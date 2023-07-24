Тур: 16.
2:0
Второй тайм: 86'
0'
17' Желтая карточкаRobson IV
1:0
24' ПенальтиRobson IV
2:0
28' ГолДиого Санто
48' Желтая карточкаАндре
61' Желтая карточкаВиана Бруно
Ход матча
17'
24'
1:0
28'
2:0
48'
61'
77'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Натанаэл
83
Jamerson
7
Андрей
30
Robson
IV
18
Диого
Санто
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
16
Diogo
VII
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
11
Keno
99
Lele
- Основной состав
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
83 JamersonЗащитник
- Полузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Robson IVНападающий
-
18 Диого СантоНападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
-
47 Педросо ЖанЗащитник
-
28 Луис ВикторЗащитник
- Защитник
-
12 МаркауЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
97 Ruan Lucas
-
-
-
Главный тренер: Thiago Kosloski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
16 Diogo VIIЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
11 KenoНападающий
-
99 LeleНападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 ДжованниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Daniel XII
-
22 Pedro Rangel
-
23 Guga3
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Коритиба Парана
Флуминенсе
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
22 матча
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.27
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.09
1.36
Среднее время на гол
43
66
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
1.86
1.32
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
48
68
Бомбардиры внутри турнира
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|5 (2)
|0.31
|Alef Manga
|4 (1)
|0.25
|Морено Марселино
|1
|0.06
|Бошилья Габриэл
|1
|0.06
|Ze Roberto III
|1
|0.06
|Диого Санто
|1
|0.06
|Луис Виктор
|1
|0.06
|Гомес Бруно
|1
|0.06
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.06
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Matheus Bianqui
|0
|0
|Diogo Batista
|0
|0
|Ruan Lucas
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|4
|0.25
|Гансо Пауло
|3
|0.19
|Vinicius Lima
|3
|0.19
|Lele
|2
|0.13
|Джон Кеннеди
|2
|0.13
|Huan Nino2
|2
|0.13
|Samuel VII
|1
|0.06
|Мело Фелипе
|1
|0.06
|Алан VI
|1
|0.06
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.06
|Gabriel Pirani
|1
|0.06
|Ариас Джон
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Keno
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robson IV
|5
|0
|Гомес Бруно
|3
|1
|Ze Roberto III
|3
|1
|Кушчевич Бенхамин
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Андрей
|3
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Натанаэл
|3
|0
|Henrique XIV
|3
|0
|Alef Manga
|3
|0
|Thiago Dombroski
|3
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Луис Виктор
|2
|0
|Jamerson
|2
|0
|Luan Polli
|2
|0
|Пиньо Родриго
|2
|0
|Морено Марселино
|2
|0
|Matheus Bianqui
|2
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|2
|0
|Виллиан Фариас
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Diogo Batista
|1
|0
|Wesley Moreira
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
|Thiago Kosloski
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|5
|1
|Fernando Diniz
|3
|2
|Мело Фелипе
|5
|0
|Джон Кеннеди
|5
|0
|Samuel VII
|4
|0
|Ариас Джон
|2
|1
|Huan Nino2
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Keno
|3
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Vinicius Lima
|2
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Результаты матчей
Коритиба Парана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Флуминенсе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
4
Коритиба Парана
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
0
Волевые поражения
3
13
Коритиба Парана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Флуминенсе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
0
Волевые поражения
6
17
Голы по времени матча
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
5
56%
4
40%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
18
3
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
11%
1
33%
1-15
1
6%
1
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
1
33%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
15
22
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
13%
3
14%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
5
33%
6
27%
31-45
1
7%
8
36%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
27
13
7 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
3
11%
1
8%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
3
11%
2
15%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
6
22%
1
8%
61-75
9
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Коритиба Парана
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1
Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1
Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3
Результаты матчей
Коритиба Парана
Флуминенсе
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
8 раз 53%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Коритиба Парана
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
16
53
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
26
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
312
96
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|28 - 9
|40
|2.
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|5.
|16
|8
|2
|6
|22 - 18
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|7.
|0:2
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|8.
|16
|6
|7
|3
|22 - 16
|25
|9.
|16
|6
|5
|5
|17 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|13 - 16
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|16 - 12
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|13.
|16
|5
|6
|5
|18 - 15
|21
|14.
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|15.
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|16.
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|17.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|18.
|2:0
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|20.
|15
|2
|3
|10
|11 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|5.
|0:2
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|10.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|13
|12.
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|17.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|19.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|20.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|10.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|12.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|17.
|2:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Флуминенсе
|Андре
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6