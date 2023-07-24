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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 16.
Коритиба Парана
2:0
Второй тайм: 86'
Флуминенсе
0'
17' Желтая карточка
Robson IV
1:0
24' Пенальти
Robson IV
2:0
28' Гол
Диого Санто
48' Желтая карточка
Андре
61' Желтая карточка
Виана Бруно
1
Габриэл
Васконселлос
16
Натанаэл
13
Кушчевич
Бенхамин
3
Henrique
XIV
83
Jamerson
6
Гомес
Бруно
7
Андрей
17
Matheus
Bianqui
10
Морено
Марселино
30
Robson
IV
18
Диого
Санто
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
16
Diogo
VII
7
Андре
45
Vinicius
Lima
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
11
Keno
99
Lele
Коритиба Парана
4-3-3
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Коритиба Парана
Флуминенсе

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

22 матча

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

СA
5:2
СA
3:2
СA
3:3
СA
4:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:0
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
1:1
БСА
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:3
СA
2:1

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.27

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.36

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

1.86
1.32

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 5 (2) 0.31
Alef Manga 4 (1) 0.25
Морено Марселино 1 0.06
Бошилья Габриэл 1 0.06
Ze Roberto III 1 0.06
Диого Санто 1 0.06
Луис Виктор 1 0.06
Гомес Бруно 1 0.06
Кушчевич Бенхамин 1 0.06
Габриэл Васконселлос 0 0
Matheus Bianqui 0 0
Diogo Batista 0 0
Ruan Lucas 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 4 0.25
Гансо Пауло 3 0.19
Vinicius Lima 3 0.19
Lele 2 0.13
Джон Кеннеди 2 0.13
Huan Nino2 2 0.13
Samuel VII 1 0.06
Мело Фелипе 1 0.06
Алан VI 1 0.06
Мартинелли Габриэл 1 0.06
Gabriel Pirani 1 0.06
Ариас Джон 0 0
Марсело Виера 0 0
Keno 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robson IV 5 0
Гомес Бруно 3 1
Ze Roberto III 3 1
Кушчевич Бенхамин 4 0
Виана Бруно 4 0
Андрей 3 0
Габриэл Васконселлос 3 0
Натанаэл 3 0
Henrique XIV 3 0
Alef Manga 3 0
Thiago Dombroski 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Луис Виктор 2 0
Jamerson 2 0
Luan Polli 2 0
Пиньо Родриго 2 0
Морено Марселино 2 0
Matheus Bianqui 2 0
Cesar Andrade Lima Kaio 2 0
Виллиан Фариас 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
William Pottker 1 0
Lizeiro 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Diogo Batista 1 0
Wesley Moreira 1 0
Педросо Жан 1 0
Antonio Zago 1 0
Thiago Kosloski 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 5 1
Fernando Diniz 3 2
Мело Фелипе 5 0
Джон Кеннеди 5 0
Samuel VII 4 0
Ариас Джон 2 1
Huan Nino2 2 1
Кано Херман 3 0
Keno 3 0
Гансо Пауло 2 0
Тьяго Сантос 2 0
Фабио Лопес 2 0
Vinicius Lima 2 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Браз Давид 1 0
Lele 1 0
Маноэл 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0

Результаты матчей

Коритиба Парана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Флуминенсе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
4
Коритиба Парана
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
0

Волевые поражения

3
13
Коритиба Парана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Флуминенсе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
0

Волевые поражения

6
17

Голы по времени матча

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
5
56%
4
40%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

18
3
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
11%
1
33%
1-15
1
6%
1
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
1
33%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

15
22
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
13%
3
14%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
5
33%
6
27%
31-45
1
7%
8
36%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

27
13
7 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
3
11%
1
8%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
3
11%
2
15%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
6
22%
1
8%
61-75
9
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Коритиба Парана
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1
Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1
Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3

Результаты матчей

Коритиба Парана
Флуминенсе

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
8 раз 53%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Коритиба Парана
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
5
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
9
6
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 13 1 2 28 - 9 40
2.
Гремио
 15 9 2 4 25 - 20 29
3.
Фламенго
 16 8 4 4 28 - 19 28
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 7 2 28 - 14 28
5.
Атлетико Паранаэнсе
 16 8 2 6 22 - 18 26
6.
Сан-Паулу
 16 7 4 5 23 - 16 25
7.
Флуминенсе
 0:2 16 7 4 5 21 - 16 25
8.
Ред Булл Брагантино
 16 6 7 3 22 - 16 25
9.
Форталеза Сеара
 16 6 5 5 17 - 15 23
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 5 5 13 - 16 23
11.
Крузейро
 16 6 4 6 16 - 12 22
12.
Куяба
 16 6 4 6 16 - 18 22
13.
Атлетико Минейро
 16 5 6 5 18 - 15 21
14.
Сантос
 16 4 5 7 18 - 25 17
15.
Коринтианс
 15 4 4 7 12 - 17 16
16.
Гойяс
 16 4 3 9 15 - 26 15
17.
Байя
 16 3 5 8 15 - 23 14
18.
Коритиба Парана
 2:0 16 3 5 8 16 - 28 14
19.
Америка Минейро
 15 2 4 9 17 - 33 10
20.
Васко да Гама
 15 2 3 10 11 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 8 6 1 1 14 - 7 19
5.
Флуминенсе
 0:2 8 5 3 0 12 - 4 18
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 4 2 1 7 - 4 14
11.
Сантос
 9 3 4 2 15 - 13 13
12.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Коритиба Парана
 2:0 8 2 3 3 8 - 9 9
17.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
18.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
19.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
20.
Васко да Гама
 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 2 1 5 8 - 11 7
12.
Флуминенсе
 0:2 8 2 1 5 9 - 12 7
13.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
14.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
15.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
16.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
17.
Коритиба Парана
 2:0 8 1 2 5 8 - 19 5
18.
Сантос
 7 1 1 5 3 - 12 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 11 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сантос Леонардо Маркос 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Флуминенсе Андре 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Matheus Bianqui сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Диого Санто бьет в цель!
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    Лучшие коэффициенты
    Коритиба Парана
    Ничья
    Флуминенсе
    3.70
    3.39
    43.00
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