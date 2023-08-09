2:1
Итог после пенальти
9
8
0'
53' Желтая карточкаАрмани Франко
58' Желтая карточкаСолари Пабло
58' Желтая карточкаАрангис Чарлес
63' Желтая карточкаВитао
65' Желтая карточкаВандерсон
1:0
70' ГолМеркадо Габриэль
77' Желтая карточкаПирес Леандро
2:0
78' ГолПатрик Алан
81' Желтая карточкаПатрик Алан
86' Желтая карточкаРочет Серхио
2:1
90' ГолРохас Роберт
9 8
3:2
3:3
4:3
5:4
6:5
6:6
7:6
7:7
8:7
8:7
8:7
8:8
9:8
9:9
10:9
10:9
11:9
Ход матча
53'
58'
58'
63'
65'
70'
1:0
77'
78'
2:0
81'
86'
90'
2:1
121'
121'
3:2
121'
3:3
121'
4:3
121'
121'
5:4
121'
121'
6:5
121'
6:6
121'
7:6
122'
7:7
122'
8:7
122'
8:7
122'
8:7
122'
8:8
122'
9:8
122'
9:9
122'
10:9
122'
10:9
122'
11:9
Пен
9:8
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рочет
Серхио
44
Витао
30
Джонни
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
36
Солари
Пабло
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
-
28 Энрике ПедроНападающий
-
-
38 Jean Dias
-
21 Igor Gomes
-
41 Matheus Dias
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Фунес МориЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Ривер Плейт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик Алан
|4 (1)
|0.5
|Адриано Луис
|3
|0.38
|Меркадо Габриэль
|2
|0.25
|Валенсия Эннер
|1
|0.13
|Де Пена Карлос
|1
|0.13
|Alexandre Zurawski
|1
|0.13
|José Maurisio3
|1
|0.13
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|4 (1)
|0.5
|Солари Пабло
|3
|0.38
|Альендро Родриго
|2
|0.25
|Барко Эсекьель
|2 (1)
|0.25
|Борха Мигель
|1
|0.13
|Де ла Крус Николас
|1
|0.13
|Рохас Роберт
|1
|0.13
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Hernandez2
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Витао
|2
|0
|Джонни
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Baralhas
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Леандро
|3
|1
|Диас Энцо Эрнан
|2
|1
|Перес Энцо
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Рондон Саломон
|0
|1
|Армани Франко
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
4
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
10
Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
15%
1
7%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
5
36%
76-90
Пропущено
9
14
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
4
44%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Ривер Плейт
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
17
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Ривер Плейт
|Пирес Леандро
|1 3