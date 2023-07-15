Тур: 25.
2:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаAgustin Sant'Anna
35' Желтая карточкаFacundo Schamine
1:0
47' ГолКонечни Томас
51' Желтая карточкаNazareno Colombo
54' Красная карточкаСото Алексис
1:1
62' ГолGaston Togni
2:1
69' ГолSalomon Rodriguez
70' Желтая карточкаSalomon Rodriguez
73' Красная карточкаBruno Sosa
80' Желтая карточкаCristian Nunez
90' Желтая карточкаNicolas Fernandez I
90' Желтая карточкаJuan Andrada
2:2
90' ГолDario Caceres
90'+8
Ход матча
35'
47'
51'
54'
62'
1:1
69'
73'
80'
90'
90'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
25
Bruno
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Годой Крус
Дефенса и Хустисия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|6
|0.24
|Salomon Rodriguez
|5
|0.2
|Конечни Томас
|5
|0.2
|Gonzalo Abrego
|3
|0.12
|Родригес Диего II
|3 (3)
|0.12
|Hernan Lopez
|2
|0.08
|Enzo Larrosa
|2
|0.08
|Thomas Galdames
|1
|0.04
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.04
|Braian Salvareschi
|1
|0.04
|Silvio Ulariaga
|1
|0.04
|Julian Eseiza
|1
|0.04
|Pier Barrios
|0
|0
|Federico Rasmussen
|0
|0
|Matias Ramirez
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|12 (3)
|0.48
|Gaston Togni
|4
|0.16
|Солари Сантьяго
|4
|0.16
|Juan Bautista Miritello
|3 (1)
|0.12
|David Barbona
|2
|0.08
|Кардона Томас
|2
|0.08
|Facundo Gutierrez
|1
|0.04
|Dario Caceres
|1
|0.04
|Gabriel Alanis
|1
|0.04
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.04
|Nazareno Colombo
|1
|0.04
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|7
|0
|Bruno Sosa
|5
|1
|Hernan Lopez
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|6
|0
|Lucas Arce
|5
|0
|Salomon Rodriguez
|5
|0
|Thomas Galdames
|3
|1
|Braian Salvareschi
|3
|1
|Federico Rasmussen
|4
|0
|Cristian Nunez
|3
|0
|Родригес Диего II
|3
|0
|Juan Andrada
|1
|1
|Enzo Larrosa
|1
|1
|Конечни Томас
|2
|0
|Чинголани Лусиано
|2
|0
|Gonzalo Abrego
|2
|0
|Juan Andres Meli
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|10
|0
|Facundo Gutierrez
|4
|2
|Agustin Sant'Anna
|7
|0
|Сото Алексис
|5
|1
|Nazareno Colombo
|6
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|4
|1
|Nicolas Fernandez I
|4
|0
|Малатини Хулиан
|4
|0
|Солари Сантьяго
|3
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|1
|Rodrigo Bogarin
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
|Facundo Schamine
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
4
Годой Крус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Дефенса и Хустисия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
8
14
Годой Крус
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (13)
36% (9)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Дефенса и Хустисия
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
15
18
Голы по времени матча
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
9%
3
20%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
9%
6
40%
61-75
5
23%
3
20%
76-90
Пропущено
12
10
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
10
17
1 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
5
50%
3
18%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
12%
4
33%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
3
18%
4
33%
76-90
Забито
32
32
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
2
6%
4
13%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
5
16%
7
22%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
5
16%
7
22%
61-75
10
31%
6
19%
76-90
Пропущено
29
22
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 12
5
17%
5
23%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
5
17%
5
23%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
4
14%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1
Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1
Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2
Результаты матчей
Годой Крус
Дефенса и Хустисия
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
121
84
58
39
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
84
211
66
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
205
1015
1114
421
223
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|42 - 15
|54
|2.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|38 - 20
|46
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|24
|11
|8
|5
|33 - 23
|41
|5.
|25
|11
|8
|6
|33 - 21
|41
|6.
|24
|10
|9
|5
|27 - 19
|39
|7.
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|8.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|9.
|24
|10
|5
|9
|26 - 22
|35
|10.
|24
|10
|5
|9
|20 - 21
|35
|11.
|24
|9
|7
|8
|26 - 19
|34
|12.
|24
|8
|9
|7
|22 - 21
|33
|13.
|24
|9
|5
|10
|25 - 27
|32
|14.
|24
|8
|8
|8
|31 - 31
|32
|15.
|24
|7
|10
|7
|24 - 28
|31
|16.
|24
|7
|9
|8
|22 - 27
|30
|17.
|24
|7
|8
|9
|19 - 24
|29
|18.
|25
|7
|8
|10
|23 - 23
|29
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|24
|7
|7
|10
|20 - 32
|28
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|25
|5
|11
|9
|24 - 26
|26
|23.
|24
|6
|7
|11
|17 - 30
|25
|24.
|24
|5
|10
|9
|22 - 29
|25
|25.
|24
|5
|10
|9
|17 - 25
|25
|26.
|24
|4
|13
|7
|19 - 27
|25
|27.
|0:0
|25
|4
|8
|13
|16 - 28
|20
|28.
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|2.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|3.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|6.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|9.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|10.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|11.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|12.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|13.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|15.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|17.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|26.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|27.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|2.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|13.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|14.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|16.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|17.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|18.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|19.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|22.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|23.
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|24.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|26.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|27.
|0:0
|13
|1
|3
|9
|7 - 16
|6
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 8