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Кубок Либертадорес
2023

Интернасьонал Порту Алегре
2:1
Итог после пенальти
9
8
Ривер Плейт

Ход матча

40'
 
Фернандес Игнасио
Перес Энцо
53'
 
Армани Франко
58'
 
Солари Пабло
58'
Арангис Чарлес
 
63'
Витао
 
65'
Вандерсон
 
70'
Меркадо Габриэль
1:0
72'
Адриано Луис
Арангис Чарлес
 
72'
Энрике Педро
José Maurisio3
 
77'
 
Пирес Леандро
78'
 
Рохас Роберт
Каско Милтон
78'
Патрик Алан
2:0
81'
Патрик Алан
 
82'
Igor Gomes
Бустос Фабрисио
 
82'
Де Пена Карлос
Вандерсон
 
83'
 
Палавесино Агустин
Барко Эсекьель
83'
 
Колидио Факундо
Пирес Леандро
86'
Рочет Серхио
 
87'
Энрике Бруно
Патрик Алан
 
90'
2:1
Рохас Роберт
121'
2:2
Палавесино Агустин
121'
Адриано Луис
3:2
121'
3:3
Бельтран Лукас
121'
Валенсия Эннер
4:3
121'
4:4
Фернандес Игнасио
121'
Энрике Бруно
5:4
121'
5:5
Де ла Крус Николас
121'
Энрике Педро
6:5
121'
6:6
Колидио Факундо
121'
Мартинс Родригес
7:6
122'
7:7
Альендро Родриго
122'
Меркадо Габриэль
8:7
122'
8:7
Солари Пабло
122'
Де Пена Карлос
8:7
122'
8:8
Диас Энцо Эрнан
122'
Джонни
9:8
122'
9:9
Диас Пауло
122'
Igor Gomes
10:9
122'
10:9
Рохас Роберт
122'
Рочет Серхио
11:9
Пен
9:8
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
20
Арангис
Чарлес
30
Джонни
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
13
Валенсия
Эннер
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
24
Перес
Энцо
29
Альендро
Родриго
36
Солари
Пабло
11
Де
ла
Крус
Николас
21
Барко
Эсекьель
18
Бельтран
Лукас
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Ривер Плейт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КЛ
2:1
КЛ
2:2
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик Алан 4 (1) 0.5
Адриано Луис 3 0.38
Меркадо Габриэль 2 0.25
Валенсия Эннер 1 0.13
Де Пена Карлос 1 0.13
Alexandre Zurawski 1 0.13
José Maurisio3 1 0.13
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 4 (1) 0.5
Солари Пабло 3 0.38
Альендро Родриго 2 0.25
Барко Эсекьель 2 (1) 0.25
Борха Мигель 1 0.13
Де ла Крус Николас 1 0.13
Рохас Роберт 1 0.13

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Hernandez2 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Патрик Алан 2 0
Меркадо Габриэль 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Витао 2 0
Джонни 1 0
Энрике Педро 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Baralhas 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Леандро 3 1
Диас Энцо Эрнан 2 1
Перес Энцо 3 0
Фернандес Игнасио 3 0
Де ла Крус Николас 2 0
Рондон Саломон 0 1
Армани Франко 1 0
Борха Мигель 1 0
Альендро Родриго 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Парадела Хосе 1 0
Солари Пабло 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
4
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
10
Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
15%
1
7%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
5
36%
76-90

Пропущено

9
14
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
4
44%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Ривер Плейт

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
1
7
2.5
1
7
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
1 Депортиво Перейра
0 Индепендьенте дель Валле
0 Насьональ Монтевидео
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Фламенго
0 Олимпия Асунсьон
4 Атлетико Насьональ II
2 Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Ривер Плейт Пирес Леандро 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Перес Энцо уходит с поля. Фернандес Игнасио выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт онлайн

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