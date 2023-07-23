Тур: 16.
0'
0:1
28' ГолJoao Magno
28' Желтая карточкаРафаэл Кабрал
45' Желтая карточкаWillian VI
52' Желтая карточкаSander
74' Желтая карточкаJoao Magno
77' Желтая карточкаGilberto IV
84' Желтая карточкаCastan da Silva Luciano
90' Желтая карточкаHugo Farias
90' Желтая карточкаНасименто Бруно III
90' Желтая карточкаАллано Лима
90'+8
Ход матча
28'
0:1
28'
45'
52'
74'
77'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.58 Победа «Крузейро»
-
18
Jussa
23
Machado
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
23
Tadeu
I
2
Магиньо
6
Sander
12
Willian
VI
45
Joao
Magno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
21 Gilberto IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
-
14 КаикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Reynaldo2
-
-
-
8 Neto XI
-
-
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 SanderЗащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Joao MagnoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
-
77 Аллано ЛимаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
95 Dodozinho
-
-
-
55 Luis Oyama
-
66 Hugo Farias
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Крузейро
Гойяс
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.88
0.75
Среднее время на гол
48
120
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
0.88
0.5
Среднее время на гол
102
180
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.63
Тотал матчей
2.5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
144
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|3
|0.19
|Gilberto IV
|3
|0.19
|Уэсли Лопес
|3
|0.19
|Хавьер Марлон
|2
|0.13
|Machado
|1
|0.06
|Рамиро
|1
|0.06
|Дурадо Энрике
|1
|0.06
|Маркес Лукас
|1
|0.06
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Melo
|2
|0.13
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.13
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.13
|Магиньо
|2
|0.13
|Joao Magno
|2
|0.13
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.06
|Alesson Batista
|1
|0.06
|Everton Morelli
|1
|0.06
|Lucas Halter
|1
|0.06
|Dodozinho
|1
|0.06
|Sander
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|4
|0
|Рамиро
|3
|0
|Виллиам Фуртадо
|3
|0
|Gilberto IV
|3
|0
|Нерис
|3
|0
|Хавьер Марлон
|3
|0
|Jussa
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Рафаэл Кабрал
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Насименто Бруно III
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|6
|1
|Bruno Melo
|6
|0
|Lucas Halter
|4
|1
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Willian VI
|4
|0
|Гильерме Маркес
|2
|1
|Диего Рибас
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Everton Morelli
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Гойяс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
5
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гойяс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
11
7
Крузейро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Гойяс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
11
12
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
14%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Пропущено
13
25
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
1
8%
4
16%
1-15
3
23%
6
24%
16-30
3
23%
4
16%
31-45
2
15%
6
24%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0
Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2
Гойяс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2
Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0
Результаты матчей
Крузейро
Гойяс
Точный счет
0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
43
18
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
54
34
18
25
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
412
412
214
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|28 - 9
|40
|2.
|15
|9
|2
|4
|25 - 20
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|4.
|16
|7
|7
|2
|28 - 14
|28
|5.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|7.
|16
|6
|7
|3
|22 - 16
|25
|8.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|9.
|16
|6
|5
|5
|17 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|13 - 16
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|16 - 12
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|13.
|16
|5
|6
|5
|18 - 15
|21
|14.
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|15.
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|16.
|16
|4
|3
|9
|15 - 26
|15
|17.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|14 - 28
|11
|19.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|11 - 23
|10
|20.
|15
|2
|4
|9
|17 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|10.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|13
|12.
|9
|3
|1
|5
|4 - 7
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|12.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|13.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|9 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|11 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4