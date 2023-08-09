0:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
53'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рочет
Серхио
44
Витао
30
Джонни
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
36
Солари
Пабло
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
-
28 Энрике ПедроНападающий
-
-
38 Jean Dias
-
21 Igor Gomes
-
41 Matheus Dias
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Фунес МориЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Ривер Плейт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адриано Луис
|3
|0.38
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.38
|Валенсия Эннер
|1
|0.13
|Меркадо Габриэль
|1
|0.13
|Де Пена Карлос
|1
|0.13
|Alexandre Zurawski
|1
|0.13
|José Maurisio3
|1
|0.13
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|4 (1)
|0.5
|Солари Пабло
|3
|0.38
|Альендро Родриго
|2
|0.25
|Барко Эсекьель
|2 (1)
|0.25
|Борха Мигель
|1
|0.13
|Де ла Крус Николас
|1
|0.13
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Hernandez2
|1
|1
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Вандерсон
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Baralhas
|1
|0
|Витао
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Леандро
|2
|1
|Диас Энцо Эрнан
|2
|1
|Перес Энцо
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Рондон Саломон
|0
|1
|Борха Мигель
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
10
Интернасьонал Порту Алегре
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
6
13
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
18%
1
8%
1-15
4
36%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Пропущено
8
12
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Ривер Плейт
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
16
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 3