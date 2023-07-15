  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Сармьенто
1:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
21' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
90' Желтая карточка
Roberto Garcia
90' Желтая карточка
Леонардо Буриан
1:0
90' Пенальти
Manuel Monaco
1:1
90' Гол
Хара Леонардо
90'+15
1
Девекки
Хосе
18
Донатти
Алехандро
2
Инсаурральде
Хуан
6
Franco
Sbutoni
25
Gonzalo
Bettini
33
Gabriel
Diaz
17
Jean
Rosso
29
Гарсия
Мануэль
10
Sergio
Quiroga
16
Мелано
Лукас
34
Капроф
Хуан
22
Леонардо
Буриан
4
Roberto
Garcia
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
29
Хара
Леонардо
5
Ортега
Франсиско
42
Gianluca
Prestianni
21
Мендез
Начо
7
Jose
Florentin
9
Santiago
Castro
10
Walter
Bou
Сармьенто
5-3-2
Велес Сарсфилд
5-3-2

История личных встреч

Сармьенто
Велес Сарсфилд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
1:2
П
5:1
ТМК
1:0
П
1:0
П
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.24
Мелано Лукас 4 0.16
Javier Fabian Toledo 4 (1) 0.16
Лисандро Лопес III 3 0.12
Sergio Quiroga 2 0.08
Manuel Monaco 2 (1) 0.08
Gabriel Diaz 1 0.04
Gonzalo Bettini 1 0.04
Мартинес Фернардо 0 0
Гарсия Мануэль 0 0
Jean Rosso 0 0
Emanuel Hernandez 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.16
Walter Bou 3 0.12
Пратто Лукас 3 (1) 0.12
Julian Fernandez 3 0.12
Abiel Osorio 2 0.08
Gianluca Prestianni 2 0.08
Elias Cabrera 1 0.04
Хара Леонардо 1 0.04
Хианетти Лаутаро 1 0.04
Ортега Франсиско 1 0.04
Santiago Castro 1 0.04
Jose Florentin 1 0.04
Lenny Lobato 0 0
Christian Ordonez 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 8 0
Лисандро Лопес III 7 0
Гарсия Мануэль 5 1
Javier Fabian Toledo 6 0
Инсаурральде Хуан 4 1
Мартинес Фернардо 5 0
Gonzalo Bettini 4 0
Harrinson Mancilla 2 1
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Franco Quinteros 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Мелано Лукас 2 0
Капроф Хуан 2 0
Emanuel Hernandez 2 0
Israel Damonte 0 1
Guido Mainero 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Luciano Gondou 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 6 1
Хианетти Лаутаро 5 0
Miguel Brizuela 4 0
Гомес Валентин 4 0
Abiel Osorio 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Дженсон Лукас 2 1
Годин Диего 3 0
Пратто Лукас 3 0
Tomas Ezequiel Guidara 3 0
Ортега Франсиско 1 1
Damian Fernandez 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Christian Ordonez 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Леонардо Буриан 1 0
Roberto Garcia 1 0
Мендез Начо 1 0
Lenny Lobato 1 0
Santiago Castro 1 0
Elias Cabrera 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Велес Сарсфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
6
Сармьенто
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Велес Сарсфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

6
16
Сармьенто
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Велес Сарсфилд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

11
22

Голы по времени матча

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
6
38%
3
38%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
5
38%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
1
14%
5
29%
29%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
2
29%
4
24%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Забито

23
25
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
3
13%
6
24%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
8
35%
7
28%
76-90

Пропущено

23
25
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
5
22%
2
8%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
6
26%
1
4%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
3
13%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1
Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2

Результаты матчей

Сармьенто
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
4:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
4
9
3
9
2.5
3
10
2
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
7
5
2
11
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
13
0.5
Больше Меньше
15
10
6
19
1.5
5
20
3
22
2.5
3
22
2
23
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 0:0 25 13 7 5 38 - 20 46
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Росарио Сентраль
 24 10 9 5 32 - 25 39
8.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
9.
Бока Хуниорс
 24 10 5 9 26 - 22 35
10.
Бельграно
 24 10 5 9 20 - 21 35
11.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
14.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 8 9 19 - 24 29
18.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 24 7 7 10 20 - 32 28
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
23.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
24.
Индепендьенте Авельянеда
 24 5 10 9 22 - 29 25
25.
Унион Санта-Фе
 24 5 10 9 17 - 25 25
26.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
27.
Уракан
 0:0 25 4 8 13 16 - 28 20
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
2.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 0:0 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
14.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
15.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Уракан
 0:0 12 3 5 4 9 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
28.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 0:0 12 6 4 2 22 - 12 22
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
11.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
14.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
15.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
16.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
17.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
19.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
20.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
21.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
23.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
24.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
25.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
26.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Уракан
 0:0 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 8
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сармьенто 1:1 Велес Сарсфилд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     