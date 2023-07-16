Тур: 25.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
19'
23'
27'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Matias
Bazzi
11
Erik
Ramirez
18
Фабра
Франк
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Matias BazziЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
20 Alan Lescano
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Leandro Brey
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.9
1.11
Среднее время на гол
100
81
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.4
Среднее время на гол
81
64
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1
1.26
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
90
71
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|5 (1)
|0.2
|Alan Lescano
|3
|0.12
|Ivo Mammini
|2
|0.08
|Benjamin Dominguez
|2
|0.08
|Сольдано Франко
|1
|0.04
|Leonardo Morales
|1
|0.04
|Erik Ramirez
|1
|0.04
|Maximiliano Comba
|1
|0.04
|Franco Torres
|1
|0.04
|Guillermo Enrique
|1
|0.04
|Leandro Contin
|1
|0.04
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.04
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|6
|0.24
|Пайеро Мартин
|4
|0.16
|Luca Langoni
|3
|0.12
|Фигаль Хорхе
|3
|0.12
|Ромеро Оскар
|2
|0.08
|Бенедетто Дарио
|2
|0.08
|Фернандес Пол
|2
|0.08
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Медина Кристиан
|1
|0.04
|Васкес Луис
|1
|0.04
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирамон Игнасио
|8
|1
|Cristian Alberto Tarragona
|6
|0
|Felipe Sanchez
|6
|0
|Leonardo Morales
|5
|0
|Guillermo Enrique
|2
|1
|Erik Ramirez
|3
|0
|Tomas Durso
|3
|0
|Matias Melluso
|3
|0
|Alan Lescano
|3
|0
|Franco Torres
|1
|1
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Санчес Николас
|1
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Сольдано Франко
|1
|0
|Agustin Bolivar
|1
|0
|Augustin Ramirez
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Rodrigo Castillo
|1
|0
|Matias Bazzi
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Алан
|9
|0
|Фернандес Пол
|8
|0
|Фигаль Хорхе
|6
|1
|Фернандес Игнасио
|3
|2
|Валентини Николас
|3
|1
|Вальдес Бруно
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Вейгандт Марсело
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Фабра Франк
|3
|0
|Медина Кристиан
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Jorge Almiron
|1
|1
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Эстебан Ролон
|0
|1
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Бока Хуниорс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
5
Химнасия Ла-Плата
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
7
14
Химнасия Ла-Плата
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Бока Хуниорс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
54% (13)
33% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
9
19
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
45%
4
40%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
6
50%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
10
17
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
2
20%
4
24%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
23
9
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
6
26%
1
11%
16-30
3
13%
1
11%
31-45
7
30%
1
11%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
5
22%
2
22%
76-90
Забито
21
27
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
4
19%
5
19%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
6
29%
9
33%
76-90
Пропущено
31
21
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
1
3%
3
14%
1-15
6
19%
7
33%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
9
29%
29%
2
10%
46-60
5
16%
4
19%
61-75
6
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0
Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 29%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
1
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
103
38
58
110
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
56
211
38
112
110
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
159
519
816
222
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|3
|4
|45 - 16
|57
|2.
|25
|14
|6
|5
|39 - 20
|48
|3.
|25
|12
|10
|3
|23 - 9
|46
|4.
|24
|11
|8
|5
|33 - 23
|41
|5.
|25
|11
|8
|6
|33 - 21
|41
|6.
|25
|10
|10
|5
|33 - 26
|40
|7.
|25
|10
|9
|6
|28 - 22
|39
|8.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|9.
|0:0
|25
|10
|6
|9
|26 - 22
|36
|10.
|25
|10
|5
|10
|20 - 22
|35
|11.
|24
|9
|7
|8
|26 - 19
|34
|12.
|24
|8
|9
|7
|22 - 21
|33
|13.
|25
|9
|6
|10
|25 - 27
|33
|14.
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|15.
|24
|7
|10
|7
|24 - 28
|31
|16.
|24
|7
|9
|8
|22 - 27
|30
|17.
|24
|7
|8
|9
|19 - 24
|29
|18.
|25
|7
|8
|10
|23 - 23
|29
|19.
|0:0
|25
|7
|8
|10
|20 - 32
|29
|20.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|25
|5
|11
|9
|24 - 26
|26
|23.
|25
|5
|11
|9
|17 - 25
|26
|24.
|24
|6
|7
|11
|17 - 30
|25
|25.
|24
|5
|10
|9
|22 - 29
|25
|26.
|24
|4
|13
|7
|19 - 27
|25
|27.
|25
|4
|7
|14
|16 - 29
|19
|28.
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|3.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|6.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|9.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|10.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|11.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|12.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|13.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|14.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|11 - 8
|20
|15.
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|16.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|17.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|13.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|9 - 13
|12
|14.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|15.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|16.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|22.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|23.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|24.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|25.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|26.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|27.
|13
|1
|3
|9
|7 - 16
|6
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 8