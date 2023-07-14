Тур: 25.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
17
Jean
Rosso
33
Gabriel
Diaz
16
Мелано
Лукас
34
Капроф
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Jean RossoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Gabriel DiazПолузащитник
-
16 Мелано ЛукасНападающий
-
34 Капроф ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Walter BouНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
19 Abiel Osorio
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Сармьенто
Велес Сарсфилд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
105
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6 (2)
|0.24
|Мелано Лукас
|4
|0.16
|Javier Fabian Toledo
|4 (1)
|0.16
|Лисандро Лопес III
|3
|0.12
|Sergio Quiroga
|2
|0.08
|Gabriel Diaz
|1
|0.04
|Manuel Monaco
|1
|0.04
|Gonzalo Bettini
|1
|0.04
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Jean Rosso
|0
|0
|Emanuel Hernandez
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.16
|Walter Bou
|3
|0.12
|Пратто Лукас
|3 (1)
|0.12
|Julian Fernandez
|3
|0.12
|Abiel Osorio
|2
|0.08
|Gianluca Prestianni
|2
|0.08
|Elias Cabrera
|1
|0.04
|Хианетти Лаутаро
|1
|0.04
|Ортега Франсиско
|1
|0.04
|Santiago Castro
|1
|0.04
|Jose Florentin
|1
|0.04
|Lenny Lobato
|0
|0
|Christian Ordonez
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|8
|0
|Лисандро Лопес III
|7
|0
|Гарсия Мануэль
|5
|1
|Javier Fabian Toledo
|6
|0
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Мартинес Фернардо
|5
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|1
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Ayrton Cougo
|3
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Manuel Monaco
|3
|0
|Мелано Лукас
|2
|0
|Капроф Хуан
|2
|0
|Emanuel Hernandez
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Guido Mainero
|0
|1
|Донатти Алехандро
|1
|0
|Franco Sbutoni
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|6
|1
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Abiel Osorio
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Damian Fernandez
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Christian Ordonez
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
|Elias Cabrera
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Велес Сарсфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
5
Сармьенто
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Велес Сарсфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
6
16
Сармьенто
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Велес Сарсфилд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
10
21
Голы по времени матча
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
5
42%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
1
14%
5
29%
29%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
2
29%
4
24%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Забито
22
24
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
32%
6
25%
76-90
Пропущено
22
24
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
5
23%
2
8%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
6
27%
1
4%
46-60
4
18%
5
21%
61-75
2
9%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1
Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2
Результаты матчей
Сармьенто
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 54%
1
5 раз 21%
2
3 раза 13%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
85
47
49
38
310
29
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
65
211
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1113
Больше Меньше
1410
618
519
321
321
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|42 - 15
|54
|2.
|24
|13
|6
|5
|38 - 20
|45
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|24
|11
|8
|5
|33 - 23
|41
|5.
|0:0
|25
|11
|8
|6
|31 - 19
|41
|6.
|24
|10
|9
|5
|27 - 19
|39
|7.
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|8.
|0:0
|25
|10
|8
|7
|31 - 26
|38
|9.
|24
|10
|5
|9
|26 - 22
|35
|10.
|24
|10
|5
|9
|20 - 21
|35
|11.
|24
|9
|7
|8
|26 - 19
|34
|12.
|24
|8
|9
|7
|22 - 21
|33
|13.
|24
|9
|5
|10
|25 - 27
|32
|14.
|24
|8
|8
|8
|31 - 31
|32
|15.
|24
|7
|10
|7
|24 - 28
|31
|16.
|24
|7
|9
|8
|22 - 27
|30
|17.
|24
|7
|8
|9
|19 - 24
|29
|18.
|0:0
|25
|7
|8
|10
|22 - 22
|29
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|24
|7
|7
|10
|20 - 32
|28
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|0:0
|25
|5
|11
|9
|23 - 25
|26
|23.
|24
|6
|7
|11
|17 - 30
|25
|24.
|24
|5
|10
|9
|22 - 29
|25
|25.
|24
|5
|10
|9
|17 - 25
|25
|26.
|24
|4
|13
|7
|19 - 27
|25
|27.
|24
|4
|7
|13
|16 - 28
|19
|28.
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|2.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|3.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|6.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|9.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|10.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|11.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|12.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|13.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|15.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|17.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|0:0
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 12
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|26.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|13 - 8
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|12.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|13.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|14.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|16.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|17.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|18.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|19.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|21.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|7 - 14
|9
|22.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|23.
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|24.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|26.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|27.
|13
|1
|3
|9
|7 - 16
|6
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 8