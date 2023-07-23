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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 16.
Сантос
2:2
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
1:0
24' Гол
Леонардо Маркос
64' Желтая карточка
Joao Lucas2
70' Желтая карточка
Лукас Жан
70' Желтая карточка
Adryelson
76' Желтая карточка
Марсал Фернандо
2:0
81' Гол
Леонардо Маркос
2:1
84' Гол
Соарес Франсиско
2:2
87' Гол
Adryelson
89' Желтая карточка
Matias Segovia
90' Желтая карточка
Насименто Алекс
90'+12
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
16
Додо
Родолфо
14
Rodrigo
Fernandez2
19
Дуглас
XV
8
Лукас
Жан
23
Лима
Лукас
III
20
Мендоса
Стивен
9
Леонардо
Маркос
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
94
Сампайо
Филипе
21
Марсал
Фернандо
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
11
Henrique
Luis
Сантос
4-4-2
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3

История личных встреч

Сантос
Ботафого Рио-де-Жанейро

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
3:0
СA
2:0
ПА
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:1
П
0:0
П
0:0
ПА
2:0
К
3:0
К
1:1
К
4:2
КБ
2:2
ПА
0:3

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.71

Среднее время на гол

51
126

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Среднее время на гол

70
102

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.53
0.8

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
112

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 6 (2) 0.38
Мендоса Стивен 5 (1) 0.31
Deivid de Souza 2 0.13
Angelo Borges 2 0.13
Лима Лукас III 1 0.06
Габриэль Эдуардо 1 0.06
Rodrigo Fernandez2 1 0.06
Сотельдо Йеферсон 0 0
Лукас Жан 0 0
Joao Lucas2 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 11 (4) 0.69
Эдуардо Карлос II 4 0.25
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.13
Энрике Луис III 2 0.13
Сантос Жуниор 2 0.13
Ди Пласидо Леонель 1 0.06
Че Че 1 0.06
Куэста Виктор 1 0.06
Adryelson 1 0.06
Виктор Жоао II 1 0.06
Данило Барбоза 1 0.06
Насименто Матеус 1 0.06
Марсал Фернандо 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 6 0
Дуглас XV 5 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 1
Luan Dias 3 0
Сотельдо Йеферсон 1 1
Мессиас 2 0
Deivid de Souza 2 0
Joaquim 2 0
Лима Лукас III 2 0
Sandry Santos 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мезенга Бруно 1 0
Мендоса Стивен 1 0
Жуан Пауло 1 0
Lucas Pires 1 0
Лукас Жан 1 0
Lucas Braga 1 0
Насименто Алекс 1 0
Joao Lucas2 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Angelo Borges 1 0
Daniel Rivera 1 0
Kevyson 1 0
Odair Hellmann 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 6 0
Соарес Франсиско 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Luis Castro 3 1
Рафаэль да Сильва 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Adryelson 3 0
Угу Мигель 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Че Че 2 0
Сампайо Филипе 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0

Результаты матчей

Сантос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

5
3
Сантос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

1
16
Сантос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

17
3

Волевые поражения

6
19

Голы по времени матча

Забито

15
12
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
4
33%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Забито

3
16
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 8
13 Не забивали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
33%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
33%
3
19%
76-90

Пропущено

12
1
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
100%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

18
28
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 14
7 Не забивали 1
3
17%
3
11%
1-15
5
28%
5
18%
16-30
3
17%
2
7%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
1
6%
7
25%
61-75
3
17%
7
25%
76-90

Пропущено

25
9
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
2
22%
16-30
4
16%
3
33%
31-45
4
16%
2
22%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
7
28%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0
Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0

Результаты матчей

Сантос
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
5 раз 63%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
9 раз 56%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сантос
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
7
1
3
6
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
11
5
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 13 1 2 28 - 9 40
2.
Гремио
 15 9 2 4 25 - 20 29
3.
Фламенго
 16 8 4 4 28 - 19 28
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 7 2 28 - 14 28
5.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
6.
Сан-Паулу
 16 7 4 5 23 - 16 25
7.
Ред Булл Брагантино
 16 6 7 3 22 - 16 25
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 16 7 3 6 20 - 18 24
9.
Форталеза Сеара
 16 6 5 5 17 - 15 23
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 5 5 13 - 16 23
11.
Крузейро
 16 6 4 6 16 - 12 22
12.
Куяба
 16 6 4 6 16 - 18 22
13.
Атлетико Минейро
 16 5 6 5 18 - 15 21
14.
Сантос
 16 4 5 7 18 - 25 17
15.
Коринтианс
 15 4 4 7 12 - 17 16
16.
Гойяс
 16 4 3 9 15 - 26 15
17.
Байя
 16 3 5 8 15 - 23 14
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Васко да Гама
 0:0 15 2 4 9 11 - 23 10
20.
Америка Минейро
 15 2 4 9 17 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 8 6 1 1 14 - 7 19
5.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 4 2 1 7 - 4 14
11.
Сантос
 9 3 4 2 15 - 13 13
12.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
18.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 0:0 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
13.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
14.
Васко да Гама
 0:0 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
17.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
18.
Сантос
 7 1 1 5 3 - 12 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 11 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сантос Леонардо Маркос 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Луис Энрике уходит с поля. Виктор Жоао II выходит вместо него
    • 24'
      Лукас Жан сделал результативную передачу.
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