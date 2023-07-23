Тур: 16.
1:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаБруно Увини
1:0
11' ГолРоналд
45' Желтая карточкаRubens
62' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
76' Желтая карточкаСаравия Ренсо
84' Желтая карточкаGabriel Chapeco
89' Желтая карточкаAlisson Santana
89' Желтая карточкаЛемос Маурисио
90'+8
Ход матча
5'
11'
1:0
45'
61'
62'
76'
84'
89'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
35
Роналд
77
Андре
39
Bitello
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
44
Rubens
17
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
18 Педро ЖоаоПолузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 АндреНападающий
-
39 BitelloНападающий
- Запасные игроки
-
1 БренноВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ГуставиньоПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
- Нападающий
-
11 Итурбе ХуанНападающий
-
-
36 Nata
-
45 Mila
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
47 РомулоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
-
-
49 Patrick I
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Гремио
Атлетико Минейро
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
29 матчей
55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.85
1.56
Среднее время на гол
48
57
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.19
0.85
Среднее время на гол
75
106
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
1.48
1.24
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|4
|0.27
|Кристальдо Франко
|4 (3)
|0.27
|Вильясанти Матиас
|3
|0.2
|Bitello
|3
|0.2
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.13
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.07
|Педро Жоао II
|1
|0.07
|Андре
|1
|0.07
|Бруно Увини
|1
|0.07
|Vinicius X
|1
|0.07
|Роналд
|1
|0.07
|Gustavo Martins
|1
|0.07
|Cuiabano
|1
|0.07
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|0.38
|Паулиньо Жозе
|3
|0.19
|Павон Кристиан
|2
|0.13
|Hyoran
|2
|0.13
|Варгас Эдуардо
|1
|0.06
|Кардек Алан
|1
|0.06
|Лемос Маурисио
|1
|0.06
|Сарачо Федерико
|1
|0.06
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|Рейналдо Мануэл
|6
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Андре
|2
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Vinicius X
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Gabriel Chapeco
|2
|0
|Gustavo Martins
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
|Ренато Гаучо
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|6
|1
|Саравия Ренсо
|4
|1
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Батталья Родриго
|3
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Эверсон
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
1
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
6
8
Гремио
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
67% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Атлетико Минейро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
9
9
Голы по времени матча
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
3
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
1
6%
3
38%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
29%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Забито
24
17
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
5
21%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
7
29%
29%
3
18%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
2
8%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
10%
4
25%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
4
19%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2
Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1
Результаты матчей
Гремио
Атлетико Минейро
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гремио
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
61
54
34
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
54
33
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
87
511
411
115
114
115
114
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4