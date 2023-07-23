Тур: 16.
2:2
Конец матча
0'
1:0
24' ГолЛеонардо Маркос
64' Желтая карточкаJoao Lucas2
70' Желтая карточкаЛукас Жан
70' Желтая карточкаAdryelson
76' Желтая карточкаМарсал Фернандо
2:0
81' ГолЛеонардо Маркос
2:1
84' ГолСоарес Франсиско
2:2
87' ГолAdryelson
89' Желтая карточкаMatias Segovia
90' Желтая карточкаНасименто Алекс
90'+12
Ход матча
24'
1:0
61'
64'
70'
70'
76'
81'
84'
2:1
87'
87'
2:2
89'
90'
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
16
Додо
Родолфо
19
Дуглас
XV
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
6
Че
Че
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Joao Lucas2Защитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Luan Dias
-
-
30 Lucas Braga
-
-
-
38 Kevyson
-
-
-
Главный тренер: Paulo Turra
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
-
57 JP Galvao
-
-
Главный тренер: Лаге Бруну
История личных встреч
Сантос
Ботафого Рио-де-Жанейро
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.75
0.71
Среднее время на гол
51
126
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
0.88
Среднее время на гол
70
102
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.53
0.8
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
112
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|6 (2)
|0.38
|Мендоса Стивен
|5 (1)
|0.31
|Deivid de Souza
|2
|0.13
|Angelo Borges
|2
|0.13
|Лима Лукас III
|1
|0.06
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.06
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.06
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|Лукас Жан
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|0.69
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.25
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.13
|Энрике Луис III
|2
|0.13
|Сантос Жуниор
|2
|0.13
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.06
|Че Че
|1
|0.06
|Куэста Виктор
|1
|0.06
|Adryelson
|1
|0.06
|Виктор Жоао II
|1
|0.06
|Данило Барбоза
|1
|0.06
|Насименто Матеус
|1
|0.06
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|6
|0
|Дуглас XV
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|1
|Luan Dias
|3
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Мессиас
|2
|0
|Deivid de Souza
|2
|0
|Joaquim
|2
|0
|Лима Лукас III
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Жуан Пауло
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Lucas Braga
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Joao Lucas2
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Kevyson
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|6
|0
|Соарес Франсиско
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Adryelson
|3
|0
|Угу Мигель
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Сампайо Филипе
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
5
3
Сантос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
1
16
Сантос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
17
3
Волевые поражения
6
19
Голы по времени матча
Забито
15
12
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
4
33%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Забито
3
16
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 8
13 Не забивали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
33%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
33%
3
19%
76-90
Пропущено
12
1
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
100%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
18
28
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 14
7 Не забивали 1
3
17%
3
11%
1-15
5
28%
5
18%
16-30
3
17%
2
7%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
1
6%
7
25%
61-75
3
17%
7
25%
76-90
Пропущено
25
9
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
2
22%
16-30
4
16%
3
33%
31-45
4
16%
2
22%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
7
28%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0
Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0
Результаты матчей
Сантос
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
5 раз 63%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
9 раз 56%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сантос
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
71
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
151
511
115
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|28 - 9
|40
|2.
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|5.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|7.
|16
|6
|7
|3
|22 - 16
|25
|8.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|9.
|16
|6
|5
|5
|17 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|13 - 16
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|16 - 12
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|13.
|16
|5
|6
|5
|18 - 15
|21
|14.
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|15.
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|16.
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|17.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|14 - 28
|11
|19.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|11 - 23
|10
|20.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|10.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|13
|12.
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|12.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|13.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4