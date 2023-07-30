Тур: 17.
1:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаЛуис Филипе
19' Желтая карточкаСаравия Ренсо
25' Желтая карточкаЛео Перейра
1:0
33' ГолПаулиньо Жозе
44' Желтая карточкаЭверсон
45' Желтая карточкаПавон Кристиан
1:1
80' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
82' Желтая карточкаДе Арраскаэта Джорджиан
1:2
87' ГолУэсли Лопес
90' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
90' Желтая карточкаКунья Матеус
90'+7
Ход матча
15'
19'
25'
33'
1:0
44'
45'
80'
87'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
16
Луис
Филипе
21
Аллан
Соуза
29
Viktor
Hugo
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
49 Patrick I
-
-
17 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
42 МатеузиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Кастро ПаблоНападающий
- Нападающий
-
38 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
22 Араужо ЛуисНападающий
-
48 Jesus Igor
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Атлетико Минейро
Фламенго
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
40%
17.1%
42.9%
14 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.9%
25.7%
31.4%
15 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
13
Голов в среднем за матч
2.06
0.76
Среднее время на гол
43
117
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.65
0.94
Среднее время на гол
54
95
Всего голов
65
30
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|0.35
|Паулиньо Жозе
|4
|0.24
|Павон Кристиан
|2
|0.12
|Hyoran
|2
|0.12
|Варгас Эдуардо
|1
|0.06
|Кардек Алан
|1
|0.06
|Лемос Маурисио
|1
|0.06
|Сарачо Федерико
|1
|0.06
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|4 (3)
|0.24
|Педро Гильерме
|4 (1)
|0.24
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.18
|Айртон Лукас
|3
|0.18
|Лео Перейра
|3
|0.18
|Жерсон Сантос
|2
|0.12
|Эвертон Соарес
|2
|0.12
|Рибейро Эвертон
|2
|0.12
|Пульгар Эрик
|2
|0.12
|Луис Давид
|1
|0.06
|Уэсли Лопес
|1
|0.06
|Viktor Hugo
|1
|0.06
|Энрике Бруно
|1
|0.06
|Матеузиньо
|1
|0.06
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|6
|1
|Саравия Ренсо
|5
|1
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Павон Кристиан
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Эверсон
|3
|0
|Батталья Родриго
|3
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|0
|Айртон Лукас
|4
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
6
3
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Фламенго
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
7
13
Атлетико Минейро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Фламенго
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
9
Волевые поражения
13
16
Голы по времени матча
Забито
10
15
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
30%
2
13%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
4
27%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
5
33%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
18
30
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
4
22%
4
13%
1-15
3
17%
6
20%
16-30
4
22%
4
13%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
5
28%
8
27%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
22%
1
5%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
4
22%
5
25%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
17%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2
Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Фламенго
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
27
45
18
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
512
98
116
512
116
116
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Коринтианс
|Роджер
|7 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|7
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6