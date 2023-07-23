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Бразилия: Серия A
2023

Тур: 16.
Ред Булл Брагантино
0:0
Второй тайм: 46'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
45' Желтая карточка
Уртадо Хосе

Ход матча

45'
Уртадо Хосе
 
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.08
3.65
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
30
Видхаупер
Патрик
Луан
4
Natan
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
7
Рамирес
Эрик
II
27
Винисиос
Маркос
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
25
Меркадо
Габриэль
22
Nicolas
Hernandez2
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
20
Арангис
Чарлес
14
Де
Пена
Карлос
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
13
Валенсия
Эннер
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 6 0.38
Борбас Тиаго 4 0.25
Капишаба Жуниньо 2 0.13
Henry Mosquera 2 0.13
Helio Junio 2 0.13
Фернандес Матеус 1 0.06
Брунинью Филипе 1 0.06
Витиньо Витор V 1 0.06
Сантос Эдуардо 1 0.06
Алеррандро 1 0.06
Винисиос Маркос 1 0.06
Эвангелиста Лукас 0 0
Рамирес Эрик II 0 0
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.19
Джонни 2 0.13
José Maurisio3 2 0.13
Адриано Луис 1 0.06
Jean Dias 1 0.06
Энрике Педро 1 (1) 0.06
Де Пена Карлос 1 0.06
Ромуло 1 0.06
Alexandre Zurawski 1 0.06
Патрик Алан 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швенгбер Клейтон 4 1
Да Силва Джадсом 5 0
Витиньо Витор V 5 0
Капишаба Жуниньо 4 0
Фернандес Матеус 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Саша Эдуардо 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Helio Junio 2 0
Силва Адерлан 0 1
Рамирес Эрик II 1 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Алеррандро 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Видхаупер Патрик Луан 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Henry Mosquera 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 5 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Патрик Алан 3 0
Моледо Родриго 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Витао 3 0
Джонни 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Lucca 1 0
Ромуло 1 0
John Victor 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Barros 1 0
Jean Dias 1 0
Matheus Dias 1 0
Mano Menezes 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
3
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

7
7
Ред Булл Брагантино
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

9
10

Голы по времени матча

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
33%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

22
13
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
2
9%
2
15%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
4
18%
3
23%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
5
23%
4
31%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
19%
3
19%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
31%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1
Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
6
2
1.5
3
4
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 16 13 0 3 26 - 8 39
2.
Гремио
 15 9 2 4 25 - 20 29
3.
Фламенго
 16 8 4 4 28 - 19 28
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 7 2 28 - 14 28
5.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
6.
Сан-Паулу
 16 7 4 5 23 - 16 25
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 16 6 7 3 22 - 16 25
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 7 2 6 20 - 18 23
9.
Форталеза Сеара
 16 6 5 5 17 - 15 23
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 16 6 5 5 13 - 16 23
11.
Крузейро
 0:1 16 6 4 6 16 - 12 22
12.
Куяба
 16 6 4 6 16 - 18 22
13.
Атлетико Минейро
 16 5 6 5 18 - 15 21
14.
Сантос
 1:0 16 5 4 7 17 - 23 19
15.
Коринтианс
 15 4 4 7 12 - 17 16
16.
Гойяс
 1:0 16 4 3 9 15 - 26 15
17.
Байя
 16 3 5 8 15 - 23 14
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Америка Минейро
 15 2 4 9 17 - 33 10
20.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 8 6 1 1 14 - 7 19
5.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
10.
Сантос
 1:0 9 4 3 2 14 - 11 15
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 4 2 1 7 - 4 14
12.
Крузейро
 0:1 9 3 1 5 4 - 7 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Гойяс
 1:0 7 2 2 3 8 - 12 8
18.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 0:1 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
13.
Гойяс
 1:0 9 2 1 6 7 - 14 7
14.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
16.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
17.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
18.
Сантос
 1:0 7 1 1 5 3 - 12 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Уртадо Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.08
3.65
5.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ред Булл Брагантино 0:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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