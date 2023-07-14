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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Годой Крус
0:0
Первый тайм: 8'
Дефенса и Хустисия
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.45
3.50
3.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Родригес
Диего
II
26
Mateo
Mendoza
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
32
Gonzalo
Abrego
25
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
8
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
23
Болонья
Энрике
32
Agustin
Sant'Anna
6
Nazareno
Colombo
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
4
Nicolas
Tripicchio
5
Facundo
Gutierrez
17
Gabriel
Alanis
35
Facundo
Schamine
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
Годой Крус
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Дефенса и Хустисия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:2
С
2:0
С
0:1
С
3:2
П
0:0
П
1:1
П
1:1
КА
3:3

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 6 0.24
Salomon Rodriguez 4 0.16
Конечни Томас 4 0.16
Gonzalo Abrego 3 0.12
Родригес Диего II 3 (3) 0.12
Hernan Lopez 2 0.08
Enzo Larrosa 2 0.08
Thomas Galdames 1 0.04
Nicolas Fernandez3 1 0.04
Braian Salvareschi 1 0.04
Silvio Ulariaga 1 0.04
Julian Eseiza 1 0.04
Pier Barrios 0 0
Federico Rasmussen 0 0
Matias Ramirez 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 12 (3) 0.48
Солари Сантьяго 4 0.16
Gaston Togni 3 0.12
Juan Bautista Miritello 3 (1) 0.12
David Barbona 2 0.08
Кардона Томас 2 0.08
Facundo Gutierrez 1 0.04
Gabriel Alanis 1 0.04
Rodrigo Bogarin 1 0.04
Nazareno Colombo 1 0.04
Agustin Sant'Anna 0 0
Сото Алексис 0 0
Lautaro Tomas Escalante 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 7 0
Hernan Lopez 6 0
Nicolas Fernandez3 6 0
Lucas Arce 5 0
Bruno Sosa 5 0
Thomas Galdames 3 1
Braian Salvareschi 3 1
Federico Rasmussen 4 0
Salomon Rodriguez 4 0
Родригес Диего II 3 0
Enzo Larrosa 1 1
Cristian Nunez 2 0
Конечни Томас 2 0
Чинголани Лусиано 2 0
Gonzalo Abrego 2 0
Juan Andres Meli 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Matias Ramirez 1 0
Julian Eseiza 1 0
Gaston Pedernera 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 10 0
Facundo Gutierrez 4 2
Agustin Sant'Anna 6 0
Lautaro Tomas Escalante 4 1
Сото Алексис 5 0
Nazareno Colombo 5 0
Малатини Хулиан 4 0
Солари Сантьяго 3 0
David Barbona 3 0
Nicolas Fernandez I 3 0
Angel Benitez 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Кастеллани Гонсало 1 1
Rodrigo Bogarin 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Dario Caceres 1 0
Edwin Mosquera 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
2
Годой Крус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Дефенса и Хустисия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

8
14
Годой Крус
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (13)
33% (8)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Дефенса и Хустисия
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

13
16

Голы по времени матча

Забито

20
13
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
10%
3
23%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
1
5%
5
38%
61-75
5
25%
2
15%
76-90

Пропущено

10
8
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
17
1 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
5
50%
3
18%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
12%
4
33%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
3
18%
4
33%
76-90

Забито

30
30
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
2
7%
4
13%
1-15
6
20%
3
10%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
4
13%
6
20%
61-75
10
33%
5
17%
76-90

Пропущено

27
20
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
5
19%
5
25%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
6
22%
3
15%
31-45
5
19%
4
20%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
3
11%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1
Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1
Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2

Результаты матчей

Годой Крус
Дефенса и Хустисия

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
4
1.5
5
8
3
8
2.5
1
12
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
4
2
11
1.5
5
6
1
12
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
19
5
9
15
1.5
10
14
4
20
2.5
2
22
2
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 24 13 6 5 38 - 20 45
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 0:0 25 11 8 6 31 - 19 41
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Росарио Сентраль
 24 10 9 5 32 - 25 39
8.
Годой Крус
 0:0 25 10 8 7 31 - 26 38
9.
Бока Хуниорс
 24 10 5 9 26 - 22 35
10.
Бельграно
 24 10 5 9 20 - 21 35
11.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
14.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 8 9 19 - 24 29
18.
Сармьенто
 0:0 25 7 8 10 22 - 22 29
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 24 7 7 10 20 - 32 28
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Велес Сарсфилд
 0:0 25 5 11 9 23 - 25 26
23.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
24.
Индепендьенте Авельянеда
 24 5 10 9 22 - 29 25
25.
Унион Санта-Фе
 24 5 10 9 17 - 25 25
26.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
27.
Уракан
 24 4 7 13 16 - 28 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
2.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 0:0 12 7 4 1 21 - 9 25
6.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 0:0 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
14.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
15.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 0:0 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 0:0 12 4 4 4 15 - 12 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 12 5 3 4 13 - 8 18
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 0:0 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
11.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Годой Крус
 0:0 13 3 4 6 10 - 17 13
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
14.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
15.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
16.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
17.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
19.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
20.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
21.
Велес Сарсфилд
 0:0 12 2 3 7 7 - 14 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
23.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
24.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
25.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
26.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 8
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.45
3.50
3.90
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