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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 16.
Гремио
1:0
Перерыв
Атлетико Минейро
0'
5' Желтая карточка
Бруно Увини
1:0
11' Гол
Роналд
45' Желтая карточка
Rubens

Ход матча

5'
Бруно Увини
 
11'
Роналд
(Кристальдо Франко)
1:0
45'
 
Rubens
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Атлетико Минейро
2.43
4.10
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Gabriel
Chapeco
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
4
Каннеманн
Вальтер
18
Педро
Жоао
II
35
Роналд
8
Felipe
Carballo
22
Рейналдо
Мануэл
19
Кристальдо
Франко
77
Андре
39
Bitello
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
28
Лемос
Маурисио
16
Igor
Rabello
44
Rubens
21
Батталья
Родриго
5
Отавио
II
9
Павон
Кристиан
10
Паулиньо
Жозе
17
Igor
Gomes
7
Халк
Живанилдо
Гремио
3-4-3
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Гремио
Атлетико Минейро

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

29 матчей

55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

СA
4:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:4
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
4:3
СA
2:0
К
1:1
К
1:3
СA
1:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
0:2
БСА
0:0
БСА
2:1
БСА
0:1
БСА
2:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:4

Голы

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.85
1.56

Среднее время на гол

48
57

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.19
0.85

Среднее время на гол

75
106

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.48
1.24

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 4 0.27
Кристальдо Франко 4 (3) 0.27
Вильясанти Матиас 3 0.2
Bitello 3 0.2
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.13
Рейналдо Мануэл 1 0.07
Педро Жоао II 1 0.07
Андре 1 0.07
Бруно Увини 1 0.07
Vinicius X 1 0.07
Роналд 1 0.07
Gustavo Martins 1 0.07
Cuiabano 1 0.07
Феррейра Факундо 0 0
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Натан Аллан 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 (2) 0.38
Паулиньо Жозе 3 0.19
Павон Кристиан 2 0.13
Hyoran 2 0.13
Варгас Эдуардо 1 0.06
Кардек Алан 1 0.06
Лемос Маурисио 1 0.06
Сарачо Федерико 1 0.06
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 8 1
Рейналдо Мануэл 5 0
Бруно Увини 4 0
Андре 2 0
Суарес Луис 2 0
Vinicius X 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Gustavo Martins 2 0
Mila 2 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Натан Аллан 1 0
Felipe Carballo 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Gabriel Chapeco 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0
Cuiabano 1 0
Ренато Гаучо 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 5 1
Халк Живанилдо 5 0
Саравия Ренсо 3 1
Hyoran 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Батталья Родриго 3 0
Феррейра Мариано 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Павон Кристиан 3 0
Отавио II 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Эверсон 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Rubens 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0

Результаты матчей

Гремио
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
1
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

6
8
Гремио
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
31%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
5
31%
1
13%
61-75
1
6%
3
38%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
29%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

23
17
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
17%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
7
30%
3
18%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
6
26%
1
6%
61-75
2
9%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
15
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
3
20%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
4
19%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2
Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1

Результаты матчей

Гремио
Атлетико Минейро

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гремио
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
3
4
4
4
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
3
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
8
6
1.5
5
10
4
10
2.5
1
14
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 13 0 2 26 - 7 39
2.
Гремио
 1:0 15 9 2 4 25 - 20 29
3.
Фламенго
 16 8 4 4 28 - 19 28
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 7 2 28 - 14 28
5.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
6.
Сан-Паулу
 16 7 4 5 23 - 16 25
7.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 22 - 16 24
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 7 2 6 20 - 18 23
9.
Форталеза Сеара
 16 6 5 5 17 - 15 23
10.
Крузейро
 15 6 4 5 16 - 11 22
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 6 4 5 13 - 16 22
12.
Куяба
 16 6 4 6 16 - 18 22
13.
Атлетико Минейро
 0:1 16 5 6 5 18 - 15 21
14.
Коринтианс
 15 4 4 7 12 - 17 16
15.
Сантос
 15 4 4 7 16 - 23 16
16.
Байя
 16 3 5 8 15 - 23 14
17.
Гойяс
 15 3 3 9 14 - 26 12
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Америка Минейро
 15 2 4 9 17 - 33 10
20.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Гремио
 1:0 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 8 6 1 1 14 - 7 19
5.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
6.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
8.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
9.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 4 2 1 7 - 4 14
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Крузейро
 8 3 1 4 4 - 6 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 0:1 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
18.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 0:1 9 3 3 3 9 - 7 12
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 1:0 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
13.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
16.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Сантос
 7 1 1 5 3 - 12 4
18.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Флуминенсе Андре 1 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Rubens получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Кристальдо Франко сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Роналд бьет в цель!
  • 5'
    Бруно Увини получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Атлетико Минейро
2.43
4.10
8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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