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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 16.
Крузейро
0:1
Конец матча
Гойяс
0'
0:1
28' Гол
Joao Magno
28' Желтая карточка
Рафаэл Кабрал
45' Желтая карточка
Willian VI
52' Желтая карточка
Sander
74' Желтая карточка
Joao Magno
77' Желтая карточка
Gilberto IV
84' Желтая карточка
Castan da Silva Luciano
90' Желтая карточка
Hugo Farias
90' Желтая карточка
Насименто Бруно III
90' Желтая карточка
Аллано Лима
90'+8
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
6
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
23
Machado
7
Витал
Матеус
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
9
Насименто
Бруно
III
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
4
Sidimar
Fernando
Cigolini
6
Sander
12
Willian
VI
40
Everton
Morelli
60
Гильерме
Маркес
70
Оливейро
Андерсон
II
45
Joao
Magno
7
Vinicius
XII
Крузейро
4-3-3
Гойяс
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Гойяс

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
0:1
БСА
1:2
БСА
5:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.88
0.75

Среднее время на гол

48
120

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

0.88
0.5

Среднее время на гол

102
180

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Тотал матчей

2.5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
144

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 3 0.19
Gilberto IV 3 0.19
Уэсли Лопес 3 0.19
Хавьер Марлон 2 0.13
Machado 1 0.06
Рамиро 1 0.06
Дурадо Энрике 1 0.06
Маркес Лукас 1 0.06
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Igor Marques 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Melo 2 0.13
Гильерме Маркес 2 (1) 0.13
Matheus Peixoto 2 (1) 0.13
Магиньо 2 0.13
Joao Magno 2 0.13
Аподи Диаллиссон 1 0.06
Alesson Batista 1 0.06
Everton Morelli 1 0.06
Lucas Halter 1 0.06
Dodozinho 1 0.06
Sander 0 0
Диего Рибас 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 4 0
Рамиро 3 0
Виллиам Фуртадо 3 0
Gilberto IV 3 0
Нерис 3 0
Хавьер Марлон 3 0
Jussa 3 0
Wallisson 3 0
Рафаэл Кабрал 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Насименто Бруно III 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Machado 1 0
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Igor Marques 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики 1 0
Vinicius Robert 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 6 1
Bruno Melo 6 0
Lucas Halter 4 1
Ze Ricardo2 5 0
Willian VI 4 0
Гильерме Маркес 2 1
Диего Рибас 2 0
Аллано Лима 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Alesson Batista 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Joao Magno 2 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Бруно Араужо 1 0
Vinicius XII 1 0
Sander 1 0
Лукас Джонни 1 0
Everton Morelli 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Hugo Farias 1 0
Luis Oyama 1 0
Matheus Santos 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0

Результаты матчей

Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Гойяс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
5
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гойяс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

11
7
Крузейро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Гойяс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
4
25%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
1
8%
4
16%
1-15
3
23%
6
24%
16-30
3
23%
4
16%
31-45
2
15%
6
24%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0
Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2
Гойяс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2
Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0

Результаты матчей

Крузейро
Гойяс

Точный счет

0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
4
3
1
8
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
4
1.5
1
8
2
5
2.5
1
8
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
4
12
1.5
4
12
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 13 1 2 28 - 9 40
2.
Гремио
 15 9 2 4 25 - 20 29
3.
Фламенго
 16 8 4 4 28 - 19 28
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 7 7 2 28 - 14 28
5.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
6.
Сан-Паулу
 16 7 4 5 23 - 16 25
7.
Ред Булл Брагантино
 16 6 7 3 22 - 16 25
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 16 7 3 6 20 - 18 24
9.
Форталеза Сеара
 16 6 5 5 17 - 15 23
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 5 5 13 - 16 23
11.
Крузейро
 16 6 4 6 16 - 12 22
12.
Куяба
 16 6 4 6 16 - 18 22
13.
Атлетико Минейро
 16 5 6 5 18 - 15 21
14.
Сантос
 16 4 5 7 18 - 25 17
15.
Коринтианс
 15 4 4 7 12 - 17 16
16.
Гойяс
 16 4 3 9 15 - 26 15
17.
Байя
 16 3 5 8 15 - 23 14
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Васко да Гама
 0:0 15 2 4 9 11 - 23 10
20.
Америка Минейро
 15 2 4 9 17 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 8 6 1 1 14 - 7 19
5.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 4 2 1 7 - 4 14
11.
Сантос
 9 3 4 2 15 - 13 13
12.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Гойяс
 7 2 2 3 8 - 12 8
18.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 0:0 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
13.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
14.
Васко да Гама
 0:0 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
17.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
18.
Сантос
 7 1 1 5 3 - 12 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 11 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сантос Леонардо Маркос 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Весь список
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    • 52'
      Сандер получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Маркес Лукас уходит с поля. Wallisson выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Виллиан получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Рафаэл Кабрал получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Сандер сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Joao Magno бьет в цель!
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