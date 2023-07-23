Тур: 16.
Ход матча
28'
0:1
29'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Jussa
23
Machado
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
23
Tadeu
I
2
Магиньо
6
Sander
12
Willian
VI
45
Joao
Magno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
21 Gilberto IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
-
14 КаикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Reynaldo2
-
-
-
8 Neto XI
-
-
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 SanderЗащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Joao MagnoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
-
77 Аллано ЛимаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
95 Dodozinho
-
-
-
55 Luis Oyama
-
66 Hugo Farias
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Крузейро
Гойяс
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.88
0.75
Среднее время на гол
48
120
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
0.88
0.5
Среднее время на гол
102
180
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.63
Тотал матчей
2.5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
144
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|3
|0.19
|Gilberto IV
|3
|0.19
|Уэсли Лопес
|3
|0.19
|Хавьер Марлон
|2
|0.13
|Machado
|1
|0.06
|Рамиро
|1
|0.06
|Дурадо Энрике
|1
|0.06
|Маркес Лукас
|1
|0.06
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Melo
|2
|0.13
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.13
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.13
|Магиньо
|2
|0.13
|Joao Magno
|2
|0.13
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.06
|Alesson Batista
|1
|0.06
|Everton Morelli
|1
|0.06
|Lucas Halter
|1
|0.06
|Dodozinho
|1
|0.06
|Sander
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Виллиам Фуртадо
|3
|0
|Нерис
|3
|0
|Хавьер Марлон
|3
|0
|Jussa
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Рафаэл Кабрал
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Gilberto IV
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Насименто Бруно III
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|6
|1
|Bruno Melo
|6
|0
|Lucas Halter
|4
|1
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Гильерме Маркес
|2
|1
|Willian VI
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Аллано Лима
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Everton Morelli
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Joao Magno
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Гойяс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
5
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гойяс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
11
7
Крузейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Гойяс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
11
12
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
2
29%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
27%
3
20%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Пропущено
12
25
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
1
8%
4
16%
1-15
2
17%
6
24%
16-30
3
25%
4
16%
31-45
2
17%
6
24%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0
Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2
Гойяс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2
Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0
Результаты матчей
Крузейро
Гойяс
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
43
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
34
17
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
411
411
213
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|13
|0
|3
|26 - 8
|39
|2.
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|5.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|7.
|0:0
|16
|6
|7
|3
|22 - 16
|25
|8.
|15
|7
|2
|6
|20 - 18
|23
|9.
|16
|6
|5
|5
|17 - 15
|23
|10.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|13 - 16
|23
|11.
|0:1
|16
|6
|4
|6
|16 - 12
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|13.
|16
|5
|6
|5
|18 - 15
|21
|14.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|15.
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|16.
|1:0
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|17.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|14 - 28
|11
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|20.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|6.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|10.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|11.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|12.
|0:1
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|2.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|3.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|12.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|13.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|14.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|18.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4