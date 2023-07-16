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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Бельграно
0:1
Второй тайм: 49'
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
0:1
31' Гол
Марони Гонсало
41' Желтая карточка
Ezequiel Herrera

Ход матча

31'
0:1
Марони Гонсало
41'
 
Ezequiel Herrera
46'
Ibrahim Hesar
Lucas Diarte
 
46'
Mariano Mino
Рохас Ариэль
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
8.00
3.05
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Nahuel
Losada
40
Mariano
Moreno
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
23
Guillermo
Pereira
3
Lucas
Diarte
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
32
Рохас
Ариэль
II
10
Bruno
Zapelli
9
Pablo
Vegetti
1
Facundo
Altamirano
15
Diego
Calcaterra
22
Кампи
Гастон
23
Gaston
Hernandez
35
Gonzalo
Lujan
Melli
32
Ezequiel
Herrera
58
Elian
Irala
38
Siro
Rosane
20
Agustin
Martegani
8
Марони
Гонсало
49
Diego
Perea
Бельграно
5-3-1-1
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-2-1

История личных встреч

Бельграно
Сан-Лоренсо Альмагро

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
П
2:1
П
3:2
П
0:0
П
4:0
П
0:0
П
4:2
П
0:0
П
0:0
ПА
1:2
ПА
0:1

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.25
0.75

Среднее время на гол

360
120

Всего голов

15
2

Голов в среднем за матч

1.88
0.5

Среднее время на гол

48
180

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 13 (2) 0.52
Ulises Sanchez 2 0.08
Bruno Zapelli 1 0.04
Хара Франко 1 0.04
Ariel Garcia 1 0.04
Lucas Diarte 1 0.04
Guillermo Pereira 1 0.04
Рохас Ариэль II 0 0
Бордагарай Фабиан 0 0
Годой Эрик 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 5 (2) 0.2
Барейро Адам 5 (2) 0.2
Jalil Elias 2 0.08
Cristian Nahuel Barrios 2 0.08
Ivan Leguizamon 2 0.08
Malcom Braida 1 0.04
Марони Гонсало 1 0.04
Federico Gattoni 1 0.04
Бланди Николас 1 0.04
Рафа II 1 0.04
Gaston Hernandez 1 0.04
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Rebola 3 3
Lucas Diarte 5 0
Pablo Vegetti 4 0
Ulises Sanchez 4 0
Nicolas Meriano 4 0
Хара Франко 2 1
Рохас Ариэль II 3 0
Ariel Garcia 3 0
Guillermo Pereira 3 0
Nahuel Losada 1 1
Годой Эрик 2 0
Matias Ibacache 2 0
Фарре Гильермо 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Ibrahim Hesar 1 0
Ivan Ortigoza 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nahuel Barrios 6 2
Барейро Адам 7 0
Рафа II 5 1
Баталья Аугусто 5 0
Вомбергар Андрес 5 0
Malcom Braida 5 0
Jalil Elias 4 0
Federico Gattoni 4 0
Gaston Hernandez 2 1
Гиай Агустин 2 1
Бланди Николас 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Карлос Санчес 2 0
Кампи Гастон 2 0
Agustin Martegani 2 0
Ivan Leguizamon 2 0
Francisco Perruzzi 2 0
Марони Гонсало 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Ezequiel Herrera 1 0
Ruben Dario Insua 1 0

Результаты матчей

Бельграно
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
85% (11)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
4
Бельграно
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
0

Волевые поражения

7
11
Бельграно
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (13)
29% (7)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Сан-Лоренсо Альмагро
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
4% (1)
71% (17)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
6
46%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
7
78%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
1
9%
31-45
1
13%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

14
1
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 1
3
21%
1
100%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

21
21
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
12 Не забивали 10
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
11
52%
2
10%
31-45
2
10%
8
38%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
3
14%
7
33%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
20%
2
20%
1-15
2
10%
7
70%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1
Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:0

Результаты матчей

Бельграно
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
6 раз 46%
0:0
5 раз 38%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
8 раз 33%
0:0
7 раз 29%
1:1
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
7
1.5
2
11
1
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
7
4
2
11
1.5
2
9
1
12
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
15
9
6
18
1.5
4
20
2
22
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 25 12 10 3 23 - 9 46
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
7.
Эстудиантес Ла Плата
 25 10 9 6 28 - 22 39
8.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
9.
Бока Хуниорс
 24 10 5 9 26 - 22 35
10.
Бельграно
 0:1 25 10 5 10 20 - 22 35
11.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 25 9 6 10 25 - 27 33
14.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 8 9 19 - 24 29
18.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 24 7 7 10 20 - 32 28
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
23.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
24.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
25.
Индепендьенте Авельянеда
 24 5 10 9 22 - 29 25
26.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
27.
Уракан
 25 4 7 14 16 - 29 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 0:1 12 6 3 3 12 - 8 21
14.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Бельграно
 0:1 13 4 2 7 8 - 14 14
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
11.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
14.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
15.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
16.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
17.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
18.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
20.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
21.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
23.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
24.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
25.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
26.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Рохас Ариэль II уходит с поля. Mariano Mino выходит вместо него
  • 46'
    Lucas Diarte уходит с поля. Ibrahim Hesar выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Ezequiel Herrera получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Г О О О О Л - Марони Гонсало бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
8.00
3.05
4.60
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