
Thiago
Heleno
30
Lucas
Esquivel
26
Erick2
20
Видаль
Артуро
5
Фернандиньо
XII
14
Каноббио
Агустин
9
Роке
Витор
92
Pablo
I
1
Лампе
Карлос
3
Bryan
Bentaberry
22
Nicolas
Ferreyra
5
Кинтерос
Хайро
8
Бехарано
Диего
4
Сагредо
Хесус
15
Вильямиль
Габриэль
23
Хустиниано
Леонель
17
Родригес
Патрисио
II
9
Ronnie
Fernandez2
19
Jose
M.F.
Moreno
Chico4
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2
Боливар
5-3-2

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Боливар

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 4 0.5
Сантана Алекс 2 0.25
Витор Буэно 1 0.13
Christian Cardoso 1 0.13
Erick2 1 0.13
Romulo Cruz 1 0.13
Теранс Давид 1 (1) 0.13
Фернандиньо XII 1 (1) 0.13
Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronnie Fernandez2 4 0.5
Бехарано Диего 3 0.38
Вильямиль Габриэль 2 0.25
Эрвиас Пабло 1 0.13
Родригес Патрисио II 1 0.13
Lucas Chavez 1 0.13
Javier Uzeda 1 0.13

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 3 1
Pablo I 3 0
Сантана Алекс 2 0
Ivaldo 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Теранс Давид 1 0
Педринью Роша 1 0
Madson II 1 0
Каноббио Агустин 1 0
Tomas Cuello 1 0
Christian Cardoso 1 0
Bento Krepski 1 0
Фернандиньо XII 1 0
Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ronnie Fernandez2 4 0
Сагредо Хесус 2 1
Фернандес Роберто II 2 1
Вильямиль Габриэль 3 0
Хустиниано Леонель 2 0
Bryan Bentaberry 2 0
Бехарано Диего 1 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Родригес Патрисио II 1 0
Вильярроэль Мойзес II 1 0
Вака Рамиро 1 0
Jose M.F. Moreno Chico4 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Боливар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Боливар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
9
Атлетико Паранаэнсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Боливар
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

2
10

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
2
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
25%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Боливар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боливар - Блуминг 6:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Ориенте Петролеро - Боливар 1:1 Боливар - Стронгест 3:0
Ройял Пари - Боливар 0:0 Боливар - Гуабира 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Боливар - Реал Санта Крус 3:0 Боливар - Серро Портеньо 2:0 Реал Томайпо - Боливар 0:0 Боливар - Атлетико Пальмафлор Винто 5:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 2:1 Боливар - Университарио Винто 1:1 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Насьональ Потоси - Боливар 3:2 Боливар - Вильстерман 1:3 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 Олвейс Реди - Боливар 2:2 Либертад Гран Маморе - Боливар 2:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Боливар

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Боливар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
1 Депортиво Перейра
0 Индепендьенте дель Валле
0 Насьональ Монтевидео
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Фламенго
0 Олимпия Асунсьон
4 Атлетико Насьональ II
2 Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Фернандиньо XII получил желтую карточку от судьи
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