Тур: 16.
0:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
45'
34
Уртадо
Хосе
4
Natan
19
Саша
Эдуардо
33
Рочет
Серхио
30
Джонни
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
4 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
21 _Talisson
-
38 Cipriano
-
50 Marcelo Braz
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
-
1 KeillerВратарь
- Полузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
-
26 Estevao
-
21 Igor Gomes
-
41 Matheus Dias
-
-
36 Thauan Lara
-
38 Jean Dias
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|6
|0.38
|Борбас Тиаго
|4
|0.25
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.13
|Henry Mosquera
|2
|0.13
|Helio Junio
|2
|0.13
|Фернандес Матеус
|1
|0.06
|Брунинью Филипе
|1
|0.06
|Витиньо Витор V
|1
|0.06
|Сантос Эдуардо
|1
|0.06
|Алеррандро
|1
|0.06
|Винисиос Маркос
|1
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.19
|Джонни
|2
|0.13
|José Maurisio3
|2
|0.13
|Адриано Луис
|1
|0.06
|Jean Dias
|1
|0.06
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.06
|Де Пена Карлос
|1
|0.06
|Ромуло
|1
|0.06
|Alexandre Zurawski
|1
|0.06
|Патрик Алан
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Да Силва Джадсом
|5
|0
|Витиньо Витор V
|5
|0
|Капишаба Жуниньо
|4
|0
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Де Пена Карлос
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Lucca
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
3
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
7
Ред Булл Брагантино
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
9
10
Голы по времени матча
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
33%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
22
13
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
2
9%
2
15%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
4
18%
3
23%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
5
23%
4
31%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
19%
3
19%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
31%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1
Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
62
34
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
78
411
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|13
|0
|3
|26 - 8
|39
|2.
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|5.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|7.
|0:0
|16
|6
|7
|3
|22 - 16
|25
|8.
|15
|7
|2
|6
|20 - 18
|23
|9.
|16
|6
|5
|5
|17 - 15
|23
|10.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|13 - 16
|23
|11.
|0:1
|16
|6
|4
|6
|16 - 12
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|13.
|16
|5
|6
|5
|18 - 15
|21
|14.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|15.
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|16.
|1:0
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|17.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|14 - 28
|11
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|20.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|6.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|10.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|11.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|12.
|0:1
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|2.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|3.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|12.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|13.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|14.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|18.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4