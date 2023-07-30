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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 17.
Атлетико Минейро
1:2
Конец матча
Фламенго
0'
15' Желтая карточка
Луис Филипе
19' Желтая карточка
Саравия Ренсо
25' Желтая карточка
Лео Перейра
1:0
33' Гол
Паулиньо Жозе
44' Желтая карточка
Эверсон
45' Желтая карточка
Павон Кристиан
1:1
80' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
82' Желтая карточка
Де Арраскаэта Джорджиан
1:2
87' Гол
Уэсли Лопес
90' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
90' Желтая карточка
Кунья Матеус
90'+7
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
34
Жемерсон
де
Жесус
16
Igor
Rabello
13
Арана
Гильерме
21
Батталья
Родриго
5
Отавио
II
15
Сарачо
Федерико
9
Павон
Кристиан
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
21
Аллан
Соуза
20
Жерсон
Сантос
29
Viktor
Hugo
7
Рибейро
Эвертон
27
Энрике
Бруно
10
Габриэл
Барбоза
Атлетико Минейро
4-3-3
Фламенго
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Фламенго

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

35 матчей

40%
17.1%
42.9%
14 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.9%
25.7%
31.4%
15 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
К
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
КСМР
0:2
СA
4:1
СA
0:2
БСА
4:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:1

Голы

Всего голов

37
13

Голов в среднем за матч

2.06
0.76

Среднее время на гол

43
117

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.65
0.94

Среднее время на гол

54
95

Всего голов

65
30

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 (2) 0.35
Паулиньо Жозе 4 0.24
Павон Кристиан 2 0.12
Hyoran 2 0.12
Варгас Эдуардо 1 0.06
Кардек Алан 1 0.06
Лемос Маурисио 1 0.06
Сарачо Федерико 1 0.06
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 4 (3) 0.24
Педро Гильерме 4 (1) 0.24
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.18
Айртон Лукас 3 0.18
Лео Перейра 3 0.18
Жерсон Сантос 2 0.12
Эвертон Соарес 2 0.12
Рибейро Эвертон 2 0.12
Пульгар Эрик 2 0.12
Луис Давид 1 0.06
Уэсли Лопес 1 0.06
Viktor Hugo 1 0.06
Энрике Бруно 1 0.06
Матеузиньо 1 0.06
Бруно Фабрисио 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 6 1
Саравия Ренсо 5 1
Халк Живанилдо 5 0
Павон Кристиан 4 0
Hyoran 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Эверсон 3 0
Батталья Родриго 3 0
Феррейра Мариано 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Отавио II 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Rubens 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Alisson Santana 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 0
Айртон Лукас 4 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Тьяго Маия 3 0
Пульгар Эрик 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 2 0
Лео Перейра 2 0
Араужо Луис 0 1
Рибейро Эвертон 1 0
Луис Давид 1 0
Энрике Бруно 1 0
Андре Силва 1 0
Мариньо 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Кунья Матеус 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

6
3
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Фламенго
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

7
13
Атлетико Минейро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Фламенго
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

13
16

Голы по времени матча

Забито

10
15
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
30%
2
13%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
5
33%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

18
30
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
4
22%
4
13%
1-15
3
17%
6
20%
16-30
4
22%
4
13%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
5
28%
8
27%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
22%
1
5%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
4
22%
5
25%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
17%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2
Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Фламенго

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
9
8
1
16
2.5
5
12
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 13 1 2 28 - 9 40
2.
Фламенго
 17 9 4 4 30 - 20 31
3.
Гремио
 15 9 2 4 25 - 20 29
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 7 2 28 - 14 28
5.
Флуминенсе
 17 8 4 5 22 - 16 28
6.
Ред Булл Брагантино
 17 7 7 3 25 - 16 28
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 8 3 6 25 - 21 27
8.
Сан-Паулу
 16 7 4 5 23 - 16 25
9.
Куяба
 17 7 4 6 18 - 19 25
10.
Крузейро
 17 6 5 6 19 - 15 23
11.
Форталеза Сеара
 17 6 5 6 17 - 18 23
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 6 5 6 14 - 18 23
13.
Атлетико Минейро
 17 5 6 6 19 - 17 21
14.
Коринтианс
 16 5 4 7 15 - 18 19
15.
Сантос
 17 4 5 8 18 - 26 17
16.
Гойяс
 16 4 3 9 15 - 26 15
17.
Байя
 16 3 5 8 15 - 23 14
18.
Коритиба Парана
 16 3 5 8 16 - 28 14
19.
Америка Минейро
 15 2 4 9 17 - 33 10
20.
Васко да Гама
 16 2 3 11 12 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Флуминенсе
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 4 2 2 8 - 6 14
11.
Сантос
 9 3 4 2 15 - 13 13
12.
Коринтианс
 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
14.
Атлетико Минейро
 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Коритиба Парана
 8 2 3 3 8 - 9 9
17.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
18.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
19.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
20.
Васко да Гама
 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Фламенго
 9 4 2 3 15 - 15 14
4.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
5.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Ред Булл Брагантино
 8 2 4 2 11 - 10 10
8.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 2 1 5 8 - 11 7
12.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
13.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
14.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
15.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
16.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
17.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 11 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Коринтианс Роджер 7 (1)
Куяба Дейверсон Силва 7
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Павон Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Эверсон получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Саравия Ренсо сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Паулиньо Жозе бьет в цель!
    • 25'
      Лео Перейра получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Филипе Луис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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