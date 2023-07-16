Тур: 25.
0:1
Второй тайм: 49'
Ход матча
31'
0:1
41'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Годой
Эрик
22
Кампи
Гастон
58
Elian
Irala
38
Siro
Rosane
49
Diego
Perea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
-
34 Каштру ТомашПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
20 Mariano Mino
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Elian IralaПолузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Diego PereaНападающий
- Запасные игроки
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Бельграно
Сан-Лоренсо Альмагро
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.25
0.75
Среднее время на гол
360
120
Всего голов
15
2
Голов в среднем за матч
1.88
0.5
Среднее время на гол
48
180
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|13 (2)
|0.52
|Ulises Sanchez
|2
|0.08
|Bruno Zapelli
|1
|0.04
|Хара Франко
|1
|0.04
|Ariel Garcia
|1
|0.04
|Lucas Diarte
|1
|0.04
|Guillermo Pereira
|1
|0.04
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Бордагарай Фабиан
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|5 (2)
|0.2
|Барейро Адам
|5 (2)
|0.2
|Jalil Elias
|2
|0.08
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.08
|Ivan Leguizamon
|2
|0.08
|Malcom Braida
|1
|0.04
|Марони Гонсало
|1
|0.04
|Federico Gattoni
|1
|0.04
|Бланди Николас
|1
|0.04
|Рафа II
|1
|0.04
|Gaston Hernandez
|1
|0.04
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Rebola
|3
|3
|Lucas Diarte
|5
|0
|Pablo Vegetti
|4
|0
|Ulises Sanchez
|4
|0
|Nicolas Meriano
|4
|0
|Хара Франко
|2
|1
|Рохас Ариэль II
|3
|0
|Ariel Garcia
|3
|0
|Guillermo Pereira
|3
|0
|Nahuel Losada
|1
|1
|Годой Эрик
|2
|0
|Matias Ibacache
|2
|0
|Фарре Гильермо
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Ibrahim Hesar
|1
|0
|Ivan Ortigoza
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nahuel Barrios
|6
|2
|Барейро Адам
|7
|0
|Рафа II
|5
|1
|Баталья Аугусто
|5
|0
|Вомбергар Андрес
|5
|0
|Malcom Braida
|5
|0
|Jalil Elias
|4
|0
|Federico Gattoni
|4
|0
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Гиай Агустин
|2
|1
|Бланди Николас
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Agustin Martegani
|2
|0
|Ivan Leguizamon
|2
|0
|Francisco Perruzzi
|2
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Manuel Insurralde
|1
|0
|Ezequiel Herrera
|1
|0
|Ruben Dario Insua
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
85% (11)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
4
Бельграно
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
14
0
Волевые поражения
7
11
Бельграно
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (13)
29% (7)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Сан-Лоренсо Альмагро
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
4% (1)
71% (17)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
15
2
Волевые поражения
8
15
Голы по времени матча
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
6
46%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
7
78%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
1
9%
31-45
1
13%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Пропущено
14
1
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 1
3
21%
1
100%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
21
21
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
12 Не забивали 10
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
11
52%
2
10%
31-45
2
10%
8
38%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
3
14%
7
33%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
20%
2
20%
1-15
2
10%
7
70%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1
Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:0
Результаты матчей
Бельграно
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
6 раз 46%
0:0
5 раз 38%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
8 раз 33%
0:0
7 раз 29%
1:1
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
85
47
211
110
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
74
211
29
112
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
159
618
420
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|3
|4
|45 - 16
|57
|2.
|25
|14
|6
|5
|39 - 20
|48
|3.
|1:0
|25
|12
|10
|3
|23 - 9
|46
|4.
|24
|11
|8
|5
|33 - 23
|41
|5.
|25
|11
|8
|6
|33 - 21
|41
|6.
|25
|10
|10
|5
|33 - 26
|40
|7.
|25
|10
|9
|6
|28 - 22
|39
|8.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|9.
|24
|10
|5
|9
|26 - 22
|35
|10.
|0:1
|25
|10
|5
|10
|20 - 22
|35
|11.
|24
|9
|7
|8
|26 - 19
|34
|12.
|24
|8
|9
|7
|22 - 21
|33
|13.
|25
|9
|6
|10
|25 - 27
|33
|14.
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|15.
|24
|7
|10
|7
|24 - 28
|31
|16.
|24
|7
|9
|8
|22 - 27
|30
|17.
|24
|7
|8
|9
|19 - 24
|29
|18.
|25
|7
|8
|10
|23 - 23
|29
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|24
|7
|7
|10
|20 - 32
|28
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|25
|5
|11
|9
|24 - 26
|26
|23.
|25
|5
|11
|9
|17 - 25
|26
|24.
|24
|6
|7
|11
|17 - 30
|25
|25.
|24
|5
|10
|9
|22 - 29
|25
|26.
|24
|4
|13
|7
|19 - 27
|25
|27.
|25
|4
|7
|14
|16 - 29
|19
|28.
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|3.
|1:0
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|6.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|9.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|10.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|11.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|12.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|13.
|0:1
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|15.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|16.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|17.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|1:0
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|0:1
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|13.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|14.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|16.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|22.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|23.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|25.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|26.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|27.
|13
|1
|3
|9
|7 - 16
|6
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 8