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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Сармьенто
0:0
Первый тайм: 8'
Велес Сарсфилд
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Велес Сарсфилд
2.95
3.05
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Девекки
Хосе
18
Донатти
Алехандро
2
Инсаурральде
Хуан
6
Franco
Sbutoni
25
Gonzalo
Bettini
17
Jean
Rosso
29
Гарсия
Мануэль
10
Sergio
Quiroga
33
Gabriel
Diaz
16
Мелано
Лукас
34
Капроф
Хуан
22
Леонардо
Буриан
29
Хара
Леонардо
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
4
Roberto
Garcia
7
Jose
Florentin
5
Ортега
Франсиско
21
Мендез
Начо
42
Gianluca
Prestianni
9
Santiago
Castro
10
Walter
Bou
Сармьенто
3-5-2
Велес Сарсфилд
3-4-3

История личных встреч

Сармьенто
Велес Сарсфилд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
1:2
П
5:1
ТМК
1:0
П
1:0
П
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.24
Мелано Лукас 4 0.16
Javier Fabian Toledo 4 (1) 0.16
Лисандро Лопес III 3 0.12
Sergio Quiroga 2 0.08
Gabriel Diaz 1 0.04
Manuel Monaco 1 0.04
Gonzalo Bettini 1 0.04
Мартинес Фернардо 0 0
Гарсия Мануэль 0 0
Jean Rosso 0 0
Emanuel Hernandez 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.16
Walter Bou 3 0.12
Пратто Лукас 3 (1) 0.12
Julian Fernandez 3 0.12
Abiel Osorio 2 0.08
Gianluca Prestianni 2 0.08
Elias Cabrera 1 0.04
Хианетти Лаутаро 1 0.04
Ортега Франсиско 1 0.04
Santiago Castro 1 0.04
Jose Florentin 1 0.04
Lenny Lobato 0 0
Christian Ordonez 0 0
Хара Леонардо 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 8 0
Лисандро Лопес III 7 0
Гарсия Мануэль 5 1
Javier Fabian Toledo 6 0
Инсаурральде Хуан 4 1
Мартинес Фернардо 5 0
Harrinson Mancilla 2 1
Gonzalo Bettini 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Franco Quinteros 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Мелано Лукас 2 0
Капроф Хуан 2 0
Emanuel Hernandez 2 0
Israel Damonte 0 1
Guido Mainero 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Luciano Gondou 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 6 1
Хианетти Лаутаро 5 0
Miguel Brizuela 4 0
Гомес Валентин 4 0
Abiel Osorio 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Дженсон Лукас 2 1
Годин Диего 3 0
Пратто Лукас 3 0
Tomas Ezequiel Guidara 3 0
Ортега Франсиско 1 1
Damian Fernandez 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Christian Ordonez 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Мендез Начо 1 0
Lenny Lobato 1 0
Santiago Castro 1 0
Elias Cabrera 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Велес Сарсфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
5
Сармьенто
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Велес Сарсфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

6
16
Сармьенто
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Велес Сарсфилд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

10
21

Голы по времени матча

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
5
42%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
1
14%
5
29%
29%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
2
29%
4
24%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Забито

22
24
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
32%
6
25%
76-90

Пропущено

22
24
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
5
23%
2
8%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
6
27%
1
4%
46-60
4
18%
5
21%
61-75
2
9%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1
Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2

Результаты матчей

Сармьенто
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 54%
1
5 раз 21%
2
3 раза 13%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
7
1.5
4
9
3
8
2.5
3
10
2
9
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
6
5
2
11
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
13
0.5
Больше Меньше
14
10
6
18
1.5
5
19
3
21
2.5
3
21
2
22
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 24 13 6 5 38 - 20 45
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 0:0 25 11 8 6 31 - 19 41
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Росарио Сентраль
 24 10 9 5 32 - 25 39
8.
Годой Крус
 0:0 25 10 8 7 31 - 26 38
9.
Бока Хуниорс
 24 10 5 9 26 - 22 35
10.
Бельграно
 24 10 5 9 20 - 21 35
11.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
14.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 8 9 19 - 24 29
18.
Сармьенто
 0:0 25 7 8 10 22 - 22 29
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 24 7 7 10 20 - 32 28
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Велес Сарсфилд
 0:0 25 5 11 9 23 - 25 26
23.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
24.
Индепендьенте Авельянеда
 24 5 10 9 22 - 29 25
25.
Унион Санта-Фе
 24 5 10 9 17 - 25 25
26.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
27.
Уракан
 24 4 7 13 16 - 28 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
2.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 0:0 12 7 4 1 21 - 9 25
6.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 0:0 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
14.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
15.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 0:0 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 0:0 12 4 4 4 15 - 12 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 12 5 3 4 13 - 8 18
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 0:0 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
11.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Годой Крус
 0:0 13 3 4 6 10 - 17 13
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
14.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
15.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
16.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
17.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
19.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
20.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
21.
Велес Сарсфилд
 0:0 12 2 3 7 7 - 14 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
23.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
24.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
25.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
26.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 8
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Велес Сарсфилд
2.95
3.05
2.95
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