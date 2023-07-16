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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Химнасия Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 35'
Бока Хуниорс
0'
19' Желтая карточка
23' Желтая карточка
27' Желтая карточка

Ход матча

19'
 
23'
 
27'
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Бока Хуниорс
3.95
3.04
2.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Tomas
Durso
28
Bautista
Barros
Schelotto
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
31
Matias
Bazzi
14
Agustin
Bolivar
5
Мирамон
Игнасио
26
Franco
Torres
11
Erik
Ramirez
7
Benjamin
Dominguez
27
Сольдано
Франко
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
4
Фигаль
Хорхе
15
Валентини
Николас
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
5
Варела
Алан
21
Фернандес
Игнасио
36
Медина
Кристиан
16
Мерентиель
Мигель
38
Васкес
Луис
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
2:2
С
1:0
С
2:1
К
0:1
С
2:2
П
0:3
П
1:2
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
4:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПАК
0:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
1.11

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.4

Среднее время на гол

81
64

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

90
71

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 5 (1) 0.2
Alan Lescano 3 0.12
Ivo Mammini 2 0.08
Benjamin Dominguez 2 0.08
Сольдано Франко 1 0.04
Leonardo Morales 1 0.04
Erik Ramirez 1 0.04
Maximiliano Comba 1 0.04
Franco Torres 1 0.04
Guillermo Enrique 1 0.04
Leandro Contin 1 0.04
Bautista Barros Schelotto 1 0.04
Agustin Bolivar 0 0
Tomas Muro 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 6 0.24
Пайеро Мартин 4 0.16
Luca Langoni 3 0.12
Фигаль Хорхе 3 0.12
Ромеро Оскар 2 0.08
Бенедетто Дарио 2 0.08
Фернандес Пол 2 0.08
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Медина Кристиан 1 0.04
Васкес Луис 1 0.04
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирамон Игнасио 8 1
Cristian Alberto Tarragona 6 0
Felipe Sanchez 6 0
Leonardo Morales 5 0
Guillermo Enrique 2 1
Erik Ramirez 3 0
Tomas Durso 3 0
Matias Melluso 3 0
Alan Lescano 3 0
Franco Torres 1 1
Maximiliano Comba 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Санчес Николас 1 0
Коласо Николас 1 0
Сольдано Франко 1 0
Agustin Bolivar 1 0
Augustin Ramirez 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Antonio Napolitano 1 0
Leandro Mamut 1 0
Rodrigo Castillo 1 0
Matias Bazzi 1 0
Diego Mastrangelo 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Алан 9 0
Фернандес Пол 8 0
Фигаль Хорхе 6 1
Фернандес Игнасио 3 2
Валентини Николас 3 1
Вальдес Бруно 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Вейгандт Марсело 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Фабра Франк 3 0
Медина Кристиан 3 0
Барко Валентин 3 0
Мерентиель Мигель 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Jorge Almiron 1 1
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Эстебан Ролон 0 1
Бенедетто Дарио 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Бока Хуниорс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
5
Химнасия Ла-Плата
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

7
14
Химнасия Ла-Плата
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Бока Хуниорс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
54% (13)
33% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

9
19

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
45%
4
40%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
6
50%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

10
17
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
2
20%
4
24%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

23
9
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
6
26%
1
11%
16-30
3
13%
1
11%
31-45
7
30%
1
11%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
5
22%
2
22%
76-90

Забито

21
27
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
4
19%
5
19%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
6
29%
9
33%
76-90

Пропущено

31
21
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
1
3%
3
14%
1-15
6
19%
7
33%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
9
29%
29%
2
10%
46-60
5
16%
4
19%
61-75
6
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0
Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 29%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
1
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
8
1.5
5
8
1
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
5
6
2
11
1.5
3
8
1
12
2.5
1
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
15
9
5
19
1.5
8
16
2
22
2.5
3
21
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 12 10 3 23 - 9 46
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
7.
Эстудиантес Ла Плата
 25 10 9 6 28 - 22 39
8.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
9.
Бока Хуниорс
 0:0 25 10 6 9 26 - 22 36
10.
Бельграно
 25 10 5 10 20 - 22 35
11.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 25 9 6 10 25 - 27 33
14.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 8 9 19 - 24 29
18.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
19.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 25 7 8 10 20 - 32 29
20.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
23.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
24.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
25.
Индепендьенте Авельянеда
 24 5 10 9 22 - 29 25
26.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
27.
Уракан
 25 4 7 14 16 - 29 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Бока Хуниорс
 0:0 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 12 5 5 2 11 - 8 20
15.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
16.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
11.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
12.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
13.
Бока Хуниорс
 0:0 12 3 3 6 9 - 13 12
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
15.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
16.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
17.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
18.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
20.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
21.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
23.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
24.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 13 2 3 8 9 - 24 9
25.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
26.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Бока Хуниорс
3.95
3.04
2.60
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