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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 16.
Крузейро
0:1
Перерыв
Гойяс
0'
0:1
28' Гол
Joao Magno
29' Желтая карточка
Рафаэл Кабрал
45' Желтая карточка
Willian VI

Ход матча

28'
0:1
Joao Magno
(Sander)
29'
Рафаэл Кабрал
 
45'
 
Willian VI
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Гойяс
3.90
4.03
7.06
Все Коэффициенты
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
6
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
23
Machado
7
Витал
Матеус
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
9
Насименто
Бруно
III
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
4
Sidimar
Fernando
Cigolini
6
Sander
12
Willian
VI
40
Everton
Morelli
60
Гильерме
Маркес
70
Оливейро
Андерсон
II
45
Joao
Magno
7
Vinicius
XII
Крузейро
4-3-3
Гойяс
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Гойяс

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
0:1
БСА
1:2
БСА
5:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.88
0.75

Среднее время на гол

48
120

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

0.88
0.5

Среднее время на гол

102
180

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Тотал матчей

2.5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
144

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 3 0.19
Gilberto IV 3 0.19
Уэсли Лопес 3 0.19
Хавьер Марлон 2 0.13
Machado 1 0.06
Рамиро 1 0.06
Дурадо Энрике 1 0.06
Маркес Лукас 1 0.06
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Igor Marques 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Melo 2 0.13
Гильерме Маркес 2 (1) 0.13
Matheus Peixoto 2 (1) 0.13
Магиньо 2 0.13
Joao Magno 2 0.13
Аподи Диаллиссон 1 0.06
Alesson Batista 1 0.06
Everton Morelli 1 0.06
Lucas Halter 1 0.06
Dodozinho 1 0.06
Sander 0 0
Диего Рибас 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 3 0
Рамиро 3 0
Виллиам Фуртадо 3 0
Нерис 3 0
Хавьер Марлон 3 0
Jussa 3 0
Wallisson 3 0
Рафаэл Кабрал 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Gilberto IV 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Machado 1 0
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Насименто Бруно III 1 0
Igor Marques 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики 1 0
Vinicius Robert 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 6 1
Bruno Melo 6 0
Lucas Halter 4 1
Ze Ricardo2 5 0
Гильерме Маркес 2 1
Willian VI 3 0
Диего Рибас 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Alesson Batista 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Бруно Араужо 1 0
Vinicius XII 1 0
Аллано Лима 1 0
Лукас Джонни 1 0
Everton Morelli 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Luis Oyama 1 0
Matheus Santos 1 0
Joao Magno 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0

Результаты матчей

Крузейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Гойяс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
5
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гойяс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

11
7
Крузейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Гойяс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
2
29%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
27%
3
20%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Пропущено

12
25
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
1
8%
4
16%
1-15
2
17%
6
24%
16-30
3
25%
4
16%
31-45
2
17%
6
24%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0
Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2
Гойяс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2
Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0

Результаты матчей

Крузейро
Гойяс

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
1
7
2
5
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 16 13 0 3 26 - 8 39
2.
Гремио
 15 9 2 4 25 - 20 29
3.
Фламенго
 16 8 4 4 28 - 19 28
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 7 2 28 - 14 28
5.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
6.
Сан-Паулу
 16 7 4 5 23 - 16 25
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 16 6 7 3 22 - 16 25
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 7 2 6 20 - 18 23
9.
Форталеза Сеара
 16 6 5 5 17 - 15 23
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 16 6 5 5 13 - 16 23
11.
Крузейро
 0:1 16 6 4 6 16 - 12 22
12.
Куяба
 16 6 4 6 16 - 18 22
13.
Атлетико Минейро
 16 5 6 5 18 - 15 21
14.
Сантос
 1:0 16 5 4 7 17 - 23 19
15.
Коринтианс
 15 4 4 7 12 - 17 16
16.
Гойяс
 1:0 16 4 3 9 15 - 26 15
17.
Байя
 16 3 5 8 15 - 23 14
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Америка Минейро
 15 2 4 9 17 - 33 10
20.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 8 6 1 1 14 - 7 19
5.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
10.
Сантос
 1:0 9 4 3 2 14 - 11 15
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 4 2 1 7 - 4 14
12.
Крузейро
 0:1 9 3 1 5 4 - 7 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Гойяс
 1:0 7 2 2 3 8 - 12 8
18.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 0:1 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
13.
Гойяс
 1:0 9 2 1 6 7 - 14 7
14.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
16.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
17.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
18.
Сантос
 1:0 7 1 1 5 3 - 12 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Виллиан получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Рафаэл Кабрал получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Сандер сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Joao Magno бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Гойяс
3.90
4.03
7.06
Все Коэффициенты
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