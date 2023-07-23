Тур: 16.
1:0
Перерыв
Ход матча
5'
11'
1:0
45'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
35
Роналд
77
Андре
39
Bitello
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
44
Rubens
17
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
18 Педро ЖоаоПолузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 АндреНападающий
-
39 BitelloНападающий
- Запасные игроки
-
1 БренноВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ГуставиньоПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
- Нападающий
-
11 Итурбе ХуанНападающий
-
-
36 Nata
-
45 Mila
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
47 РомулоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
-
-
49 Patrick I
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Гремио
Атлетико Минейро
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
29 матчей
55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.85
1.56
Среднее время на гол
48
57
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.19
0.85
Среднее время на гол
75
106
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
1.48
1.24
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|4
|0.27
|Кристальдо Франко
|4 (3)
|0.27
|Вильясанти Матиас
|3
|0.2
|Bitello
|3
|0.2
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.13
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.07
|Педро Жоао II
|1
|0.07
|Андре
|1
|0.07
|Бруно Увини
|1
|0.07
|Vinicius X
|1
|0.07
|Роналд
|1
|0.07
|Gustavo Martins
|1
|0.07
|Cuiabano
|1
|0.07
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|0.38
|Паулиньо Жозе
|3
|0.19
|Павон Кристиан
|2
|0.13
|Hyoran
|2
|0.13
|Варгас Эдуардо
|1
|0.06
|Кардек Алан
|1
|0.06
|Лемос Маурисио
|1
|0.06
|Сарачо Федерико
|1
|0.06
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|Рейналдо Мануэл
|5
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Андре
|2
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Vinicius X
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Gustavo Martins
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Gabriel Chapeco
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
|Ренато Гаучо
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|5
|1
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Саравия Ренсо
|3
|1
|Hyoran
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Батталья Родриго
|3
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Эверсон
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
1
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
6
8
Гремио
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
9
9
Голы по времени матча
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
31%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
5
31%
1
13%
61-75
1
6%
3
38%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
29%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Забито
23
17
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
17%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
7
30%
3
18%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
6
26%
1
6%
61-75
2
9%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
3
20%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
4
19%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2
Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1
Результаты матчей
Гремио
Атлетико Минейро
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гремио
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
53
34
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
53
33
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
86
510
410
114
113
114
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|0
|2
|26 - 7
|39
|2.
|1:0
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|5.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|7.
|15
|6
|6
|3
|22 - 16
|24
|8.
|15
|7
|2
|6
|20 - 18
|23
|9.
|16
|6
|5
|5
|17 - 15
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 11
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|13 - 16
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|13.
|0:1
|16
|5
|6
|5
|18 - 15
|21
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|15.
|15
|4
|4
|7
|16 - 23
|16
|16.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|17.
|15
|3
|3
|9
|14 - 26
|12
|18.
|15
|2
|5
|8
|14 - 28
|11
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|20.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|6.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|9.
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|10.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|11.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|12.
|8
|3
|1
|4
|4 - 6
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|12.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|18.
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 5